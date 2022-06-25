Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко. ФОТО

Росіяни продовжують завдавати удари по населеним пунктам Донеччини. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Вісім разів за ніч росіяни обстрілювали Мар’їнську громаду: у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, у Мар’їнці та Новомихайлівці без пошкоджень та жертв. В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих, кількість руйнувань уточнюємо. У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули. У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській і Світлодарській громадах. Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.





