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обстріл (21010) Донецька область (5682) Кириленко Павло (866)

Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують завдавати удари по населеним пунктам Донеччини. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко 01

"Вісім разів за ніч росіяни обстрілювали Мар’їнську громаду: у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, у Мар’їнці та Новомихайлівці без пошкоджень та жертв. В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих, кількість руйнувань уточнюємо. У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули. У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Зазначається, що росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській і Світлодарській громадах. Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.


Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко 02
Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. Під ворожим вогнем Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Українськ, - Кириленко 03
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Держитесь украинцы❗В начале октября это закончится. Победа Украины неизбежна💥
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25.06.2022 11:23 Відповісти
??????????🤔
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25.06.2022 11:27 Відповісти
Украина начала производить свои снаряды????
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25.06.2022 11:24 Відповісти
 
 