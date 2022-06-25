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Рашисти обстріляли авто волонтерів на Херсонщині, - МВС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів на Херсонщині.
Про це повідомляє МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що зранку 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами російської федерації. На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг до деокупованих сіл Нововоронцовської громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі: продукти харчування, воду та ліки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці території постійно перебувають під ворожими обстрілами. Інформація про потерпілих внаслідок обстрілу встановлюються.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показати весь коментар25.06.2022 11:47 Відповісти Мені подобається 0
Oleg Razin
показати весь коментар25.06.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 2
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