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Рашисти обстріляли авто волонтерів на Херсонщині, - МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів на Херсонщині.

Про це повідомляє МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що зранку 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами російської федерації. На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг до деокупованих сіл Нововоронцовської громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі: продукти харчування, воду та ліки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці території постійно перебувають під ворожими обстрілами. Інформація про потерпілих внаслідок обстрілу встановлюються.

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Рашисти обстріляли авто волонтерів на Херсонщині, - МВС 01
Рашисти обстріляли авто волонтерів на Херсонщині, - МВС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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надо обшивать сталью біло и брониками
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25.06.2022 11:47 Відповісти
Мозгами обшиться не пробовали? Хотя боюсь, что поздно.
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25.06.2022 11:51 Відповісти
 
 