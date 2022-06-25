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Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти жорстоко побили журналістку, волонтерку Тетяну Антонюк на блокпості під час виїзду з Херсона. Уже понад місяць жінка перебуває у лікарні Св. Луки у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію жінки розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 01

"До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку. Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта - це була її принципова позиція як українки - почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

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Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 02
Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 03

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами - ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент", - йдеться у повідомленні.

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 04

Медики підтверджують, що операція пройшла успішно і пані Тетяна вже підводиться з ліжка.Жінка налаштована рішуче і каже, що лікуватися довго не буде, адже "відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити".
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Топ коментарі
+45
це таки справжні герої
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25.06.2022 11:58
+44
Варвари -"визволителі". Не Ху"ло її бив особисто. А маленькі кацапи. Військо сатанинське.
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25.06.2022 12:01
+41
Дай Бог бабуле здоровья!!!
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25.06.2022 11:59
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це таки справжні герої
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25.06.2022 11:58 Відповісти
Дай Бог бабуле здоровья!!!
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25.06.2022 11:59 Відповісти
Варвари -"визволителі". Не Ху"ло її бив особисто. А маленькі кацапи. Військо сатанинське.
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25.06.2022 12:01 Відповісти
московія країна мразі та уродів. Такою була, Є, і буде поки існує

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин ‒ русский писатель,
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого… Вместе с ним они убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
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25.06.2022 13:18 Відповісти
Одужуй бабцю. Ти приклад для наслідування.
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25.06.2022 12:01 Відповісти
Де гівнокомандуюче? Чому не забацає відосик як він здав Херсон і взагалі весь південь? Договорняк?
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25.06.2022 12:02 Відповісти
Ти чого?! 73% його обожнюють!
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25.06.2022 12:08 Відповісти
Верховний альпініст штурмує Еверест Європи
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25.06.2022 12:26 Відповісти
Путинская армия это хвастливое, трусливое стадо мародеров, насильников и убийц, способное только грабить и бомбить мирные города дальнобойными ракетами! Будьте вы прокляты кровавые дикари, развязавшие войну без всяких причин, пусть в ваших домах не смолкает похоронная музыка! А ваши матери и жены не снимают траурные платки!
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25.06.2022 12:04 Відповісти
Писав я подібне ще на початку. Даремно тільки життям ризикують на тих мітингах. Різати кацапню в темних підворіттях-оце діло.
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25.06.2022 12:16 Відповісти
Здоров'я, пані Тетяні та прекрасним лікарям, які її врятувати.
А кацапи, то НЕ люди. Похань, сморід, гидь землі.
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25.06.2022 12:08 Відповісти
Скільки можна говорити, які кацапи тварюки, падли тощо, всі і так про це знають. А ось, що робиться для звільнення окупованих територій, це питання.
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25.06.2022 12:34 Відповісти
Орки ображаються, коли москалів обзивають орками.
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25.06.2022 12:10 Відповісти
Якщо титул правителя "*****", країна - "*****стан" то виходить що населення це "*****вці"?
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25.06.2022 12:20 Відповісти
Ніт, для населення правильно буде "*******". "********" - це ідейні послідовники *****.
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25.06.2022 16:18 Відповісти
Мда...🤦 Там реально где-то на Урале портал из ада открыт.
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25.06.2022 12:14 Відповісти
Понимание правды печальной
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.
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25.06.2022 14:13 Відповісти
А с кем же как не с стариками, женщинами и детьми рашисты умеют воевать?
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25.06.2022 12:18 Відповісти
Тому що українці дозволяють кацапам "воювати" з жінками, старіками та дітьми
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25.06.2022 12:38 Відповісти
Коцап - воно і не людина і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження
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25.06.2022 12:22 Відповісти
сдохните рашистские мрази! дай бог бабушке выздороветь и оправится от пыток!
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25.06.2022 12:29 Відповісти
Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт потрібно зламати хребет ординській московії
здоров"я ПАТРІОТЦІ!
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25.06.2022 12:33 Відповісти
Треба мочити орків де тільки можна і як можна.
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25.06.2022 12:37 Відповісти
Боже как же это 70-летняя женщина с такими травмами могла добраться до Львова??
Потрясающий человек. И муж воюет.
В Херсоне, наверное, только чиновники-предатели, народ удивительный.
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25.06.2022 13:18 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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25.06.2022 13:21 Відповісти
Женщина с вертикальным моральным позвоночником. Такой ни одна тварь кацапская не сломает. Держитесь, Татьяна, вы достойный и сильный человек
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25.06.2022 13:35 Відповісти
Таки Херсон - місто Герой! Херсон - Україна!.
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25.06.2022 15:25 Відповісти
Ламати хребет це тактика монголотатарська. Про це писано переписано
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25.06.2022 20:18 Відповісти
 
 