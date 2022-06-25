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Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 червня до Дніпра евакуйовано 17 мешканців Лисичанська

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора на Луганщині врятували життя 17 громадянам. Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська. Одна родина виїхала з області особистим транспортом у складі евакуаційної колони", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай 01

Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай 02

Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай 03

Автор: Наталя Джума
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25.06.2022 13:25 Відповісти
мене аж перевертає, коли бачу цих "мірних - цивільних - сєпарів - мужиків" через яких гинуть патріоти !!!
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25.06.2022 13:29 Відповісти
 
 