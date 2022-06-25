Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 червня до Дніпра евакуйовано 17 мешканців Лисичанська
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вчора на Луганщині врятували життя 17 громадянам. Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська. Одна родина виїхала з області особистим транспортом у складі евакуаційної колони", - йдеться в повідомленні.
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Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар25.06.2022 13:25 Відповісти Мені подобається 0
Бандерівець
показати весь коментар25.06.2022 13:29 Відповісти Мені подобається 2
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