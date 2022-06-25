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Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 червня, поліцейські виїхали до села Заградівка Кочубеївської територіальної громади, яку нещадно обстрілює російський ворог. Напередодні населений пункт знову зазнав ракетних ударів рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція 01

"У селі залишаються мирні жителі, переважно жінки з дітьми та літні люди. Від ворожих атак вони ховалися у погребах та інших спорудах. Від уламків ракет пошкодження зазнали будинки селян. На щастя, обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли авто волонтерів на Херсонщині, - МВС. ФОТО

Поліцейські продовжують безперервно працювати та ретельно документувати воєнні злочини у громадах Херсонщини, які постраждали від дій ворожих військ і де донині не вщухають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція 02
Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція 03
Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція 04
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Щось вони сьогодні розійшлися не по доброму. Хто ім допомагає зброєю,бо на Україну весь світ працює, але все ж таки зброї малувато. Україна повинна сама щось випускати,а то тугувато буде.
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25.06.2022 13:47 Відповісти
 
 