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Укрпошта (270) Мрія (66)

Нова марка з українською "Мрією" вийде вже 28 червня, - Укрпошта. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Також з новою маркою з'являться конверт та листівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрпошта" повідомила у своєму Telegram.

Нова марка з українською Мрією вийде вже 28 червня, - Укрпошта 01

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий.

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⠀Це знає і Софія Кравчук, одинадцятирічна школярка з Волині, яка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?". Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+14
Дибіли чи що?
Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
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25.06.2022 14:06
+11
Поминки Мрії? Як знущання.
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25.06.2022 13:47
+11
Просрали самолет, теперь лепят марки. Идиоты
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25.06.2022 14:03
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Поминки Мрії? Як знущання.
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25.06.2022 13:47 Відповісти
Поки є Мрія, є і Україна.
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25.06.2022 13:51 Відповісти
Мрія тільки на марках і залишилася зусиллями ЗЄ-влади.
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25.06.2022 14:25 Відповісти
задрал этот смелянский... кому война, а кому марочки....
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25.06.2022 13:52 Відповісти
Все добре в міру.
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25.06.2022 14:16 Відповісти
марочки це дохід, дохід це податки, най роблять, ми можемо потім колись і на нову Мрію назбирати, просто зробимо її ще кращою, вдосконалити її, від неї всі були в захвті не тільки українці, русскіє як би ї не спалили би то вдавилися би від заздрощів.
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25.06.2022 19:48 Відповісти
Просрали самолет, теперь лепят марки. Идиоты
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25.06.2022 14:03 Відповісти
ну просрали-то не вони.
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25.06.2022 19:49 Відповісти
Дибіли чи що?
Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
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25.06.2022 14:06 Відповісти
Підтримую. Марка кримінальної справи проти слуг.
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25.06.2022 14:24 Відповісти
Чесно кажучи не люблю на марка різні стилізовані штучки і дитячу *****..
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25.06.2022 14:09 Відповісти
дописувати тре шо марка вийде для киян , а "Мрію" про#бали зе-керманичі ...
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25.06.2022 14:11 Відповісти
ДУЖЕ ДОРЕЧНО !!!
Коли вийде марка с Сєверодонецьком та Лисичанськом ?
Чи вже варто чекати цілий блок з Київом блище до Різдва ?
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25.06.2022 14:16 Відповісти
коли ідеї закінчуються починається треш.
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25.06.2022 14:36 Відповісти
Не марка країни, держави, а якесь ляки-маляки. А все розпочалось з зайців на Хрещатику, на День Незалежності України.
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25.06.2022 14:22 Відповісти
за таку зарплату як у нього..чудовий мем просто ..а я машини ремонтую за 8000 грн..може я не те роблю ?
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25.06.2022 14:24 Відповісти
Лепить марки не с достижениями а с тем что мы просрали это извините ******
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25.06.2022 14:25 Відповісти
Невдала ідея.І що там буде,літак з написом R.I.P?
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25.06.2022 14:33 Відповісти
Просрали "Мрію".
Просрали майже всю історію українську. Подарували оркам все набуте добро страждалим українським народом.
Нічого не зберегла зевлада.
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25.06.2022 15:43 Відповісти
Косаби клепають ракети і їбашать по нас,а ми клепаємо марки з зображенням того,що просрали-весело правда?
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25.06.2022 17:08 Відповісти
 
 