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Нова марка з українською "Мрією" вийде вже 28 червня, - Укрпошта. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Також з новою маркою з'являться конверт та листівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрпошта" повідомила у своєму Telegram.
"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий.
⠀Це знає і Софія Кравчук, одинадцятирічна школярка з Волині, яка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?". Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар25.06.2022 14:06
+11 5 копійок
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+11 Green sheet
показати весь коментар25.06.2022 14:03
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Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
Коли вийде марка с Сєверодонецьком та Лисичанськом ?
Чи вже варто чекати цілий блок з Київом блище до Різдва ?
Просрали майже всю історію українську. Подарували оркам все набуте добро страждалим українським народом.
Нічого не зберегла зевлада.