Луцькі п'ятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на Байрактар. Сергій Заяць і Давид Щегельський - п'ятикласники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?" - каже Сергій.

Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки. Черешні хлопці продавали по 40 гривень за кілограм.

За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень. Як розповіли школярі, зупинятися вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.

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