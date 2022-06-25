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Луцькі п'ятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на Байрактар. Сергій Заяць і Давид Щегельський - п'ятикласники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?" - каже Сергій.

Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки. Черешні хлопці продавали по 40 гривень за кілограм.

За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень.  Як розповіли школярі, зупинятися вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.

Читайте: Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон

Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 01
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 02
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 03
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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25.06.2022 14:34
+21
Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 14:38
+21
Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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25.06.2022 14:40
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Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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25.06.2022 14:34 Відповісти
Київський Привід буде втілено в японську Манга. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.06.2022 14:34 Відповісти
Діти війни....бережіть їх
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25.06.2022 14:35 Відповісти
Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 14:38 Відповісти
Да сразу видно, что не дети Слуг народа.
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25.06.2022 14:43 Відповісти
Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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25.06.2022 14:40 Відповісти
Рыба гниет с головы. Начальник не может назначить подчиненного умнея себя, либо, если совсем все плохо с мозгами, то хотя бы такого подчиненного, на которого папочка с коррупцией и предательством имеется. Уже побежал Зеленский назначать новых представителей офиса и партии. Чтобы те взяли ситуацию в свои руки, начали военное производство, провели плотные беседы с Западом на конкретные поставки конкретных вооружений, спокойно закрыли перепродажу бензина, накрутку цен на аренду жилья, закупки феррари и бентли без пошлины, которые сжирают по 20-25л бензина на сотню и еще многое-многое другое, что решается за 5 минут и изданием одного закона. Зеленский на их фоне выглядел бы как дурачок, который разваливал страну 3 года, а они за 1 неделю серьезно укрепили развитие государства и его обороноспособность, тратя деньги именно на самые эффективные решения и не тратя их на мусор бесполезный.
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25.06.2022 14:55 Відповісти
З них точно не вирастуть АГРОХАМІЇ.
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25.06.2022 14:43 Відповісти
первый год без холявного сбора ее..та топросто шукта тролллинг маркетинг не смеште))
40-грн-1 килло
15 млн долл -442 956 600 грн
442 956 600 грн - 10000.тонн(000) килло чирешень )
КЕК ЛОЛ подкалькулировал
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25.06.2022 14:52 Відповісти
Шта?🤦
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25.06.2022 14:57 Відповісти
Красені. На мого схожі. 5-річного. І оце їх буде щемити якась погань з болот костромських? Значить нам випала така доля цього не допустити.🤷
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25.06.2022 14:54 Відповісти
А тем временем где-то на рабссейских болотах...

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25.06.2022 14:55 Відповісти
А где 7 миллиардов долларов ежемесячной помощи США? Неужели на Байракатар не хватает?
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25.06.2022 15:07 Відповісти
то всё на кеш пойдёт, прокрутят через Нафтогаз, схема простая, т.с. обилечивание западных лохов
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26.06.2022 01:00 Відповісти
На мой взгляд должны создать фонд помощи Украине (оружия) для эммигрантов, и я думаю мы насобираем очень много!!! Нужно это максимально хорошо, доходчиво это организовать. И лучше собирать на хаймарсы ( более эффективное оружие ).
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25.06.2022 15:35 Відповісти
 
 