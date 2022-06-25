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Ринок "Азовський" у Маріуполі перетворився на автокладовище. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти завезли на ринок "Азовський" у Маріуполі десятки понівечених та обстріляних автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці. Кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста. Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті", - йдеться в повідомленні.

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Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище 01
Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище 02
Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище 03
Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище 04

Автор: Богдан Гуньковський
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"освободители" привезут каких нибудь алкашей с подвала и те будут разбирать на запчасти....сруские автовладельцы немогут же прожить без импортных запчастей....
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25.06.2022 15:26 Відповісти
І пофіг кацапу санкції
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25.06.2022 16:29 Відповісти
Да ... тут нема слів
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25.06.2022 15:34 Відповісти
"русский мир" та пекло це синоніми!
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25.06.2022 15:44 Відповісти
Якщо нічого не зміниться до наступного року,в тому розумінні там і далі будуть москалі,то доля цього міста така як інших анексованих москалями в грузин,наприклад: бур'яни,мох,іржа,срака.
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25.06.2022 16:45 Відповісти
в дию подать -возместят..тачки жалко
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25.06.2022 18:39 Відповісти
Минулого тижня, у Маріуполі мер Бойченко звільнив "заднім числом", з 01.05.2022, Наказ від 16.06.2022 за №5, всіх вчителів з роботи, позбавивши їх усіх виплат і навіть відпускних, за час з серпня по лютий 2022. Мовляв, за те, що освітяни не втекли з окупованого міста, як мер і його команда. Інші, не підконтрольні міста, як то Бердянськ, Херсон, Мелітополь, інші окуповані громади, на відміну від Бойченка, своїх освітян на призволяще не кинули і здійснили всі виплати!
Сам мер-втікач і його команда всі виплати для себе нараховують і отримують регулярно. Ось так!
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25.06.2022 23:02 Відповісти
 
 