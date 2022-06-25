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Ринок "Азовський" у Маріуполі перетворився на автокладовище. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти завезли на ринок "Азовський" у Маріуполі десятки понівечених та обстріляних автомобілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Ринок Азовський у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці. Кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста. Маріупольців зробили заручниками ситуації, щоб вони залишилися у заблокованому місті", - йдеться в повідомленні.
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