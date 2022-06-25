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Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Над реалізацією спільної мети - звільнення України щоденно має працювати кожен громадянин нашої держави.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+50 Kek Jager
показати весь коментар25.06.2022 15:11
+46 olko11 olko
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+34 Борменталь Незабаром
показати весь коментар25.06.2022 15:15
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1. Побудувати дороги.
2. Посадити ******* дерев.
3. Зробити шашлики.
4. Посадити Порошенка.
подивитися у очі Путіну
кожний з вас презідент - кожний з вас головнокомадуючей,
кожен з вас нелох, кожен з вас хто за бубу голосував - боневтік!
Преждевременное объявление информации помешало ВСУ выполнить запланированные задачи вчера и позавчера. какой то сюр.
Скотина ти зебільна, чи не в кожній інфі про волонтерів є запитання: а скільки власних коштів витратив сам Zе для потреб ЗСУ? Чи він тільки на тебе і тобі подібних "работяг" витрачає свої "конверти"?