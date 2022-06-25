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Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над реалізацією спільної мети - звільнення України щоденно має працювати кожен громадянин нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

"Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 01
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 02
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 03
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 04
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 05
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 06
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 07
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 08
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 09

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Он уже в открытую издевается что ли? Тебе это ДЕНЬ и НОЧЬ говорили тысячи людей по всем каналам связи еще в прошлые "учения". Хватит, сволочь, тратить деньги на асфальт, на котором конечно наживаются десятки коррупционеров, и пошел за вооружения, где коррупции такой простой как с асфальтом быть не может. Еще скажи, что это мы виноваты. Мы виноваты, ага. Недостаточно защищали страну, сволочь.
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25.06.2022 15:11
+46
А ще:
1. Побудувати дороги.
2. Посадити ******* дерев.
3. Зробити шашлики.
4. Посадити Порошенка.
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25.06.2022 15:13
+34
"посадити порошенка" у цього довбня на першому місці
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25.06.2022 15:15
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киздуй, *****, в Ирпень или Гостомель - разгребать завалы
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25.06.2022 15:09 Відповісти
Тобі Мосейчучка з Арєстовічем мізки відібрали а Подоляк - совість?
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25.06.2022 16:24 Відповісти
Он уже в открытую издевается что ли? Тебе это ДЕНЬ и НОЧЬ говорили тысячи людей по всем каналам связи еще в прошлые "учения". Хватит, сволочь, тратить деньги на асфальт, на котором конечно наживаются десятки коррупционеров, и пошел за вооружения, где коррупции такой простой как с асфальтом быть не может. Еще скажи, что это мы виноваты. Мы виноваты, ага. Недостаточно защищали страну, сволочь.
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25.06.2022 15:11 Відповісти
73% таки винуваті.
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25.06.2022 17:59 Відповісти
А тi хто керував ПЬЯТЬ рокiв не при чому ))))
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25.06.2022 22:08 Відповісти
А ще:
1. Побудувати дороги.
2. Посадити ******* дерев.
3. Зробити шашлики.
4. Посадити Порошенка.
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25.06.2022 15:13 Відповісти
"посадити порошенка" у цього довбня на першому місці
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25.06.2022 15:15 Відповісти
А где фонтаны и шашлыки? А где Украина как порноактриса?
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25.06.2022 15:17 Відповісти
просто пєрєстать стрєлять,
подивитися у очі Путіну
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25.06.2022 15:34 Відповісти
про бабушкофоны забыл.. а ковидные тыщи?
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25.06.2022 15:42 Відповісти
усім крім його дітей жінки батьків, і так всіх його дружків рашистів ригоаналів опзжопників слуг московського наріду
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25.06.2022 15:16 Відповісти
Як він вже дістав своєю балаканиною. Недолуге разом зі своїм кварталом країну довели.
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25.06.2022 15:17 Відповісти
То відосікі то професіональні фотки викладуеш регулярно,блогер ти наш,натяк зрозумілий пахати пропонуеш як віл за тарілку борщу на розвалинах а ти з друзями 3 роки по Оманам літав і пилив бабло з асфальта замість закупівлі техніки та приготування от нападу
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25.06.2022 15:18 Відповісти
А ПЬЯТЬ рокiв до нього - шо нiчого не дiяли ?
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25.06.2022 22:09 Відповісти
ты укакался
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25.06.2022 23:37 Відповісти
виступ відбулавленого енарал маіора....
кожний з вас презідент - кожний з вас головнокомадуючей,
кожен з вас нелох, кожен з вас хто за бубу голосував - боневтік!
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25.06.2022 15:23 Відповісти
Занадто мало як для національної мети.
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25.06.2022 15:24 Відповісти
Операции по выводу наших военных из Северодонецка были сорваны, - замминистра обороны Анна Маляр.

Преждевременное объявление информации помешало ВСУ выполнить запланированные задачи вчера и позавчера. какой то сюр.
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25.06.2022 15:24 Відповісти
Рассказывать можно все. А дела выглядят совсем по другому... Порой кажется, что власть в Украине сознательно уничтожает наиболее боеспособные подразделения ВСУ. И снова задаю вопрос. Почему рашисты не бьют по Киеву, где уже работают уличные кафе, а предпочитают обстреливать провинциальные города и просто села ? В то что ***** конченный дурак, я не верю
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25.06.2022 15:25 Відповісти
Незважаючи на дату реєстрації і популярність серед форумчан: зараз ви несете відбірну проросійську дурню. "Порой кажется" що краще було б помовчати, а щоб зрада не псувала нерви - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Не попустить - подвойте суму і повторіть, до поліпшення стану.
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25.06.2022 15:36 Відповісти
цікава нова мантра з методички подляка, яку оце зараз проголошує д'єрмаковий бот Алексей Первеев 0c647dc7.
Скотина ти зебільна, чи не в кожній інфі про волонтерів є запитання: а скільки власних коштів витратив сам Zе для потреб ЗСУ? Чи він тільки на тебе і тобі подібних "работяг" витрачає свої "конверти"?
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25.06.2022 15:54 Відповісти
По Киеву били 4 ракетами 5 июня.Неделю назад возле Киева сбивали ракеты.Почему вы хотите что бы били по Киеву?
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25.06.2022 15:42 Відповісти
Как можно разчитывать на лояльность людей, если ты бомбиш столицу❓А юхло до сих пор верит, что в Киеве ждут освобождения, но бандеровцы с англосаксами не дают поднять голову пересичным украинцам☝
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25.06.2022 15:44 Відповісти
Рашисты не бьют по Киеву.Доволен?Идиот.
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26.06.2022 07:19 Відповісти
Недавно Євген Кошовий давав інтерв'ю, в якому розповідав, для чого він заробляє гроші. Чоловік зізнався, що дружина мріє про будинок в Греції біля моря. Мовляв, планують придбати житло на першій лінії, а також споживати багато морепродуктів. Гуморист не став приховувати: Ксенія любить смачно поїсти.
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25.06.2022 15:30 Відповісти
Планктон обыкновенный
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25.06.2022 15:37 Відповісти
єто еще что за два уйобка?
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25.06.2022 16:00 Відповісти
А разве не видно,что ******* с соответствующей самкой? Я честно пытался в этом лысом хоть что-то рассмотреть все годы, когда он мелькал на экране с клованом. Тщетно. Ну фрик фриком. Абсолютно ничего достойного внимания.
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25.06.2022 16:00 Відповісти
в такую морду снайпер не попадет, обоссцытся - можна спокойно отправлять на фронт
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25.06.2022 17:13 Відповісти
Снаряды надо самим производить , а не пистеть !!!
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25.06.2022 15:36 Відповісти
Уяви єврея за токарним верстатом!?))
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25.06.2022 15:45 Відповісти
сказал четырежды уклоненец
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25.06.2022 15:40 Відповісти
Цинічне брехло стули пельку,облиш громадян в спокої,а починай працювати разом з ОП,ВРУ,КМУ,ГПУ,та рештою держконтор та конторок!!!))
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25.06.2022 15:44 Відповісти
А ГДЕ ОБЩИЙ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ !!!??? И КОЛЛИЧЕСТВО !!!
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25.06.2022 15:44 Відповісти
Да, зеленая обезьяна, Да...ты, тварь, почему военным зарплату не подняло с января 2022??? Денежек у тебя не было..а теперь появились?.. зеленый урод, конечно..но другого у нас нет(((..впрочем, как всегда..такое..просто меня раздражает эта зеленая пропаганда..шаурму жрало оно, ржало на пляжах..а в армии писец происходил..ладно, такое, накатило((((
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25.06.2022 15:44 Відповісти
кацапня перша загроза - зелення друга, а може наоборот - прибирати треба обох.
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25.06.2022 15:45 Відповісти
уже давно на всех спутниках должны транслировать укр тв иновещание как делает рашка. чтобы люди в мире видели что творит рашка.
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25.06.2022 15:45 Відповісти
ну его ***** сейчас по всем каналам зобмоящик зеленского
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25.06.2022 17:15 Відповісти
Это вы уже достали своими глупыми комментариями и незнанием диванные всякого рода эксперты, специалисты и профессоры имеющие доступ и знания ко всему что происходит и сидящие храбрые с своим смартфоном на другой стороне можно много чего написать не думая головой......
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25.06.2022 15:47 Відповісти
купи знаки препинания. может полегчает.
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25.06.2022 15:57 Відповісти
отвечать вам зеленым гнидам все равно придется - кровь погибших словами не смоешь
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25.06.2022 17:16 Відповісти
Так,клован..Давай ти почнеш пи@діти про постійні провокації з боку білоруського кордону з метою чергового вторгнення кацапні в Україну з півночі. Ну шо за постійний дебілізм і зрада на Банковій?
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25.06.2022 15:55 Відповісти
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - можливо тільки після тебе, клован зелений...
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25.06.2022 15:55 Відповісти
Ти,к.рво,будеш відводити війська,згортати оборонні програми,розміновувати все навколо, а всі інші будуть звільняти?Та ти добре влаштувався.
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25.06.2022 16:16 Відповісти
ворога читаємо....
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25.06.2022 17:59 Відповісти
Над реалізацією спільної мети - звільнення України щоденно як від рашистьа , так і від його "слуг" в Україні має працювати кожен громадянин нашої держави. -кожному громадянину України асвальтоукладчик і рахунок офшорний в Омані.У кожного виборця, котрий голосував за "зе" має бути аналогічна мета ,а Україна "какая разница" ?
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25.06.2022 18:15 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!
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25.06.2022 18:55 Відповісти
 
 