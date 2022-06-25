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Російські військові розтрощили музичну школу в Оріхові. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загарбники з "Ураганів" влучили в музичну школу, що в Оріхові Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич.

"У цій школі навчалось більш ніж 150 дітей. Два прямих попадання з "Ураганів" було. Ворожим ударом зруйновано дах, стіни. Ми все, що могли, вивезли, а два роялі не можемо витягти. Треба дах розібрати, а рятувальники виїхати не можуть, бо постійні обстріли. У нас був гарний оркестр, хор, гітара, клас фортепіано, клас бандуристів. Наші діти займали призові місця. Тепер у нас немає музичної школи, відновити її неможливо", - каже Мандрич.

Російські військові розтрощили музичну школу в Оріхові 01

Нині в Оріхівській громаді від майже 20-тисячного населення залишилось не більше 4000. Міський голова Анатолій Хворостяний зізнається, що іноді йому здається, що в місті він один залишився.

"Ситуація складна, але я повторю слова військових: вона повністю контрольована ЗСУ. Оріхів - міцний горішок, місто було і залишиться українським, як і вся Україна", - додає мер.

За його словами, через ворожі обстріли в місті постійно страждають мережі, і комунальникам доводиться ремонтувати їх щодня.

Російські військові розтрощили музичну школу в Оріхові 02

Ворог зруйнував у місті сотні будинків, школу, дитячий садок, пошкодив будівлю міської ради. Чиновники кажуть, що мають вже близько 700 заяв від мешканців про пошкодження житла та будівель. Від початку війни в Оріхові загинуло понад 20 мирних людей.

Військові говорять, що росіяни постійно завдають вогневихі уражень по інфраструктурі міста.

Читайте також: Окупанти впродовж декількох годин били по інфраструктурі Оріхова на Запоріжжі: Зруйновано будинки та дороги. ФОТОрепортаж

"Обстріли йдуть постійно. Гатять з мінометів, систем залпового вогню. Вони можуть у будь-який час гатити, але ми даємо відсіч - днями були знищені їхні мінометні розрахунки, ворожі позиції, артилерія", - коментує військовий ЗСУ "Славута".

У поліції тим часом зазначають, що фіксують усі наслідки обстрілів. За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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Топ коментарі
+11
С сегодняшней ночи кацапы просто ******. ночью было две тревоги по 2-3 часа. Потом днем. Били по днесне, по житомирщине (про юг я даже писать не буду). Эту ****** тварь лукашенку нужно за яйца повесить на фонарный столб ********. Наши ссут а нада. нада открывть белоуский фронт с удара по мозырю по нефтебазе, и пусть что будет. да ****, мы терпилы чтоле. пусть идут и умрут тут на *** ********...
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25.06.2022 16:32
+6
Руцкий мир медленно стирает Украину с лица земли ?

а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
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25.06.2022 16:29
+6
Ну и для справки: белоруские военнослужащие могут максимум снять берцы, стать на лавочку и держать в руках цветы с шариками, кончнные ******
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25.06.2022 16:42
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Нам нужно как-то менять стратегию войны. Бо так дальше нельзя...
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25.06.2022 16:26 Відповісти
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25.06.2022 16:27 Відповісти
С сегодняшней ночи кацапы просто ******. ночью было две тревоги по 2-3 часа. Потом днем. Били по днесне, по житомирщине (про юг я даже писать не буду). Эту ****** тварь лукашенку нужно за яйца повесить на фонарный столб ********. Наши ссут а нада. нада открывть белоуский фронт с удара по мозырю по нефтебазе, и пусть что будет. да ****, мы терпилы чтоле. пусть идут и умрут тут на *** ********...
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25.06.2022 16:32 Відповісти
Ну и для справки: белоруские военнослужащие могут максимум снять берцы, стать на лавочку и держать в руках цветы с шариками, кончнные ******
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25.06.2022 16:42 Відповісти
Так наші союзники зброї не дають,а можуть.США може майже все,а грає роль дурня.Без зброї не буде нічого.
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25.06.2022 16:35 Відповісти
Руцкий мир медленно стирает Украину с лица земли ?

а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
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25.06.2022 16:29 Відповісти
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25.06.2022 16:49 Відповісти
Не називайте орду військовими, це банда мородерів, рашисти.
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25.06.2022 16:35 Відповісти
Хороший Деркачь - мертвий Деркачь
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25.06.2022 16:36 Відповісти
Коли українці будуть бомбити росію? Чи для цього треба об"явити "спецоперацію"?
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25.06.2022 16:36 Відповісти
Натівські роялі з бандурами, безперечно, становили велику загрозу виробництву лаптів.
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25.06.2022 16:36 Відповісти
Одна з задач, поставлених кремлівськими фашистами - знищення української культури.
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25.06.2022 16:45 Відповісти
Русская культура - МАРОДЕРЫ
Росіяни розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні - СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.

Ось для чого вони прийшли: вкрасти наші холодильники, пральні машини та сонячні електростанції.

Як голова МФО «Чиста енергія - здорове довкілля» хочу сказати підорасам з росії:

ви цією сонячною станцією подавитесь. І холодильниками, і зерном, і пральними машинками. Кончені.

Олексій Гончаренко
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25.06.2022 16:47 Відповісти
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25.06.2022 16:48 Відповісти
Зеля, ты играл членом на рояле, это не ли удар по самолюбию?
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25.06.2022 16:50 Відповісти
"Підло га", твою мантру про "играл ч..... на рояле" на роSSії в якості пропаганди використовують в режимі 24/7.
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25.06.2022 17:06 Відповісти
Кто там Столнберг вангует что годами будет война у нас, тут за 4 месяца сколько сравняли с землей школ, больниц, театров,а что будет дальше с такой интенсивностью ударов
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25.06.2022 16:56 Відповісти
Не називайте їх військовими. Це бандити, садисти, мародери.
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25.06.2022 17:48 Відповісти
 
 