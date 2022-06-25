Російські військові розтрощили музичну школу в Оріхові. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загарбники з "Ураганів" влучили в музичну школу, що в Оріхові Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич.
"У цій школі навчалось більш ніж 150 дітей. Два прямих попадання з "Ураганів" було. Ворожим ударом зруйновано дах, стіни. Ми все, що могли, вивезли, а два роялі не можемо витягти. Треба дах розібрати, а рятувальники виїхати не можуть, бо постійні обстріли. У нас був гарний оркестр, хор, гітара, клас фортепіано, клас бандуристів. Наші діти займали призові місця. Тепер у нас немає музичної школи, відновити її неможливо", - каже Мандрич.
Нині в Оріхівській громаді від майже 20-тисячного населення залишилось не більше 4000. Міський голова Анатолій Хворостяний зізнається, що іноді йому здається, що в місті він один залишився.
"Ситуація складна, але я повторю слова військових: вона повністю контрольована ЗСУ. Оріхів - міцний горішок, місто було і залишиться українським, як і вся Україна", - додає мер.
За його словами, через ворожі обстріли в місті постійно страждають мережі, і комунальникам доводиться ремонтувати їх щодня.
Ворог зруйнував у місті сотні будинків, школу, дитячий садок, пошкодив будівлю міської ради. Чиновники кажуть, що мають вже близько 700 заяв від мешканців про пошкодження житла та будівель. Від початку війни в Оріхові загинуло понад 20 мирних людей.
Військові говорять, що росіяни постійно завдають вогневихі уражень по інфраструктурі міста.
"Обстріли йдуть постійно. Гатять з мінометів, систем залпового вогню. Вони можуть у будь-який час гатити, але ми даємо відсіч - днями були знищені їхні мінометні розрахунки, ворожі позиції, артилерія", - коментує військовий ЗСУ "Славута".
У поліції тим часом зазначають, що фіксують усі наслідки обстрілів. За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
Росіяни розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні - СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.
Ось для чого вони прийшли: вкрасти наші холодильники, пральні машини та сонячні електростанції.
Як голова МФО «Чиста енергія - здорове довкілля» хочу сказати підорасам з росії:
ви цією сонячною станцією подавитесь. І холодильниками, і зерном, і пральними машинками. Кончені.
Олексій Гончаренко