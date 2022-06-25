УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
16 116 22
Волинь (650) зброя (5748)

На Волині знайшли РПГ, вибухівку та білоруську військову форму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час перевірки безпекової ситуації у прикордонних районах Волині поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла Суспільному речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак.

Загалом перевірили більш ніж 60 населених пунктів.

Зі слів речниці нацгвардійців, насамперед оглядали покинуті будівлі. Два комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі. Також серед вилучених предметів: один РПГ, зброя, понад тисячу набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та наркотики.

Також дивіться: Ворожого диверсанта затримано на Волині, - СБУ. ВIДЕО

На Волині знайшли РПГ, вибухівку та білоруську військову форму 01

Де саме виявили вибухонебезпечні предмети в Нацгвардії наразі не розголошують. Як зазначила Юлія Ковпак, їх було знайдено у різних місцях області. Кому вони належать – встановлюють правоохоронці.

На Волині знайшли РПГ, вибухівку та білоруську військову форму 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА. КАРТА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
25.06.2022 17:23
+9
Похоже, враги собирались проскользнуть через границу нагишом. А если вдруг задержат - небрежно помахивая народным хозяйством, объяснить, что "мы проста заблудныя нудысты".
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
показати весь коментар
25.06.2022 17:15
+6
Можу навчить як з картоплі варить самогон Цього досить? "Бімбер" - непогана штука (якщо готувать уміть)
показати весь коментар
25.06.2022 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під час перевірки безпекової ситуації у прикордонних районах Волині поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики

Если кто раскажет как с картошки делать наркотики я делю с вами нобелевскую премию на пополам
показати весь коментар
25.06.2022 16:59 Відповісти
Можу навчить як з картоплі варить самогон Цього досить? "Бімбер" - непогана штука (якщо готувать уміть)
показати весь коментар
25.06.2022 17:09 Відповісти
Спирт делают из навоза

Я звичайно вибачаюсь, але бачив відео як кацапи кидали ватник у лунку сєльского туалєта, відждимали і робили з ньго брагу. Я таке лайно гидке шукать не буду, але воно є в інеті, ну його нах таке бачить, але вони і таке вживають, кажуть, дуже файно бродить, ****** мудаки
показати весь коментар
25.06.2022 17:16 Відповісти
То вони Войновича начиталися ( це російський аналог "Походеньок бравого солдата Швейка" Гашека Описано "події" ІІ Світової війни Головний герой - солдат Чонкін Саме його місцевий "Кулібін" поїв самогоном з гімна)
показати весь коментар
25.06.2022 19:16 Відповісти
До речі коли, наші Косарі, проїжжаєш запах дуже файний останні роки, мабуть там шось пофіксили, бо раніше була жесть
показати весь коментар
25.06.2022 17:21 Відповісти
бо проїжжаеш і друг на друга дивишся хто напердів
показати весь коментар
25.06.2022 17:28 Відповісти
лапопам

все просто, береш картоплю і робиш з неї наркотики. З тебе премія.

P.S. Кому і кобила наречена
показати весь коментар
25.06.2022 21:23 Відповісти
Похоже, враги собирались проскользнуть через границу нагишом. А если вдруг задержат - небрежно помахивая народным хозяйством, объяснить, что "мы проста заблудныя нудысты".
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
показати весь коментар
25.06.2022 17:15 Відповісти
Нахера им только белорусская форма?это тупо,почерк ментов.похоже что под Волынским начальником УМВС кресло зашаталось.
показати весь коментар
26.06.2022 00:24 Відповісти
они скоро на Волыни наловят "диверсантов" больше, чем вся армия Беларуси ... показатели, награды, премии, повышения в звании, все будут довольны.
показати весь коментар
26.06.2022 00:48 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 17:23 Відповісти
Всі ці камлання та перепости до білорусів до п*зди Спілкуюсь з багатьма, всі за Україну (на словах) на справді там : "Моя хата скраю" , " А что могу один сделать", " А мне дитей растить надо". Всі хто бажав та зміг давно виїхали, живуть в Европі, воюють та волонтерять в Україні. З мешканцями длнр багато що змогли зробити? Полонених уже в три яруси і все женуть нових, так і з білорусами, будуть лізти поки не ляжуть, або в полон попадуть.
показати весь коментар
25.06.2022 18:42 Відповісти
Мало знайшли,ще потрібні фотки ***** і гітлера!
показати весь коментар
25.06.2022 17:23 Відповісти
І збірник цитат мєдвєдєва!
показати весь коментар
25.06.2022 17:50 Відповісти
Уверен - все это добро местных "хозяйственников". Простые люди тоже подготавливаются, кто как может..
показати весь коментар
25.06.2022 17:24 Відповісти
НУ ТАК ШО ТАМ МЕСТНЫЕ НЕ ЗНАЮТ МЕСТНЫХ НАРКОМАНОВ !!!???
показати весь коментар
25.06.2022 17:41 Відповісти
Не понял что в этом наборе делают наркотики
показати весь коментар
25.06.2022 18:31 Відповісти
Не понял, почему в этом наборе нет мешка с картошкой
показати весь коментар
25.06.2022 20:36 Відповісти
или засушенных дерунов
показати весь коментар
26.06.2022 00:50 Відповісти
"белорусская форма" - бред какой-то.
Относительно "наркотики" - ещё во время чеченской войны находили у чеченских повстанцев. На самом деле - индивидуальные аптечки, шприц-тюбик промедола - обезбаливающее.
показати весь коментар
26.06.2022 11:08 Відповісти
 
 