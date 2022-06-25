На Волині знайшли РПГ, вибухівку та білоруську військову форму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час перевірки безпекової ситуації у прикордонних районах Волині поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла Суспільному речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак.
Загалом перевірили більш ніж 60 населених пунктів.
Зі слів речниці нацгвардійців, насамперед оглядали покинуті будівлі. Два комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі. Також серед вилучених предметів: один РПГ, зброя, понад тисячу набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та наркотики.
Де саме виявили вибухонебезпечні предмети в Нацгвардії наразі не розголошують. Як зазначила Юлія Ковпак, їх було знайдено у різних місцях області. Кому вони належать – встановлюють правоохоронці.
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Если кто раскажет как с картошки делать наркотики я делю с вами нобелевскую премию на пополам
Я звичайно вибачаюсь, але бачив відео як кацапи кидали ватник у лунку сєльского туалєта, відждимали і робили з ньго брагу. Я таке лайно гидке шукать не буду, але воно є в інеті, ну його нах таке бачить, але вони і таке вживають, кажуть, дуже файно бродить, ****** мудаки
все просто, береш картоплю і робиш з неї наркотики. З тебе премія.
P.S. Кому і кобила наречена
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
Относительно "наркотики" - ещё во время чеченской войны находили у чеченских повстанцев. На самом деле - индивидуальные аптечки, шприц-тюбик промедола - обезбаливающее.