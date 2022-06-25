На Волині знайшли РПГ, вибухівку та білоруську військову форму. ФОТО

Під час перевірки безпекової ситуації у прикордонних районах Волині поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла Суспільному речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак.

Загалом перевірили більш ніж 60 населених пунктів.

Зі слів речниці нацгвардійців, насамперед оглядали покинуті будівлі. Два комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі. Також серед вилучених предметів: один РПГ, зброя, понад тисячу набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та наркотики.

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Де саме виявили вибухонебезпечні предмети в Нацгвардії наразі не розголошують. Як зазначила Юлія Ковпак, їх було знайдено у різних місцях області. Кому вони належать – встановлюють правоохоронці.

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