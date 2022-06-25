У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри. ФОТО

Окупаційна влада Маріуполя, після приїзду в місто московського патріархату з інспекцією, спалила всю велику бібліотеку Храму ПЦУ Петра Могили. Серед книг були унікальні екземпляри, які втрачено назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та за сприяння попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачено назавжди", - сказано в повідомленні.





Андрющенко нагадав, що Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян і внесений до Книги рекордів Гіннеса України, як такий, що містить найбільший петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання - знести храм чи переформатувати за канонами РПЦ.

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