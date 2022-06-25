УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 664 41
бібліотека (46) Маріуполь (2820) окупація (5826) знищення (4092)

У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупаційна влада Маріуполя, після приїзду в місто московського патріархату з інспекцією, спалила всю велику бібліотеку Храму ПЦУ Петра Могили. Серед книг були унікальні екземпляри, які втрачено назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та за сприяння попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачено назавжди", - сказано в повідомленні.

У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри 01
У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри 02

Андрющенко нагадав, що Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян і внесений до Книги рекордів Гіннеса України, як такий, що містить найбільший петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання - знести храм чи переформатувати за канонами РПЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
показати весь коментар
25.06.2022 18:35
+18
Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
показати весь коментар
25.06.2022 18:30
+13
Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
показати весь коментар
25.06.2022 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
показати весь коментар
25.06.2022 18:30 Відповісти
,,Брати--росіяни" ніколи, ніколи на нас не напали б, це все ,,амєрікоси". Аж казав наший славний ,,презідент", що ніхто не збирається нападати, а наші друзі для чогось нагнітають обстановку. А потрібно в ,,турборежимі" будувати дороги, по яких ось-ось має ,,старший брат" ,,приїхати у гості". ,,В мене свої є джерела інформації, я краще знаю, що тут робиться!". А відповідатиме хто?
показати весь коментар
25.06.2022 20:55 Відповісти
Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
показати весь коментар
25.06.2022 18:34 Відповісти
Потому что все произошло очень быстро, город окружили уже буквально на шестой день, примерно. От мирной жизни до полного окружения за шесть дней. Людей не успели вывезти, и даже сообразить что это надо делать, не говоря уже об всем остальном.
показати весь коментар
25.06.2022 18:47 Відповісти
Я не кажу ,що потрібно було бути Богом який протягом шести днів створив взагалі усе, що є на світі.Але для чого президент зробив заяву ,що вони готувалися?
показати весь коментар
25.06.2022 18:55 Відповісти
Они знали за год до нападения. Но не эвакуировали. Просто факт.
показати весь коментар
25.06.2022 19:06 Відповісти
,,А какая разница?".
показати весь коментар
25.06.2022 20:45 Відповісти
якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
показати весь коментар
25.06.2022 18:35 Відповісти
Вони так діяли завжди. Це не вони зараз щось зрозуміли. Ні. Вони просто завдяки інформаційній епосі попались в пастку і все всім тепер видно.
показати весь коментар
25.06.2022 18:57 Відповісти
шкода, що не можна безліч лайків поставити. вони існують, допоки існують малороси. Ми самі їх годуємо.
показати весь коментар
25.06.2022 21:36 Відповісти
Великая русская культура?
Серьезно???
показати весь коментар
25.06.2022 18:38 Відповісти
кто оставляет такие уникальные издания, и зачем в Мариуполе вообще они? Только кацапская власть могла такое сделать.
показати весь коментар
25.06.2022 18:51 Відповісти
Что значит зачем они нам в Мариуполе? Это наша украинская культура.
показати весь коментар
25.06.2022 19:53 Відповісти
Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян Джерело: https://censor.net/ua/p3350196
показати весь коментар
25.06.2022 21:33 Відповісти
Вчіться.

Бачите ніяких сантиментів, спорів чи ще чогось. СИЛОВА АСИМІЛЯЦІЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВСЬОГО що вони вважають ворожим їх імперській культурі.

Беріть приклад з росіян. Є хтось проти перейменування вулиці в яму. Є хтось проти зміни назви міста щоб воно відповідало російському імперському звучанню в яму. Стелу при в'їзді в Маріуполь перемалювали в кольори росії як тільки змогли до неї дістатись.

І що головне все на часі - зразу же після окупації, а не як у нас виродки ******* хрюкати що "не на часі, а треба спочатку пенсії чи економіку". А потім через виродків приходить війна.

Бачите асиміляція росіян та представників "руssкого мира" має бути тільки через застосування сили. Інакшого не дано та й вони не зрозуміють.

Думаєте це щось нове? Та зовсім ні. Імперія та що російська діяла так само і завдяки цьому стала такою великою. Примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення це наприклад був Брюлло став Брюлов. Примусове вивчення та застосовування язика імперії. Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими то геть із публічного простору імперії.
показати весь коментар
25.06.2022 18:55 Відповісти
Ох какой ты принципиальный воин на диване. Кидать кого то, кто тебе не нравится в яму это криминальное преступление. Мы живём в правовой стране, и все эти суды Линча у нас незаконны. К тому же ты вместо демократии насаждаешь тоталитаризм одного мнения. Прямо как кацапы. Ещё и на них для примера ссылаешься. И это в то время когда они шматуют нашу страну.
показати весь коментар
25.06.2022 19:57 Відповісти
Да ти що.Ми живемо в правовий державі?Та не вжеш.А може ти спочатку з свіно-собачьоі мови окупанта перейдиш на людську,а потім почнеш комусь поради давати.Гуманист херов.
показати весь коментар
25.06.2022 20:09 Відповісти
А может ты не будешь кому то такие нахабно давать такие советы? Кто ты такой чтобы от меня что то требовать? Я гражданин Украины , я люблю свою страну и ненавижу руснявых оккупантов. Я это теперь каждому такому как ты должен доказывать. А страна правовая потому что мы живём по законам, а не по понятиям, как вот ты сейчас с языковыми претензиями. Я родился и вырос в русскоязычной среде в Украине, знаю украинский язык, но в обиходе не пользуюсь. Это криминальное преступление? Цепляться к частностям, к людям которые так же переживают за нашу страну, это на радость врагу. Как кацаписты н ее разделяют кто на каком языке говорит, мы все для нее из хохлы и всех нас они хотят стереть с лица земли. Продолжай в том же духе, порадуй кацапского плешивого фюрера, чтобы он и дальше свои преступления оправдывал притеснениями русскоговорящих. А ведь мы граждане страны, в первую очередь, а потом уже все остальное.
показати весь коментар
25.06.2022 22:04 Відповісти
По нормах русского мира це кримінальний злочин який карається смертною карою.

Ми ж українці гуманісти і просто зацькуємо чим не дамо використовувати публічний простір та примножувати русский мир. Повірте це буде вам на користь.

Лікарство теж не смачне, противне, але воно корисне.
показати весь коментар
26.06.2022 08:12 Відповісти
Ми живемо в країні телефонного права. По дзвінку з ОПи не випускають або не впускають в країну на митниці.
показати весь коментар
25.06.2022 21:18 Відповісти
З москви тріщиш?
показати весь коментар
25.06.2022 23:57 Відповісти
Опять выйдет Обдрыстович и скажет народу, ну что про-бали в очередной раз.
показати весь коментар
25.06.2022 19:02 Відповісти
Что должна еще сделать РПЦ что бы ее запретили в Украине ?
показати весь коментар
25.06.2022 19:05 Відповісти
Ну і скільки ми ще будемо нянчитись з кацапськими попами? Кожен без винятку лютий і підлий ворог України. Женіть це падло геть! Плюйте в їх масні пики, обливайте помиями, знищуйтие їх майно, дубасьте але женіть їх в *********!
показати весь коментар
25.06.2022 19:09 Відповісти
Опять вопрос к Зеленскому....
Ты же не хотел организовывать эвакуацию людей типа из за экономики...
Заодно не эвакуировал музеи и библиотеки....
Ну шо бубочка... Съекономил?
показати весь коментар
25.06.2022 19:21 Відповісти
Не факт, що все згоріло...Через деякий час може почате вспливати...
показати весь коментар
25.06.2022 19:39 Відповісти
Чому ткаченко не вивіз ?
Не на часі?
какаяразніца ?
Чи знищення історичної пам'яті теж було заплановано, так само як й Скіфське золото ?
показати весь коментар
25.06.2022 20:04 Відповісти
ви не розумієте: тут війна, самий час тим, хто нагорі, бабло молотити
а "маленьку культуру" будуть рятувати "харошиє русскіє"
показати весь коментар
25.06.2022 20:21 Відповісти
орда нищить нашу культурну спадщину, щоб і згадки не залишилось про історичну Україну
показати весь коментар
25.06.2022 20:22 Відповісти
Московська патріархія (церква( має бути заборонена я агент країни агресора ще в 14 -му році. Чому наша влада не зробила цього і досі, можливо вона і не наша?
показати весь коментар
25.06.2022 20:42 Відповісти
у кацапов нет ни истории ни традиций это доисторические дикари,вывод оставить на планете человек сто раздать по зоопаркам а на решетке написать рашен-дикарь с рук не кормить на прогулку не выпускать-опасно для посетителей.
показати весь коментар
25.06.2022 20:51 Відповісти
так этож уже было восемьдесят девять лет назад на Опернплац.
Нет ничего нового под солнцем...
показати весь коментар
25.06.2022 21:02 Відповісти
Цікаво, якого, вибачте, хєра ці унікальні речі там робили?!
Звідки в Маріуполі віруючі УПЦ?!
показати весь коментар
25.06.2022 21:07 Відповісти
Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян Джерело: https://censor.net/ua/p3350196
показати весь коментар
25.06.2022 21:37 Відповісти
Ты не поверишь, возле областного управления полиции, напротив кацапского храма построили капличку УПЦ. И она не одна была в нашем городе точно.
показати весь коментар
25.06.2022 22:30 Відповісти
Чому зникають мої дописи по темі? (попереднього не бачу). Ви думаєте що козломорді крадуть побутові речі, а такі цінності спалили???. "наші" привладні (спеціально пишу при владні) злодюги нічим не кращі. Он про які колекційні речі недавно йшлося-вони ж при владі для того щоб красти (хитро , продумано) , але красти.-банда гендлярів яка прикрилася патріотичноюармією.
показати весь коментар
25.06.2022 21:30 Відповісти
Мої вибачення-мій допис є (перепрошую).
показати весь коментар
25.06.2022 21:33 Відповісти
молодша сестра московія повністю зійшла з розуму!!!!
показати весь коментар
25.06.2022 22:24 Відповісти
Минулого тижня, у Маріуполі мер Бойченко звільнив "заднім числом", з 1 травня всіх вчителів з роботи, позбавивши їх усіх виплат і навіть відпускних, за час з серпня по лютий 2022. Мовляв, за те, що освітяни не втекли з окупованого міста, як мер і його команда. Інші, не підконтрольні міста, як то Бердянськ, Херсон, Мелітополь, інші окуповані громади, на відміну від Бойченка, своїх освітян на призволяще не кинули!
показати весь коментар
25.06.2022 22:54 Відповісти
Нічого нового, московити робили те саме і після Андрусікського перемир'я з Польщею, коли зрадило Гетьманщину- так само палили книги
показати весь коментар
26.06.2022 02:10 Відповісти
 
 