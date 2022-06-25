У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна влада Маріуполя, після приїзду в місто московського патріархату з інспекцією, спалила всю велику бібліотеку Храму ПЦУ Петра Могили. Серед книг були унікальні екземпляри, які втрачено назавжди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та за сприяння попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачено назавжди", - сказано в повідомленні.
Андрющенко нагадав, що Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян і внесений до Книги рекордів Гіннеса України, як такий, що містить найбільший петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання - знести храм чи переформатувати за канонами РПЦ.
Будь ласка, зачекайте...
а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
Серьезно???
Бачите ніяких сантиментів, спорів чи ще чогось. СИЛОВА АСИМІЛЯЦІЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВСЬОГО що вони вважають ворожим їх імперській культурі.
Беріть приклад з росіян. Є хтось проти перейменування вулиці в яму. Є хтось проти зміни назви міста щоб воно відповідало російському імперському звучанню в яму. Стелу при в'їзді в Маріуполь перемалювали в кольори росії як тільки змогли до неї дістатись.
І що головне все на часі - зразу же після окупації, а не як у нас виродки ******* хрюкати що "не на часі, а треба спочатку пенсії чи економіку". А потім через виродків приходить війна.
Бачите асиміляція росіян та представників "руssкого мира" має бути тільки через застосування сили. Інакшого не дано та й вони не зрозуміють.
Думаєте це щось нове? Та зовсім ні. Імперія та що російська діяла так само і завдяки цьому стала такою великою. Примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення це наприклад був Брюлло став Брюлов. Примусове вивчення та застосовування язика імперії. Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими то геть із публічного простору імперії.
Ми ж українці гуманісти і просто зацькуємо чим не дамо використовувати публічний простір та примножувати русский мир. Повірте це буде вам на користь.
Лікарство теж не смачне, противне, але воно корисне.
Ты же не хотел организовывать эвакуацию людей типа из за экономики...
Заодно не эвакуировал музеи и библиотеки....
Ну шо бубочка... Съекономил?
Не на часі?
какаяразніца ?
Чи знищення історичної пам'яті теж було заплановано, так само як й Скіфське золото ?
а "маленьку культуру" будуть рятувати "харошиє русскіє"
Нет ничего нового под солнцем...
Звідки в Маріуполі віруючі УПЦ?!