В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У межах міжнародного благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine #StrivingTogether через глобальну фандрайзингову платформу United24 було зібрано близько 2,3 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Міністерство підбило підсумки масштабного телемарафону на підтримку євроінтеграційних намірів України в Амстердамі.
"21 червня в Амстердамі відбувся міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, організований командами 1+1 media, Atlas Festival та Суспільне Мовлення", - сказано в повідомленні.
Понад 15 тис. людей зібралися на Музейній Площі у столиці Нідерландів — в історичному центрі Амстердаму. Подія вже втретє обʼєднала людей з усіх континентів навколо підтримки України.
Зазначається, що захід відбувся напередодні засідання Європейської Ради у Брюсселі, де вирішувалось питання надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.
Багато артистів, політиків і лідерів думок звернулися до міжнародної аудиторії, висловивши свою солідарність та готовність підтримувати таке рішення.
Упродовж ефіру та в межах акції "Підтримай Україну" від ранкового шоу "Сніданок з 1+1" збиралися кошти на допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни РФ в Україні.
Загалом через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 цього разу вдалося зібрати близько 2,3 млн грн.
Благодійник, який відправив найбільшу суму однією транзакцією, отримав особливу подяку — прапор України, підписаний президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
раза в два-три больше, чем собрали средств.
організований командами 1+1 media Джерело: https://censor.net/ua/p3350204