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В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У межах міжнародного благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine #StrivingTogether через глобальну фандрайзингову платформу United24 було зібрано близько 2,3 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Міністерство підбило підсумки масштабного телемарафону на підтримку євроінтеграційних намірів України в Амстердамі.

"21 червня в Амстердамі відбувся міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, організований командами 1+1 media, Atlas Festival та Суспільне Мовлення", - сказано в повідомленні.

В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 01

Понад 15 тис. людей зібралися на Музейній Площі у столиці Нідерландів — в історичному центрі Амстердаму. Подія вже втретє обʼєднала людей з усіх континентів навколо підтримки України.

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В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 02
В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 03

Зазначається, що захід відбувся напередодні засідання Європейської Ради у Брюсселі, де вирішувалось питання надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 04
В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 05

Багато артистів, політиків і лідерів думок звернулися до міжнародної аудиторії, висловивши свою солідарність та готовність підтримувати таке рішення.

Упродовж ефіру та в межах акції "Підтримай Україну" від ранкового шоу "Сніданок з 1+1" збиралися кошти на допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни РФ в Україні.

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В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 06

Загалом через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 цього разу вдалося зібрати близько 2,3 млн грн.

Благодійник, який відправив найбільшу суму однією транзакцією, отримав особливу подяку — прапор України, підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн 07
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При всем уважении к организаторам участникам, как я понимаю на организацию концерта (гостиницы для участников, аренда территории проведения, перелеты участников и технической службы, командировочные расходы, ТВ время и т.д. и т.п.) стоили Министерству культуры Украины
раза в два-три больше, чем собрали средств.
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25.06.2022 20:00 Відповісти
Всего 73 тысячи евро... ну просто гигантская сумма... мда уж...
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25.06.2022 20:01 Відповісти
цизоц цій сумі, бородата бабця хрін віддасть, а не й ці крихти...
 організований командами 1+1 media Джерело: https://censor.net/ua/p3350204
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25.06.2022 20:31 Відповісти
Це не ради грошей, це для найвеличнішого лідора.
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25.06.2022 20:47 Відповісти
Не знав, що Голландія вже на гривні перейшла, але приємно
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25.06.2022 23:22 Відповісти
 
 