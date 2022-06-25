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Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

25 червня з території Росії з вертольотів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. З безпілотника було скинуто два боєприпаси.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 01

"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сел. Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 02
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 03
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 04
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Сумщину фосфорними боєприпасами, - ОК "Північ". ВIДЕО

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 06
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 07

Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника. В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Живицький.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 08

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Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 09
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 10

Після 20 години росіяни зі своєї території відкрили вогонь з артилерії, 3 прильоти зафіксовані у Середино-Будській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Автор: Володимир Янченко
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Держава терорист - московія, яка вкравши нашу історію, у 1721 році назвалася росією.
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25.06.2022 22:09 Відповісти
******** зайвохромосомні. Випалити б всю їбучу кацапню напалмом... до хрусткої скоринки. Щоб аж шкварчали, суки.
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25.06.2022 22:10 Відповісти
3,14дараси!
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25.06.2022 22:30 Відповісти
До речі, це село населене здебільшого російськомовними українцями. У москалів якась тваринна ненависть до громадян України, які розмовляють на російському язику.
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25.06.2022 22:45 Відповісти
 
 