Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
25 червня з території Росії з вертольотів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. З безпілотника було скинуто два боєприпаси.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сел. Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.
Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника. В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Живицький.
Після 20 години росіяни зі своєї території відкрили вогонь з артилерії, 3 прильоти зафіксовані у Середино-Будській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
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