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В окупованому Криму з'явились листівки з написом "Газові вишки – це лише початок". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В окупованому Криму невідомі поширюють листівки із зображенням Кримського мосту та написом "Газові вишки – це лише початок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Криму зявились листівки з написом Газові вишки – це лише початок 01

Найбільше таких плакатів помічено у містах Алушта, Сімферополь та Керч.

Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Читайте також: Отримано детальну технічну документацію "кримського мосту", - ГУР Міноборони

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Респект бандерівським партизанам!
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25.06.2022 23:49
+21
Нехай баяцца і пам"ятають що Крим крадений.
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25.06.2022 23:56
+18
татарським бандерівцям-неонацистам
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25.06.2022 23:51
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Респект бандерівським партизанам!
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25.06.2022 23:49 Відповісти
татарським бандерівцям-неонацистам
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25.06.2022 23:51 Відповісти
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25.06.2022 23:50 Відповісти
Нехай баяцца і пам"ятають що Крим крадений.
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25.06.2022 23:56 Відповісти
В них все крадене, живуть же ж якось...
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26.06.2022 00:14 Відповісти
ЭТО ЧВК ВАГНЕР УГРОЖАЕТ ПУТИНУ !!!
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26.06.2022 00:30 Відповісти
а вишки тим часом горять по сьогодні! влупили, так влупили!

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:today;@30.9,45.4,13z
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26.06.2022 00:45 Відповісти
ИЮЛЬ БУДЕТ сложным и жарким ...................сил нашим бойцам побольше
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26.06.2022 01:02 Відповісти
и смысл? кого они запугивают? простое население? вот оно наверно радо такой пропаганде... кто придумал этот вброс? больше похоже на вброс от москалей
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26.06.2022 01:59 Відповісти
До чого тут залякування? Українці в Криму цього тільки й чекають. А на москаля більше ти схожий, як на мене 🤨
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26.06.2022 02:07 Відповісти
ты видать тугодум. вот будет радо обычное население, если над ними ракеты начнут летать. если б они это прицепили, скажем на здание полиции, администрации, военной части - это одно. но это где то в парке. идиотская идея как по мне
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26.06.2022 03:22 Відповісти
Идиотская идея была воровать Крым. А ракеты летают над всей Украиной, может и крымчанам придётся узнать каково это.
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26.06.2022 03:54 Відповісти
Мені подобається такий настрій. Хай уйо***ть по тому мосту доки не підірвали.
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26.06.2022 01:59 Відповісти
Ну всё, топ-новость.
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26.06.2022 07:20 Відповісти
Листівочки це добре,але в Бердянську ******* наше зерно,листівочками війну не виграєш і з салом не поїсиш!
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26.06.2022 10:16 Відповісти
Кацапи роблять,наші-обіцяють.Потім кажуть :нема чим воювати...(я про СМІ)
"Зробили" вишки - робіть далі.Мовчки.Щоб факт говорив сам за себе.
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26.06.2022 15:22 Відповісти
 
 