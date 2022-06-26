Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після захоплення Сєверодонецька ворожа армія зосередила усі сили та засоби на захопленні останньої великої фортеці Луганщини - Лисичанська.
"Авіаудари завдано по самому місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань дуже багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - повідомив Гайдай.
Він також зазначає, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Наостанок, за словами Гайдая, росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєверодонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та неодноразово обстріляні мости на Лисичанськ.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.
Будь ласка, зачекайте...
Я жінка. Допомагаю, чим можу. Хоч трохи. А ти ****** у коментах, а на фронт не їдеш? Чи ти дід розвалений?
Як бачимо зброї та *********** від партерів катастрофічно мало.
А тут ще находяться всякі, що гадять в коментарях про те, що нам ніхто нічого не винен - так що є ще хтось проти атомної зброї? Нам ж ніхто ні чого не винен?
Платимо сотнями тисяч життів українців...
А владу в росії ніхто страчувати не хоче. Та що там страчувати навіть міняти. Це ж саме це говорять партнери. А в росіян все добре, вони кайфують. І росіян карати не можна вони ж ні в чому не винні, це все путін правда якого вони яро підтримують. Але їх карати не можна.
Маю надію, що не від "ускабєєвих".
Ви знаєте що рф силою мобілізували все чоловіче населення окупованих до 24.02 територій кинули на убій як м'ясо? А щоб вони не розбіглись застосовувало загороджувальні загони... А знаєте що згідно слів Гіркіна втрати мобілізованих ордло 50%? Ви розумієте що разом із ними мова йде вже напевне не за сотні тисяч, а близько до мільйонів людей яких ми не дорахуємось? Вони теж українці. В цей час в росіян все добре. Вони кайфують. Отримують надприбутки від задраної в космос оплати за ресурси нашими "партнерами"...
Мітинг за Україну в Донецьку в березні 2014 року.
Ось вам ще відео - десятки тисяч на мітингу в Донецьку за Україну:
https://www.youtube.com/watch?v=0V1gx2QqnTk
Зрозумійте якщо ми не вб'ємо всіх послідовників та пособників путіна, єдиної росії та влади рф, всіх хто виправдовує вс рф, або прославляє чи популяризує вс рф, то через певний час росія зробить на Херсонщині та решті окупованих територій те що зробила в Донецьку. Зажене силою у війська все чоловіче населення та використає його як м'ясо. І вона це зможе бо діти та жінки цих чоловіків будуть у неї в заручниках.
нам, диванним воякам, нічого не загрожує, а воїнам там як(((
і вже нема сенсу виясняти, хто винен. винен ху*ло в першу чергу. особисто я краще себе почуваю, коли щось роблю для армії, переказую гроші і плету сітки.
люди он варять тушонку, роблять сухі борщі, здають кров, провідують поранених, возять гуманітарну допомогу.
-https://www.rbc.ua/ukr/news/arestovich-otvode-severodonetska-eshche-shalyat-1656184690.html.