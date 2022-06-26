Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Поліція оглядає місце падіння уламків ворожої ракети у Фастівському районі Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

"Ворожу ракету збили сьогодні на Фастівщині. Сьогодні вранці спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ракети постраждалих та руйнувань немає. Дякуємо Збройним силам України!", - заявив Нєбитов.

Він додав, що поліцейські наразі проводять огляд місця події.

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