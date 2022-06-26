Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліція оглядає місце падіння уламків ворожої ракети у Фастівському районі Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.
"Ворожу ракету збили сьогодні на Фастівщині. Сьогодні вранці спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ракети постраждалих та руйнувань немає. Дякуємо Збройним силам України!", - заявив Нєбитов.
Він додав, що поліцейські наразі проводять огляд місця події.
Топ коментарі
+21 Valter Valter
показати весь коментар26.06.2022 09:53
+8 Amber
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+4 Maksim Perepelitca
показати весь коментар26.06.2022 10:58
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безкарність провокує насильство
Києву на білому коні ще в травні !
Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .