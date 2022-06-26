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Київська область (3131) ППО (1823) ракети (2782) Нєбитов (168)

Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція оглядає місце падіння уламків ворожої ракети у Фастівському районі Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

"Ворожу ракету збили сьогодні на Фастівщині. Сьогодні вранці спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ракети постраждалих та руйнувань немає. Дякуємо Збройним силам України!", - заявив Нєбитов.

Він додав, що поліцейські наразі проводять огляд місця події.

Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 01

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Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 02

Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Нужно требовать у Запада авиацию и ракеты способные поражать аеродромы, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы на Рашке. Просто неатвечать на ракетные обстрелы никчему хорошему не приведет. Рашисты просто выстреляют по нам все свои ракеты и разрушат нам всю Украину.
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26.06.2022 09:53
+8
Кремлівський злобний карлик біситься через те , що не пройшовся по
Києву на білому коні ще в травні !

Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
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26.06.2022 10:04
+4
Найбільше кацапню бісить те що Україна чинить спротив . Це реально їх всіх виводить з рівноваги ,, і напевно ж - і ***** також . На їхню думку , ми повинні були їх злякатись ще в перші дні війни , напекти хліба і ставши навколішки зустрічати їх з тим хлібом і квітами , як раби зустрічають - богів .
Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .
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26.06.2022 10:58
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Нужно требовать у Запада авиацию и ракеты способные поражать аеродромы, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы на Рашке. Просто неатвечать на ракетные обстрелы никчему хорошему не приведет. Рашисты просто выстреляют по нам все свои ракеты и разрушат нам всю Украину.
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26.06.2022 09:53 Відповісти
Боюсь що буде гірше і вони застосують атомну зброю так як не бачать достатньої відповіді на свої дії.
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26.06.2022 09:55 Відповісти
Звичайно застосують - хто в тому сумнівається? Всі ми смертні. Кожен має зробити вибір для себе - де померти - чи в Україні чи в тундрі - ось і все.
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26.06.2022 11:31 Відповісти
.... гірше вже нікуди,без відповіді на їхні дії, можна не турбуватись про ядерний удар,турбуватись буде нікому.
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26.06.2022 13:21 Відповісти
ескалація - це не надавати Україні необхідної допомоги озброєнням
безкарність провокує насильство
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26.06.2022 12:28 Відповісти
Кремлівський злобний карлик біситься через те , що не пройшовся по
Києву на білому коні ще в травні !

Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
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26.06.2022 10:04 Відповісти
росія помре швидше ніж путін
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26.06.2022 10:38 Відповісти
Найбільше кацапню бісить те що Україна чинить спротив . Це реально їх всіх виводить з рівноваги ,, і напевно ж - і ***** також . На їхню думку , ми повинні були їх злякатись ще в перші дні війни , напекти хліба і ставши навколішки зустрічати їх з тим хлібом і квітами , як раби зустрічають - богів .
Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .
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26.06.2022 10:58 Відповісти
давайте подивимось що там за чіпи....кто мскалям допомагає нас вбивати
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26.06.2022 12:22 Відповісти
 
 