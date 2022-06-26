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Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 26 червня 2022 року, Чернігівська область знову піддалася обстрілам з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Близько 05 години ранку у районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) та 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у другому випадку.

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Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 01
Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 02
Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 03
Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 04
Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 05
Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК Північ 06

Автор: Ірина Дашківська
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А відповідати не мона. Атопутіннападе.
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26.06.2022 10:06 Відповісти
Нужно ******* рашистский флот и аэродромы в севастополе. Ниодин обстрел не должен быть безнаказанным. Ато для рашистов это любивая война когда они стреляют а по ним не отвечают
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26.06.2022 10:10 Відповісти
О! А "кассетний" ************ там звідки? На другому фото -слід від його вибуху Такі речі тільки в ракетах наземного чи повітряного базування А пишуть про "ствольну артилерію" Нас пробують "милом нагодувать" і "валянок на голову натягнуть"?!
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26.06.2022 10:14 Відповісти
Это мир, мир в глазах Путина. Все разминировать нафиг, отвести войска, похерить оборонзаказ. Асфальтовые дороги проложить прямо к границе, и что бы танки покрытие могло выдержать.
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26.06.2022 10:15 Відповісти
.... окружить себя тупыми бездарями , приспособленцами , предателями , агентами ФСБ и быть гавнокомандующим БОНЕВТИКОМ !!!!!
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26.06.2022 10:25 Відповісти
а в ответ тишина.
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26.06.2022 10:18 Відповісти
Черниговщина-родина Кучмы. Пусть выходит на передовую с Кольчугами и защищает родной край. И зятя Пинчука нехай прихватит.
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26.06.2022 10:30 Відповісти
Кількість прильотів до нас має бути пропорційна кількості прильотів до них.
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26.06.2022 11:04 Відповісти
 
 