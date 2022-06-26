Чернігівщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 червня 2022 року, Чернігівська область знову піддалася обстрілам з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Близько 05 години ранку у районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) та 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у другому випадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Десні: випущено 20 ракет по селищу з території Білорусі. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Попередньо без втрат











