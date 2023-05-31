Вирва від влучання ворожої ракети у майданчик біля дитячого садка у Києві. ФОТОфакт

Ворожа російська ракета влучила у майданчик біля дитячого садка у Києві.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Також поширюється фото, на якому зображена вирва від влучання другої ракети у майданчик біля дитячого садка у Києві.

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