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Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 10:30 на місці проведення АРР у Шевченківському районі, в дев’ятиповерховому житловому будинку з-під завалів деблоковано постраждалу жінку, яку передано бригаді ШМД", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС 01
Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Привезите Урода который предлогал сохранить путену лицо и дать ему победить чтобы он самоудовлетворился в том что наделал.
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26.06.2022 11:44
+10
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26.06.2022 11:42
+10
А хто той, хто казав: Главноє пєрєстать стрєлять?
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26.06.2022 11:54
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громадянку раїсі..ось такий він - руський мир...
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26.06.2022 11:36 Відповісти
с видом на жительство возможно
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26.06.2022 11:39 Відповісти
а в нас звідти ще два баха по Лівому березі

И прямо сейчас на посадку в Гомеле заходит самолет командования ВКС РФ. https://t.me/flagshtok/8999
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26.06.2022 11:40 Відповісти
Тільки що десь з Ірпеня,з того напрямку два сильні вибухи,напевно ракети...
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26.06.2022 11:46 Відповісти
на лівому відчувалось зі сторони Броварів
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26.06.2022 12:45 Відповісти
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26.06.2022 11:42 Відповісти
Горе верхнім поверхам багатоповерхівок.
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26.06.2022 11:43 Відповісти
Привезите Урода который предлогал сохранить путену лицо и дать ему победить чтобы он самоудовлетворился в том что наделал.
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26.06.2022 11:44 Відповісти
Если он урод, то когда тогда тот, кто отдал Путину 386 ракет х-22 в 2000 году? Уже где-то 80 штук вернули назад. Осталось еще 306. Меньше, так как прогнили и пошли на учениях или попытки модернизации, но не меньше сотни еще прилетит, а скорее ближе к двум. Наших, только наших ракет.
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26.06.2022 11:48 Відповісти
А хто той, хто казав: Главноє пєрєстать стрєлять?
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26.06.2022 11:54 Відповісти
Блин, садить и ловить рашкину агентуру скорее
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26.06.2022 11:55 Відповісти
Ось такий він "русский мир". А набагато вірніше кацапсько-москальський.
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26.06.2022 11:55 Відповісти
Наше аружіє будет защіщать расійскіх граждан всєгда і вєздє - в любой точке міра . .
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26.06.2022 12:18 Відповісти
Кремлівське одоробало - здохни і не тероризуй весь світ , тварюка ‼️
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26.06.2022 12:37 Відповісти
Мало оцього одного підара,потрібно щоб 80 % парашенців здохли,тоді буде сенс!
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26.06.2022 15:18 Відповісти
По мирному ескалібуру в кожен кацапський дім.
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26.06.2022 19:55 Відповісти
 
 