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Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Станом на 10:30 на місці проведення АРР у Шевченківському районі, в дев’ятиповерховому житловому будинку з-під завалів деблоковано постраждалу жінку, яку передано бригаді ШМД", - йдеться у повідомленні.
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