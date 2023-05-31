Рятувальники дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва постраждалу жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 10:30 на місці проведення АРР у Шевченківському районі, в дев’ятиповерховому житловому будинку з-під завалів деблоковано постраждалу жінку, яку передано бригаді ШМД", - йдеться у повідомленні.

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