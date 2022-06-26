На Харківщині рашисти зруйнували вже понад 4000 будинків та 427 навчальних установ. Серед них спорткомплекс політеху, - Синєгубов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти щодня продовжують хаотичні обстріли Харківської області, тероризуючи мирне населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Усі ми бачили наслідки нічних ударів: зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет. Ворог б’є із реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах.
На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств. На фото - зруйнований спорткомплекс Харківського політеху. До війни тут щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині.
"Не можемо дозволити собі розслабитися, кожне ігнорування тривоги - може коштувати життя. Просимо сьогодні без необхідності не перебувати на вулицях. Максимально знаходьтесь в укриттях", - підкреслив очільник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
майже ніколи на себе, бо тоді це прямий шлях до самогубства, перекладання провини на когось - це просто захисний механізм природи
але давайте хоч трохи додамо хоч трохи самовбивчою обьективністі - чи не все українці обьеднавшись разом знищили Харків?
тому що проголосували:
(1) за ВОРА, про 47 мільонів які перевів йому Коломойский з Приватбанку було гучно та офіційно обьявлено
(2) за ЧЕТИРЕЖДИ уклоніста от армії
(3) за ЖИДА-українофоба, який навіть на день вишиванки надів КОСОВОРОТКУ
(4) за власника російского паспорту, на який від оформив квартиру в Криму, яку придбав після 2014-го року (по українським паспортам купівля-продаж нерухомості після 2014-го року неможлива)
(5) за палкого прихильника "руського міра", який продавав свої погані жидівськи жарти москалям за заробляв на них саме після 2014-го року
й зараз у Харкові ніяка власна сволота навіть не заїкаїться щоб переменувати вулицю Пушкінську на вулицю Ст.Бандери - ото ж не скиглить тоді - а нам за що прилітає?
От зато й прилітає, що не стали УКРАЇНЦЯМИ, що надаєте спокуси *****, що СССР відновити можна. Тобто хто порушив біблейскі заповіді - ***** чи українці? Хто ж винний у війні більше?
Що таке біблейска заповіть "НЕ ИСКУШАЙ?" - чи це не тверда біблейска заборона на рівні вбивста?
Тож будемо крутити сракою перед Путіним з вулицею Пушкінскою у Харкові й надалі?
Ніяких провин на мешканцях та владі Харькова у цій війні немає?
Чи насправді українці лише невинні жертви цієї війни?
Або активні актори, які спокушали ***** на відновлення СССР останні 30 років, а особливо з 2014-го року?