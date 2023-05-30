Наслідки ракетного удару рашистів по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Вранці, 26 червня, російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Внаслідок влучання в житловий будинок у Шевченківському районі, попередньо, загинула одна людина.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.
Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.
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