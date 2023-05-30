УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15923 відвідувача онлайн
Новини Фото Київські новиниВійна в Україні
12 100 20
діти (4402) Київ (13830) обстріл (21024) Охматдит (93) Повітряні атаки на Київ (395)

Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в "Охматдиті". Її прооперували. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Зранку, 26 червня, дівчинку з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості було доставлено до лікарні "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про стан дівчинки розповіли у національній дитячі лікарні "Охматдит".

Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 01

"Дитина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Києві. Рятівники дістали дитину з-під завалів та доправили в НДСЛ "Охматдит". Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва. ФОТО дня + ВІДЕО

Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 02
Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в Охматдиті. Її прооперували 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Це Християнська любов.
Швидкого одужання.
Смерть - гундяевськім язічнікам.
показати весь коментар
26.06.2022 15:52
+11
Давно з лікарні ?
показати весь коментар
26.06.2022 15:57
+8
на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
показати весь коментар
26.06.2022 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В будинку вірогідно було багато людей.
Є якась інформація щодо них ?
показати весь коментар
26.06.2022 15:51 Відповісти
Давно з лікарні ?
показати весь коментар
26.06.2022 15:57 Відповісти
Я турбуюсь про правду. А ти жалкій провокаторішка.
показати весь коментар
26.06.2022 16:46 Відповісти
Чувак, ты бы завязывал бухать, ну или хоть суррогат не пей......
показати весь коментар
26.06.2022 16:56 Відповісти
Перестань бухати.
показати весь коментар
26.06.2022 15:58 Відповісти
В його баяришніку крові не знайдено
показати весь коментар
26.06.2022 16:04 Відповісти
Одна людина загинула , це мабуть батько цієі дівчинки , а всі інші поранені , поки що !
показати весь коментар
26.06.2022 15:59 Відповісти
Мені чомусь здається, що нам не говорять правди.
Або дійсно пощастило, і люди вціліли.
показати весь коментар
26.06.2022 16:08 Відповісти
Це Християнська любов.
Швидкого одужання.
Смерть - гундяевськім язічнікам.
показати весь коментар
26.06.2022 15:52 Відповісти
даремно нагадали про лікарню Охмадіт - свинобаки і по ній можуть тепер вдарити
показати весь коментар
26.06.2022 16:01 Відповісти
на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
показати весь коментар
26.06.2022 15:58 Відповісти
Очное обучение в школах обещает быть веселым
показати весь коментар
26.06.2022 16:23 Відповісти
ну то буде дистанційне
показати весь коментар
26.06.2022 17:14 Відповісти
одужання дитині.
нищіти потвор за наших дітлахів.
якнайшвидше.
показати весь коментар
26.06.2022 20:08 Відповісти
 
 