Поранена внаслідок російського обстрілу Києва 7-річна дівчинка в "Охматдиті". Її прооперували. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Зранку, 26 червня, дівчинку з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості було доставлено до лікарні "Охматдит".
Як інформує Цензор.НЕТ, про стан дівчинки розповіли у національній дитячі лікарні "Охматдит".
"Дитина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Києві. Рятівники дістали дитину з-під завалів та доправили в НДСЛ "Охматдит". Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 saimansay
показати весь коментар26.06.2022 15:52
+11 Ksenia VB
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+8 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар26.06.2022 15:58
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Будь ласка, зачекайте...
Є якась інформація щодо них ?
Або дійсно пощастило, і люди вціліли.
Швидкого одужання.
Смерть - гундяевськім язічнікам.
нищіти потвор за наших дітлахів.
якнайшвидше.