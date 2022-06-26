Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти завдали удару по агропідприємству на Чернігівщині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.
"На фото зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка. Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я відкрию таємницю. На Чернігівщині немало зерна було втрачено під час бойових дій через відсутність газу/електроенергії, через що неможливо було дотримати технологію зберігання. Фермери опинилися в дуже скрутній ситуації.