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Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти завдали удару по агропідприємству на Чернігівщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 01

"На фото зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка. Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі.


Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 02
Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 03
Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 04
Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 05
Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ 06
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26.06.2022 16:54 Відповісти
Треба ж було бути такими імбіцилами
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26.06.2022 16:54 Відповісти
Таких дибидов и сейчас много. Поверь найдутся те кто будет хотеть отправить в Москву гум помощь, достаточно лишь по телеку показать (действует на ввтанов)
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26.06.2022 16:59 Відповісти
Не зрозуміло! Москалі обстрілюють елеватори, чого б не вивезти зерно завчасно?
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26.06.2022 17:00 Відповісти
Друже, куди вивезти? В сховища до фермерів в інших регіонах? Ті думають як своє зерно вивезти, а не як досипати ще чужого.
Я відкрию таємницю. На Чернігівщині немало зерна було втрачено під час бойових дій через відсутність газу/електроенергії, через що неможливо було дотримати технологію зберігання. Фермери опинилися в дуже скрутній ситуації.
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26.06.2022 17:10 Відповісти
у Польшу? В Украiнi зерну ж()па.
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26.06.2022 22:39 Відповісти
Точно! А ще краще телепортувати прямо в Африку кінцевим споживачам. Залишилося тільки телепорт винайти. Та то дрібниці, кажуть його можна змайструвати з будь-якого дивана.
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27.06.2022 13:28 Відповісти
а можна не чекати на влучання, а одразу вивозити у Польшу?
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26.06.2022 22:38 Відповісти
 
 