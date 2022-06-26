Воїни ЗСУ ліквідували підполковника морської піхоти РФ Кувшинова. ФОТО

Збройні сили України ліквідували підполковника 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ Олександра Кувшинова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mance, із посиланням на російські ресурси.

Він зазначив: "Підполковник 336 обрмп Кувшинов Олександр Леонідович демілітаризувався в Україні при незрозумілих обставинах".

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