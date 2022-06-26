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Воїни ЗСУ ліквідували підполковника морської піхоти РФ Кувшинова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України ліквідували підполковника 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ Олександра Кувшинова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mance, із посиланням на російські ресурси.

Він зазначив: "Підполковник 336 обрмп Кувшинов Олександр Леонідович демілітаризувався в Україні при незрозумілих обставинах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували "вагнерівця" Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв. ФОТО

Воїни ЗСУ ліквідували підполковника морської піхоти РФ Кувшинова 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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26.06.2022 21:44
+50
Семье Кувшиновых привет!) Надеюсь потомство тоже подохнет.
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26.06.2022 21:49
+43
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26.06.2022 21:49
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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26.06.2022 21:44 Відповісти
Просто кацапська свиня
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26.06.2022 21:59 Відповісти
Почему элитная? Скорее всего на начало войны - майор, не факт что изначально морпех. Бригады морпехов меняют уже по третьему разу состав.
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26.06.2022 22:01 Відповісти
Елітний терорист і вбивця.
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26.06.2022 22:14 Відповісти
Гарний "кувшин", дай бог ще, побільше такої файної склотари! 👍
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26.06.2022 22:26 Відповісти
"героїчно" перетворився у доброго росіянина.
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26.06.2022 21:45 Відповісти
РоZZиянин Кувшинов покинул чат.
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26.06.2022 21:46 Відповісти
Хорошо, но мало.
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26.06.2022 21:46 Відповісти
На фото цей Кувшинов ніби на куашин й присів...
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26.06.2022 21:47 Відповісти
був подполковніком а став харошим рузьге.
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26.06.2022 21:48 Відповісти
Породистый свинособакен.
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26.06.2022 21:48 Відповісти
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26.06.2022 21:49 Відповісти
Семье Кувшиновых привет!) Надеюсь потомство тоже подохнет.
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26.06.2022 21:49 Відповісти
Сын за отца не отвечает.
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26.06.2022 22:19 Відповісти
Как и месячный ребенок в Одессе.
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26.06.2022 22:20 Відповісти
эти падлы ответят, до третьего колена
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26.06.2022 23:23 Відповісти
Это не я сказал, это Библия.
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27.06.2022 00:00 Відповісти
Ти хоть читав ту біблію? А як же тоді спалення Содому та Гомори разом з дітьми, за гріхи містян? Чи винищення первістків в Египті?
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27.06.2022 05:14 Відповісти
Свинья о свиными глазками. Смолы горячей ему наспину
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26.06.2022 21:53 Відповісти
...Ниже!
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26.06.2022 21:59 Відповісти
... и поглубже
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27.06.2022 13:05 Відповісти
That's a good russian. Good and dead. Now Jesus loves him.
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26.06.2022 21:56 Відповісти
I think Satan loves him now!
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26.06.2022 22:22 Відповісти
У когось з "класиків російської літератури" був такий персонаж - поліцейський по кличці "Кувшинное Рыло"На ілюстраціях до твору його саме таким "мордатим" і зображали
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26.06.2022 22:39 Відповісти
Знайшов, гляньте:

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27.06.2022 02:39 Відповісти
крепкого ему Zдоровья и 72 дагестанких девственника
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26.06.2022 21:58 Відповісти
Чудове фото на свідоцтво про смерть 💀
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26.06.2022 21:59 Відповісти
Та й біс з ним як здох,де і чому.
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26.06.2022 21:59 Відповісти
Ватосамке вручат кувшин з прахом кувшинова...
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26.06.2022 22:02 Відповісти
Свінорус пі...рас , бо був під полковником, зараз вже під кобзоном.
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26.06.2022 22:03 Відповісти
гарна ідея.) Всім копитавідкинувшим кацапам давати позачергове посмертне звання "підкобзонник".
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26.06.2022 22:32 Відповісти
... і приймати до партії жиріка. Теж посмертно.
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26.06.2022 22:46 Відповісти
Здоровьечка и хорошего настроения новопреставленному! Чан с говном уже греют!
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26.06.2022 22:05 Відповісти
надеюсь, останки поместились в кувшин.
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26.06.2022 22:05 Відповісти
Див. мій комент нижче... із Коробкою, що зіграв у ящик. Тут потрібен аналогічний концепт пам'ятника (точніше, урни) на цвинтарі
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26.06.2022 23:17 Відповісти
Таке христоматійно-рязанське їбло у нього було, еге ж... Хоча, яке воно повинно було б бути у ерзяно-мокшанського ********, да ???
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26.06.2022 22:06 Відповісти
Так шо, он так замаскировался, шо и через тепловизор невозможно заметить?
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26.06.2022 22:06 Відповісти
что ни фото орка, то - дебил, с явными признаками..
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26.06.2022 22:06 Відповісти
В мого кума колись був бультерєр пес
От то у нього морда була набагато роумніша
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26.06.2022 22:09 Відповісти
Кувшинкин - хароши рюзьге
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26.06.2022 22:09 Відповісти
Выведен в сад
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26.06.2022 22:09 Відповісти
Альо,це майор Чорнобаєв,з оперативного штабу. Ваш кувшинов героїчно здох...
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26.06.2022 22:10 Відповісти
Сашко, а у нас тут вишня, черешня, абрикоси вже пішли - не те, що у вас...
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26.06.2022 22:13 Відповісти
***** обыкновенный
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26.06.2022 22:18 Відповісти
А де його шия?
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26.06.2022 22:19 Відповісти
В могилі. Там він її більше не миє.
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27.06.2022 00:34 Відповісти
Радость то какая
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26.06.2022 22:19 Відповісти
It just made my day! Keep them coming that way.
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26.06.2022 22:19 Відповісти
добре, що у кобздона концертний зал безмежний
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26.06.2022 22:19 Відповісти
ах какой был мужичина....ну настоящий *********.....
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26.06.2022 22:25 Відповісти
Ну чисто Фантомас.
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26.06.2022 22:28 Відповісти
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26.06.2022 22:29 Відповісти
кувшіну - трі аршина... на погостє
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26.06.2022 22:46 Відповісти
До чого ж огидна парадка у кацапів. Середнє між царським, гітлерівським та НДРівським кітелем. Але, звичайно, гірший варіант.
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26.06.2022 22:56 Відповісти
Якого жирного і знатного кувшина потовкли!
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26.06.2022 23:11 Відповісти
слово кацап это диагноз = перегной это уже закон

Слава Украине
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26.06.2022 23:11 Відповісти
Тепер усе, що залишилось від Кувшинова, скласти в урну у вигляді кувшина і зробити табличку з ФІО. Щоб на цвінтарі був елемент чорного гумору.
Приблизно така концепція:

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26.06.2022 23:12 Відповісти
Хм-м-м... Тут, шановний колего, в мою голову вдерлася шалена думка. Суть така: у москалів є непереборне бажання що-небудь потягти. Наприклад, унітаз. Точніше, особливо унітаз.
Тому логічним виглядає дещо інший концепт для новоприставлених поціновувачів хіру алєксандрова...
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27.06.2022 02:45 Відповісти
Відбірні орки здихають...
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26.06.2022 23:24 Відповісти
Ну и едало! Не удивительно, что он умер.
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26.06.2022 23:31 Відповісти
мерзкий жирный опарыш
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26.06.2022 23:37 Відповісти
Здох кувшін і @... й з ним
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26.06.2022 23:38 Відповісти
Прах собрали в кувшин.
Отныне пребудет с ним вечно
Нефритовый стержень.

(хокку)
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26.06.2022 23:45 Відповісти
И джинна из кувшина....(с)
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26.06.2022 23:43 Відповісти
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27.06.2022 01:35 Відповісти
Іч бравий який, тобі йося буде хорошим зазивалою на канцерт, толпамми кацапня повалить.
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27.06.2022 08:15 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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27.06.2022 02:12 Відповісти
Там еще говорят кужугетович где то ошивается
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27.06.2022 02:28 Відповісти
Певно, кужугет після спілкування з ****** згадав про легендарну русскую рулєтку. Ну і дещо видозмінив її, враховуючи час, місце й обставини: 21-е століття, Україна і "хаймарси"...
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27.06.2022 02:52 Відповісти
Пейте до дна привет флагману, убийцы!

.
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27.06.2022 05:40 Відповісти
Міцно обіймаю наших славетних Котиків!
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27.06.2022 07:25 Відповісти
Повадился кувшин...
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27.06.2022 07:35 Відповісти
алкаш тупорилий звичайне чмо
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27.06.2022 08:17 Відповісти
и накрылся кувшинов медным тазом..)
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27.06.2022 09:15 Відповісти
Разбитый кувшин уже не склеить (ВСУшная народная мудрость)
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27.06.2022 13:07 Відповісти
Призвища кацапські якісь підарастичні, Кувшинов, Бочкарьов, Бутилков, Підарасов.
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27.06.2022 17:36 Відповісти
 
 