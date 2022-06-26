Воїни ЗСУ ліквідували підполковника морської піхоти РФ Кувшинова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України ліквідували підполковника 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ Олександра Кувшинова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mance, із посиланням на російські ресурси.
Він зазначив: "Підполковник 336 обрмп Кувшинов Олександр Леонідович демілітаризувався в Україні при незрозумілих обставинах".
Топ коментарі
+65 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.06.2022 21:44
+50 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар26.06.2022 21:49
+43 Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2022 21:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
От то у нього морда була набагато роумніша
Слава Украине
Приблизно така концепція:
Тому логічним виглядає дещо інший концепт для новоприставлених поціновувачів хіру алєксандрова...
Отныне пребудет с ним вечно
Нефритовый стержень.
(хокку)
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
.