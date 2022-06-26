Іспанські ЗРК розгорнули в Латвії для посилення захисту Балтійського регіону на тлі війни в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS 26 червня розгорнули на території військової авіабази в Ліелварді в Латвії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Національних збройних сил Латвії.
ЗРК розгорнуто "у відповідь на необхідність посилення обороноздатності Балтійського регіону після повномасштабного російського вторгнення в Україну".
Як передає Delfi, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.
"Ще до Мадридського саміту було зрозуміло, що наші союзники готові відповісти на сьогоднішні виклики безпеки у Балтійському регіоні. Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу", - заявив Пабрікс.
Разом із ЗРК до Латвії прибули 85 солдатів, які приєдналися до приблизно 500 бійців збройних сил Іспанії, що вже перебувають у країнах Балтії.
Батарея норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS є системою ППО середньої дальності з радіусом дії до 100 кілометрів, до складу входять ракети, радіолокаційна станція, командний склад, а також обслуговуючий персонал у підрозділах по 100 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку
В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].
Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
а не ваЗЕлін
Ukraine - Expected to be ordered for Ukraine by the United States in June 2022. [62]
"US to announce purchase of medium- to long-range surface-to-air missile defense system for Ukraine".