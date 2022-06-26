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Іспанські ЗРК розгорнули в Латвії для посилення захисту Балтійського регіону на тлі війни в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS 26 червня розгорнули на території військової авіабази в Ліелварді в Латвії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Національних збройних сил Латвії.

ЗРК розгорнуто "у відповідь на необхідність посилення обороноздатності Балтійського регіону після повномасштабного російського вторгнення в Україну".

Іспанські ЗРК розгорнули в Латвії для посилення захисту Балтійського регіону на тлі війни в Україні 01
Іспанські ЗРК розгорнули в Латвії для посилення захисту Балтійського регіону на тлі війни в Україні 02

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Як передає Delfi, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

"Ще до Мадридського саміту було зрозуміло, що наші союзники готові відповісти на сьогоднішні виклики безпеки у Балтійському регіоні. Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу", - заявив Пабрікс.

Разом із ЗРК до Латвії прибули 85 солдатів, які приєдналися до приблизно 500 бійців збройних сил Іспанії, що вже перебувають у країнах Балтії.

Батарея норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS є системою ППО середньої дальності з радіусом дії до 100 кілометрів, до складу входять ракети, радіолокаційна станція, командний склад, а також обслуговуючий персонал у підрозділах по 100 осіб.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
але для цієї ракети потрібен Порох,
а не ваЗЕлін
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27.06.2022 01:54
+7
Цензор,не на "тлі війни в Україні" а у зв'язку загрози вторгненння Раіссі.
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26.06.2022 23:57
+6
ППО на базі «Ві́льха-М» - аналог НАСАМ з дальністю 100 км
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку

В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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27.06.2022 01:53
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Цензор,не на "тлі війни в Україні" а у зв'язку загрози вторгненння Раіссі.
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26.06.2022 23:57 Відповісти
На Цензорі працюють дуже не об'їзджені коники-редактори)))
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27.06.2022 00:03 Відповісти
Конихи
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27.06.2022 00:16 Відповісти
на вид камазик газон тот шо хлеб возит..а внутри...
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27.06.2022 00:06 Відповісти
Дуже знайомі портові перевантажувачі.
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27.06.2022 00:09 Відповісти
клятi НАТО
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27.06.2022 01:46 Відповісти
ППО на базі «Ві́льха-М» - аналог НАСАМ з дальністю 100 км
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку

В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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27.06.2022 01:53 Відповісти
але для цієї ракети потрібен Порох,
а не ваЗЕлін
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27.06.2022 01:54 Відповісти
Удивляюсь, война в разгаре, а некоторые только и знают ЗЕ да Порох, Порох да Зе, дождитесь победы, которая несомненно придет, а потом уж разводите срач.
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27.06.2022 03:59 Відповісти
Кстати, в Wikipedia статье о NASAMS, указано, что Украина является одним из будущих операторов NASAMS:
Ukraine - Expected to be ordered for Ukraine by the United States in June 2022. [62]
"US to announce purchase of medium- to long-range surface-to-air missile defense system for Ukraine".
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27.06.2022 04:11 Відповісти
Класна новина ,Спасибі.
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27.06.2022 06:04 Відповісти
І що в тому доброго? Добре, звичайно, якщо нам її зараз поставлять. Але. Має бути власне виробництво необхідної номенклатури озброєнь. Це ключове питання національної безпеки. Щоб не було такої ситуації як зараз, коли своє заблокували, а зараз побираємося з протягнутою рукою без озброєнь по світу, і нам, щось там вицеджують, поштучно.
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27.06.2022 13:03 Відповісти
Всё это конечно замечательно, да только вот после двух лет разработки нужно ещё как минимум год-два испытаний, тестов и доводки напильником, а потом вообще самый сложный этап наладка серийного массового производства. От начала разработки до момента когда есть готовый серийный комплекс в товарных количествах с ДОСТАТОЧНЫМ к-вом ракет к нему, которые смогут оказать какой-то эффект на поле боя нужно лет 6-8. Что уж говорить если даже на Нептун времени не хватило, а ведь его баблом не обделяли, два комплекса были оплачены авансом.
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27.06.2022 11:20 Відповісти
А Україні можна у Іспанії такі ЗРК купити?
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27.06.2022 08:02 Відповісти
Что вы всё ноете !! Вильха , гром-2 и т д. Скажите спасибо зеленскому и его безмозглой команде!! Надо башкой думать , а-не жопой на выборах!!
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27.06.2022 11:30 Відповісти
 
 