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Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храмиє

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти.

Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, інформує Гайдай.

"Штурмова авіація окупанта 26 червня завдала авіаударів по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти - не всі з них це змогли зробити самостійно. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків", - зауважив Гайдай.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

Читайте також: Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 01
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 02
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 03
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 04
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 05
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 06
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 07
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 08
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 09
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 10
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 11
Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай 12

"Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська", - підкреслив очільник Луганщини.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10





октябрь 2021 года, россия собрала группировку для вторжения, штаб зеленского готовится к обороне
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27.06.2022 08:39
+7
главное дождаться, чтобы по Лисичанску что-то Бутусов написал, чтобы его сдачу тоже на него повесить, а как там безуглая, кстати, все еще "контролирует и помогает"?
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27.06.2022 08:27
+6
Скільки раз уже чую, що найсильніше на фронті це попаснянське угрупування ворога. То знищіть його, влупіть по ньому всіма "Хаймарсами".
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27.06.2022 08:39
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главное дождаться, чтобы по Лисичанску что-то Бутусов написал, чтобы его сдачу тоже на него повесить, а как там безуглая, кстати, все еще "контролирует и помогает"?
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27.06.2022 08:27 Відповісти
Я б фото з річкою не друкувала. Забагато інформації. Це війна,а не блог Гайдая
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27.06.2022 08:33 Відповісти
Гайдаю можна, а от Бутусову ніззя.
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27.06.2022 10:00 Відповісти
Бульбаші постачають снаряди кацапам, ось і не стихають обстріли.
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27.06.2022 08:36 Відповісти
Тільки бульбаші? Думаю є ще хтось. Проаналізуйте зменшення чисельності обстрілів тоді і на сьогодні
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27.06.2022 08:38 Відповісти
Там или Китай, что очень для них рисковано, скорее всего кто то из стран ОДКБ, белораха само собой, еще может серерная корея.
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27.06.2022 09:12 Відповісти





октябрь 2021 года, россия собрала группировку для вторжения, штаб зеленского готовится к обороне
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27.06.2022 08:39 Відповісти
Беумная-королева дэнса.
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27.06.2022 08:48 Відповісти
Скільки раз уже чую, що найсильніше на фронті це попаснянське угрупування ворога. То знищіть його, влупіть по ньому всіма "Хаймарсами".
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27.06.2022 08:39 Відповісти
Ты думаешь тех Хаймарсов так много? Аж 4 штуки.... Это если честно говоря, примерно уровень средних командно полевых учений где нибудь в Канзасе или Калифорнии.
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27.06.2022 08:58 Відповісти
А сильнейшее потому, что многочисленное.
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27.06.2022 09:14 Відповісти
Стрельба "Хаймарсами"весьма дорогое и ограниченное ресурсом удовольствие,поэтому ВСУ используют их в основном для уничтожения КП не ниже бригад и батальонных тг.
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27.06.2022 14:43 Відповісти
"…потери русских в Северодонецке : 4930 человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, 192 танка и 402 БМП уничтожены, 142 артиллерийских орудия потеряны, 10 самолетов, 30 вертолетов и 102 разведывательных БПЛА. Оно того стоило?"
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27.06.2022 08:57 Відповісти
Откуда инфа?
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27.06.2022 09:21 Відповісти
А можно вже не слухати цього бл..дть Гайдая ??він що керуе фронтрм ??чі він Залужний ??нащо постійно щось коментувати в давати інтервью в эфірі???це що Цирк, чи якесь Шоу ??? ???він здаеться агент фсб завербований постійно дае коменти де требе і не треба пхае свого носа!!не слухайте його !!Дайте війсковим тишу хватит ******* !!!
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27.06.2022 10:10 Відповісти
так душа болить за наших, як їм важко там...
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27.06.2022 10:40 Відповісти
 
 