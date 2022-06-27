Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храмиє

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти.

Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, інформує Гайдай.

"Штурмова авіація окупанта 26 червня завдала авіаударів по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти - не всі з них це змогли зробити самостійно. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків", - зауважив Гайдай.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

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"Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська", - підкреслив очільник Луганщини.