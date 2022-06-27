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З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіцер 28 ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Про повномасштабне вторгнення Росії морський біолог Андрій Зотов дізнався, перебуваючи у складі експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського.

"Я передав свої дослідження колегам, узгодив плани з керівництвом станції та вирушив у дорогу. Спочатку до Аргентини в Ушуаю, тоді в Буенос-Айрес, звідти через океан до Амстердаму, до Варшави, потім до Пшемисля і от нарешті я у Львові", - розповідає про шлях додому військовий.

Як зазначається, у 2014-2015 роках старший лейтенант Андрій Зотов обороняв Україну від російських загарбників на сході. А нині він - командир роти у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

"Хоч ми й були тоді в різних гарячих точках, але зараз масштаб ліній зіткнення значно більший. Ворог використовує усю потужність, але перемога обов’язково за нами!" - переконаний воїн.

З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 01
З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 02
З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 03
З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 04
З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 05
З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину 06

Автор: Ірина Дашківська
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Такими гордиться Нація.
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27.06.2022 09:13 Відповісти
Українці, ви дивні і чудові люди. ОП сюди не входить,там клоуни
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27.06.2022 09:44 Відповісти
В ОП немає українців
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27.06.2022 10:12 Відповісти
Бережи Господь вас, Андрію, та ваших побратимів. Дякую.
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27.06.2022 11:15 Відповісти
 
 