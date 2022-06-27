УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9499 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 097 1
обстріл (21033) Нацполіція (13921) Донецька область (5688)

За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч". Є вбиті та поранені мирні жителі.

За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 01

"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, села Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Слов'янську, - мер

За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 02
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В районі Ізюму ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. ЗСУ нищать окупантів на лінії зіткнення на Харківщині, - Синєгубов


За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 04
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 05
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 06
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 07
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 08
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 09
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 10
За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими тижнями РФ дедалі більше покладатиметься на резервні сили, - британська розвідка


За добу рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. Серед постраждалих - дитина 12
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумно.

Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
показати весь коментар
27.06.2022 14:21 Відповісти
 
 