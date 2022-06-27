Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що ракетні удари окупантів не зламають дух українців.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+17 Zemer
показати весь коментар27.06.2022 11:06
+16 саша паламарчук
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+15 5 копійок
показати весь коментар27.06.2022 11:02
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Смотри, утырок, лоб не разбей!
Ну не поц, а?
"Нада просто пєрєстать стрєлять" ©
Джерело: https://censor.net/ua/p3350423
Нехреново Яжневтік устроился - накапливает "аргументы"...
Кто три года "какаяразницу" изображал, по фонтанами прыгал, шаурму жрал, по Оманам шастал, битумом барыжил?
Двічі перечитав, бо відразу не повірив очам...
Тобто, чим більше по нас ракет кацапи випускають, тим більше у нас аргументів на переговорах з партнерами?!
А інших аргументів у тебе немає?!
Ракети перестануть летіти-аргументи у тебе закінчаться?!
***@ь, де межа цього словоблуддя?!