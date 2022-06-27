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Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ракетні удари окупантів не зламають дух українців.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами", - наголосив глава держави.

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Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 01
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 02
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 03
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 04
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 05
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 06
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 07
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 08
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 09
Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
а кожна не вироблена українська ракета, це аргумент під товстим шаром асфальту
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27.06.2022 11:06
+16
В сраку б тобі вона прилетіла лідор ти грьобаний
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27.06.2022 11:03
+15
Коли звільниш азовців з полону, балабол?
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27.06.2022 11:02
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Коли звільниш азовців з полону, балабол?
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27.06.2022 11:02 Відповісти
....правильные слова.......большое спасибо ЕГО спичрайтеру...... грамотный человек......
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27.06.2022 11:03 Відповісти
ЕГО спичрайтеру...
Смотри, утырок, лоб не разбей!
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27.06.2022 11:25 Відповісти
Логика простая: больше ракет на голову украинцам - больше аргументов.
Ну не поц, а?
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27.06.2022 12:39 Відповісти
В сраку б тобі вона прилетіла лідор ти грьобаний
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27.06.2022 11:03 Відповісти
не обзывай так потужненького папередника.
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28.06.2022 04:19 Відповісти
кацапи *буч1 шоб ви здохли с*ки
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27.06.2022 11:05 Відповісти
а кожна не вироблена українська ракета, це аргумент під товстим шаром асфальту
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27.06.2022 11:06 Відповісти
А разве не:

"Нада просто пєрєстать стрєлять" ©
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27.06.2022 11:07 Відповісти
Шоб те саме сказав Порох, хом'ячки вже б гівном подавилися... вой би стояв як на Грімпенських болотах...
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27.06.2022 11:09 Відповісти
Ти бач,яке розумне!А ти посиди під ракетним обстрілом,а ти попробуй хоч раз на місяць нормально заснути під виття сирен...
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27.06.2022 11:09 Відповісти
а декому і ніде спати - ні хатинки, ні ліжка....(((
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27.06.2022 12:41 Відповісти
"І кожна їхня ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами",
Джерело: https://censor.net/ua/p3350423

Нехреново Яжневтік устроился - накапливает "аргументы"...
Кто три года "какаяразницу" изображал, по фонтанами прыгал, шаурму жрал, по Оманам шастал, битумом барыжил?
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27.06.2022 11:10 Відповісти
знову блогер ти наш хоче щоб найвеличного ні на годину не забували і подборка профессійних фоток
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27.06.2022 11:12 Відповісти
для Шольца і Орбана не аргумент
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27.06.2022 11:12 Відповісти
Коломойский и Ко. в качестве контраргумента будут потяжелее всех ракет вместе взятых.
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27.06.2022 11:22 Відповісти
Тобто, чим більше нас обстрілюють, тим краще. У Зеленського більше аргументів для заходу, так і запишемо.
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27.06.2022 11:27 Відповісти
Зе і його банда знищили ракетну програму. Зараз звучить повітряна тривога в житомирській області 11:30
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27.06.2022 11:30 Відповісти
І кожна їхня ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/p3350423

Двічі перечитав, бо відразу не повірив очам...
Тобто, чим більше по нас ракет кацапи випускають, тим більше у нас аргументів на переговорах з партнерами?!
А інших аргументів у тебе немає?!
Ракети перестануть летіти-аргументи у тебе закінчаться?!
***@ь, де межа цього словоблуддя?!
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27.06.2022 11:30 Відповісти
На каждую кацапскую ракету должна быть украинская, суки вы знали о войне за год минимум!!
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27.06.2022 11:51 Відповісти
Дух то незламний, але ж подивись, шо кругом наробили ці сволоти!
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27.06.2022 12:40 Відповісти
Циничная хуцпа! Во двор тебе все аргументы, подонок смердящий асфальтом!
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27.06.2022 13:01 Відповісти
Ну нужно что-то сказать, ато наверное достали уже с вопросом, почему 2 года не могут назначить главу САП.
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27.06.2022 13:27 Відповісти
всё верно заявил. а зрадо-боты нынче мерзенней кацапов.
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28.06.2022 04:21 Відповісти
 
 