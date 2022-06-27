Кожна російська ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ракетні удари окупантів не зламають дух українців.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами", - наголосив глава держави.

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