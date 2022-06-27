Ворог обстріляв Миколаїв та 4 населені пункти регіону. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Ворог веде обстріли Миколаєва та чотирьох населених пунктів регіону. Поліція фіксує наслідки ворожих атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, минулими вихідними під удари потрапив обласний центр, села Костянтинівка, Березнегувате, Любомирівка та Прибузьке. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, складське приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Серед мирного населення є загиблі та постраждалі.

Поліція документує кожен факт воєнних злочинів, вчинених російськими військами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









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Упродовж 25-26 червня співробітники усіх підрозділів поліції оперативно відреагували на 1033 повідомлення від громадян.

"Щоб запобігти проявам мародерства, а також для виявлення та затримання правопорушників на вулицях населених пунктів Миколаївщини у цілодобовому режимі за правопорядком стежать більше 100 піших та автопатрулів", - йдеться у повідомленні.