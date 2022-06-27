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"Оккупант, тебя ждет только смерть", - на Луганщині партизани розклеїли листівки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Партизани розклеїли патріотичні листівки в окупованому Новопскові на Луганщині.

Відповідні фото опублікувала Луганська ОВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Партизани Луганської області нагадали оккупантам та колаборантам в славному місті Новопсков, що на українській землі їх чекає тільки смерть!!! Луганська область не здається! Наші земляки чинять спротив ворогу та чекають на звільнення Луганщини. Новопсков - це Україна!", - йдеться в дописі.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО

Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 01
Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 02
Оккупант, тебя ждет только смерть, - на Луганщині партизани розклеїли листівки 03

Автор: Ольга Лузан
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27.06.2022 11:52 Відповісти
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27.06.2022 11:53 Відповісти
окупантам - смерть!
правда за Україною, українці на своїй землі!
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27.06.2022 11:55 Відповісти
партизанам на заметку ! в нижних углах приклеиваете лезвия.чтоб срывающий патриот после первой листовки больше не прикосался к ней
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27.06.2022 11:59 Відповісти
треба бити -- одно ******* якии іх хер считає -- Дмитро Корчинськии сказав шо для них і 5оо т це ніщо -- тільки обтріпаюця
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27.06.2022 12:05 Відповісти
От якби у бэлгороді хтось повісив тролінг накшталт "новобєлгород це Україна". Ото б визгу і палаючих срак було....
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27.06.2022 12:06 Відповісти
Ще б хто днрою зайнявся.Читала розповіді людей,яких вивезли в диру з Маріуполя.Там над ними просто знущаються .Сепарські свиноматки обзивають-і брудні вони,і голодні,і бандеровці.Треба донести до відома іуд дировських,щоб боялися спати і по вулицях ходити-за кожне слово або дію в бік наших людей розплата буде
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27.06.2022 12:16 Відповісти
Bravoooo! smertь kaцапаm !👍😎
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27.06.2022 12:20 Відповісти
 
 