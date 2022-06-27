"Оккупант, тебя ждет только смерть", - на Луганщині партизани розклеїли листівки. ФОТО

Партизани розклеїли патріотичні листівки в окупованому Новопскові на Луганщині.

Відповідні фото опублікувала Луганська ОВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Партизани Луганської області нагадали оккупантам та колаборантам в славному місті Новопсков, що на українській землі їх чекає тільки смерть!!! Луганська область не здається! Наші земляки чинять спротив ворогу та чекають на звільнення Луганщини. Новопсков - це Україна!", - йдеться в дописі.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО





