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Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американський сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

За його словами, сенатор Ріш побував у Гостомелі й Ірпені, де "на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії".

"Також делегація побувала у Міжнародному аеропорту "Антонов", де рашисти зруйнували український літак "Мрія". Сенатор Джим Ріш був уражений побаченим", - написав Кулеба.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам за потужну підтримку.

Також дивіться: Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі. ФОТО

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 01

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 03

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 04

Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
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27.06.2022 12:09
+3
може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
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27.06.2022 12:09
+3
Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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27.06.2022 12:21
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
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27.06.2022 12:09 Відповісти
може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
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27.06.2022 12:09 Відповісти
Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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27.06.2022 12:21 Відповісти
Якщо у вас щось з пам'ятю, то нагадаю - після останнього приїзду групи сенаторів/конгресменів на чолі з пані Пелосі обсяг запланованой допомоги зріс з 30 до 40 ярдів. Так що вони точно не даремно приїздять.
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27.06.2022 18:14 Відповісти
Это республиканец и Украине очень важна двухпартийная поддержка, чтобы не зависеть от американской внутренней политики. У республиканцев осенью высокие шансы забрать большинство в обеих палатах парламента, тогда без них Байден ничего не сделает. Так что пусть ездят и напитываются ненавистью к русне.
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27.06.2022 20:09 Відповісти
от і сенатори підтягуються ..ще місяць два і рашку з усіх гуманітарних інстанцій погонять зі всіх ринків бірж та трастів...
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27.06.2022 12:48 Відповісти
блеать, их сюда привозят по-пугать, а я тут живу
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27.06.2022 13:56 Відповісти
А є ще чим лякати? Здається більшість всього прибрали.

Якщо порівнювати з тим що показують дрони із міст де зараз йдуть бої то в Ірпені можна сказати що їх не було.
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27.06.2022 14:19 Відповісти
прям мекка для туризма есть и другие места например гуляйполе орехов...и т.д.
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27.06.2022 16:29 Відповісти
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27.06.2022 16:30 Відповісти
Як же ці зелені вилупки задовбали всіх тягати ну в самі присамі постраждалі ірпіні бучі. Що до Миколаїва чи Харкова далеко? Ну звозіть на Сумщину Чернігівщину хоча б!
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27.06.2022 18:03 Відповісти
 
 