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Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог завдав ракетного удару по житловому сектору та навчальному закладу Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, події сталися у Шевченківському та Київському районах Харкова.

В результаті вибуху та пожежі пошкоджені житлові будинки, швейний цех, школа та інші споруди.

Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову 01
Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову 02
Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову 03
Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову 04

Також читайте: На Харківщині рашисти зруйнували вже понад 4000 будинків та 427 навчальних установ. Серед них спорткомплекс політеху, - Синєгубов. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Украина нанесла массированный удар возмездия по Белгороду, выпустив 6 ракет х-22м с бомбардировщиков ту-22м3, чётко дав понять, что будет за каждый выстрел по Харькову. Кацапы перестали обстреливать Харьков и пошли доставать сотни трупов из обрушенных домов с мощным пожаром, включая окислитель и горючее в ракете. Стоп, что-то не так. Ах да, это же фейк. Никогда не мог подумать, что это фейк, ведь это очевидное и простое действие. Как же этот фейк мог пройти в комментарий? Ааа, наверное потому что Кучма отдал 386 ракет х-22 и за 40 бомбардировщиков кацапам в 2000-ому году. Отдал в обмен на взятку в первую очередь, размер взятки настолько ничтожный, что заслуживает презрения. Потому что Ельцину ракеты приходилось впихивать вместо денег, он не хотел их брать, он не собирался воевать. А этот вор не понял, кто такой Путин. Но претензия в том, почему ракеты были отданы по такой же низкой цене, что и Ельцину, если бы Путин за них отдал стократно больше денег.
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27.06.2022 13:57 Відповісти
Сумно.

Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
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27.06.2022 14:11 Відповісти
розповім вам, друзі, одну біблейску історію

жило собі тихо-мирно чудове двухмільонне місто, та одного разу випала йому честь стати основою нової держави, держави яка повинна була захищати один народ, який до цього 1000 років був пригніченним та не мав права на власну державність

але мешканці цього міста повели себе вкрай дивно
- вибрали мером жида, батько якого був Адольф (на честь Гітлера), жид той був наперстрочніком з місцевого ринку.
- вибрали депутатами у Верховну Раду виключно жидів, що ненавиділи українців та створили у Верховній Раді фракцію ОПЗЖ
- на 95 відсотків проголосували за жида-українофоба, жида-наркомана, жида-вора, жида-росіянина.
- стали бігати по вулицях та волати - не треба нам вашого Бандеру, ми Пушкіна всім серцем кохаєм, навіть встановили біля Фр. Бульвара пам'ятник Улусбеку Золотої Орди

й розгнівалось тоді само небо на мешканців цього міста
й посипались їм на голови:
- Іскандери, Онікси, Калібри
- Гради, Смерчі, Урагани
- вакуумні, касетні, форфорні бомби

але все одно не перейменовували вони вул.Пушкінску на вул.Ст.Бандери
- тоді небо додало ще просту ствольну артілерею калибра 152 мм

але стояли мешканці міста на своєму - любимо кирилицю, любимо Пушкіна, й будем завжди вибирати на будь яку керівну посаду тільки ватних жидів

так й зникло назавжди ото найчудове місто в противоборстві з Богом та небом
амінь
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27.06.2022 15:34 Відповісти
секретный штаб нато?или база песочніх абрамсов..
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27.06.2022 15:53 Відповісти
Мститися вбивати ненавидіти!
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27.06.2022 18:23 Відповісти
 
 