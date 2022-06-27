Наслідки нічних ракетних ударів по Харкову. ФОТО

Ворог завдав ракетного удару по житловому сектору та навчальному закладу Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, події сталися у Шевченківському та Київському районах Харкова.

В результаті вибуху та пожежі пошкоджені житлові будинки, швейний цех, школа та інші споруди.









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