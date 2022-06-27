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У лісі під Славутичем знайшли російську "Точку-У". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сапери та члени територіальної оборони, які оглядають територію в лісах довкола Славутича, знайшли там збиту системою ППО російську ракету "Точка-У".

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей "подарунок" руського міра лежить у нашому лісі ще з часів окупації. Ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони і зараз не несе жодної загрози. Але нагадую містянам, що відвідувати ліси зараз категорично заборонено, адже таких "подарунків" може бути ще багато", - сказав мер.

За словами Фомічева, зараз члени територіальної оборони та сапери оглядають територію і розміновують та знешкоджують нерозірвані боєприпаси.

Також читайте: "УЗ" призначила нові потяги між Черніговом і Славутичем та між Запоріжжям і Дніпром

У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 01
У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 02
У лісі під Славутичем знайшли російську Точку-У 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
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27.06.2022 14:23
+11
як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
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27.06.2022 14:31
+9
Жалко не установку
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27.06.2022 13:59
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27.06.2022 13:59 Відповісти
Балістичну ракету збивати у нас нічим пво не може збивати їх а засобів про в нас немає( На кого *** ці новини розраховані хз((( Краще військових рятуйте в Лисичянську які в оперативному окрж.
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27.06.2022 14:17 Відповісти
як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
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27.06.2022 14:31 Відповісти
В спам, тролль!
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27.06.2022 18:34 Відповісти
Не знаю как работает кассетная точка-У, но выглядит как отделившийся разгонный блок, а кассетная часть отлично себе полетела дальше по инерции, раскидывая шарики на большой площади. И ПВО вообще могло ее не сбить, просто ветром закрутило и разгонный блок мог отлететь на десяток км в любом направлении, пока падал.
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27.06.2022 14:01 Відповісти
Нет, это ты один для всех, а правда - всегда одна.
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27.06.2022 14:11 Відповісти
звідки ти знаєш, що всі подарила? це тобі кисєльов сказав? чи лічно пуйло? А назад з сирії привезти не могли?
І ще: точка, якої в нас мало і яка економно розходується лише по складам та штабам, вдруг полетить на вокзал, аби підставити рашу ще раз? Це після того, як раша себе вже сто раз так опаскудила сама, що ніякої підстави давно не потрібно.
слабак ти в логіці паша. _хоча всі ви москалі такі
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27.06.2022 14:18 Відповісти
Кацапського дятла, який сьогодні зарегав акк, щоб тут насрати своєю брехнею, скоро відправлять за відомим маршрутом. А кацапські Точки по республіці білорусь їздили колонами в березні, є багато підтверджень з відео.
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27.06.2022 14:55 Відповісти
Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
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27.06.2022 14:23 Відповісти
"правда" в том , шо тебя покалечила лишняя хромосома ...как и всех твоих сородичей..
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27.06.2022 15:51 Відповісти
ще в києві дофіга рускоротого населення, вкрай потрібно іще їм пару пілюль від рашні. продовжуйте лікування.
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27.06.2022 14:12 Відповісти
*** шо вони несуть((( Це двигун відділений при польоті від бойової частини ракети !!!! Бойова частина десь влучила !!! ****** хайпери(((
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27.06.2022 14:09 Відповісти
Странно... а чого ти, такий розумний, не в однострої та зі зброєю у тих лісах.... а сидиш пи####ш з канапи....
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27.06.2022 14:13 Відповісти
Звідки ти знаєш де Я і що я роблю лапоть ?
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27.06.2022 14:19 Відповісти
і шо він с***дів? і чого тебе це так завело? Якщо автор замітки - тоді зрозуміло.
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27.06.2022 14:22 Відповісти
Аууу звідки ти знаєш де Я і що роблю ?
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Судячи з активності - сидиш на дивані у каментах цензора. Активно
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27.06.2022 14:41 Відповісти
ти про мобільні пристрої нічого ж не чув, так?
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27.06.2022 14:57 Відповісти
А ти йди вчи уроки бо як повернусь живим з війни-прийду і в куток поставлю (
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27.06.2022 16:50 Відповісти
А ти йди вчи уроки бо як повернусь живим з війни-прийду і в куток поставлю (
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27.06.2022 16:51 Відповісти
Только судя по фото она не сбита, отделилась кассетная БЧ, а отработанная ступень просто упала
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27.06.2022 14:17 Відповісти
спеціально для "одарованих" - Точка У - не балістична ракета.
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27.06.2022 14:29 Відповісти
Точка У - якраз балістична.
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27.06.2022 14:35 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/rosiia-povernula-na-ozbroiennia-balistychni-rakety-tochka-u/
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27.06.2022 14:35 Відповісти
космическа торпеда хрущовских времен
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27.06.2022 15:26 Відповісти
 
 