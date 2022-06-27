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У лісі під Славутичем знайшли російську "Точку-У". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сапери та члени територіальної оборони, які оглядають територію в лісах довкола Славутича, знайшли там збиту системою ППО російську ракету "Точка-У".
Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей "подарунок" руського міра лежить у нашому лісі ще з часів окупації. Ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони і зараз не несе жодної загрози. Але нагадую містянам, що відвідувати ліси зараз категорично заборонено, адже таких "подарунків" може бути ще багато", - сказав мер.
За словами Фомічева, зараз члени територіальної оборони та сапери оглядають територію і розміновують та знешкоджують нерозірвані боєприпаси.
Топ коментарі
+12 Igor Uh
показати весь коментар27.06.2022 14:23
+11 Андрей Максимов ea238c91
показати весь коментар27.06.2022 14:31
+9 vismavista
показати весь коментар27.06.2022 13:59
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І ще: точка, якої в нас мало і яка економно розходується лише по складам та штабам, вдруг полетить на вокзал, аби підставити рашу ще раз? Це після того, як раша себе вже сто раз так опаскудила сама, що ніякої підстави давно не потрібно.
слабак ти в логіці паша. _хоча всі ви москалі такі