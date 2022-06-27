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Дитсадки та освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости з вдячністю армії за сотні вбитих українців. СКРІНШОТИ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дитячі садки та інші освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости про сотні вбитих українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Расстрига".

"Дякую за це нашим відважним військовим!" - йшлося у повідомленнях дитячого садка "Колосок", шахової школи імені Кустова, музичної школи №19 міста Анжеро-Судженська та інших подібних організацій.

Після того, як на публікації про вбитих українців звернули увагу ЗМІ та соцмережі, частина дитячих закладів їх таки видалили. Проте їхні сторінки в ВК і без того наповнені контентом про хід так званої "спецоперації", що робить їх більш схожими на стрічки новин ЗМІ, ніж на акаунти освітніх організацій.

Дитсадки та освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости з вдячністю армії за сотні вбитих українців 01
Дитсадки та освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости з вдячністю армії за сотні вбитих українців 02
Дитсадки та освітні заклади Кемеровської області РФ опублікували пости з вдячністю армії за сотні вбитих українців 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Нация моральных уродов. Коллективное *****.
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27.06.2022 14:06
+28
пригадалось
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27.06.2022 14:13
+24
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27.06.2022 14:07
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Нация моральных уродов. Коллективное *****.
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27.06.2022 14:06 Відповісти
Проттвно, отвратительно, печально ..!
Просвета НЕТ - ни завтра, ни сегодня ..!
Господь создал расею НЕ СЛУЧАЙНО..!
А как образчик ада, преисподней ..!
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27.06.2022 14:11 Відповісти
пригадалось
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27.06.2022 14:13 Відповісти
а ще ось таке.
жіночки теж із блими підвязками на руках
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27.06.2022 14:14 Відповісти
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27.06.2022 14:07 Відповісти
пока он в эту кучу не поссыт, ничего не склеится.
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27.06.2022 14:09 Відповісти
Поссать туда должны оба родителя,но лучше ВВХ
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27.06.2022 14:12 Відповісти
що ВВХ ссит та серет - то на вес золота
спочатку то пакуют в чемодан, потім в пробірки
а потім вакцину СПУТНИК з цього виробляють
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27.06.2022 15:03 Відповісти
Когда вижу єто фото, сразу думаю про то, как делаются домашние пельмешки на продажу...
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27.06.2022 14:13 Відповісти
Только вместо мужика будет волосатая тетка
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27.06.2022 14:18 Відповісти
додати цементу краще зліпиться
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27.06.2022 14:26 Відповісти
Откуда в детском саде с романтичным названием "Колосок" известно про единственный храм в Метелкино? Да и музыкальная школа занята не очень свойственным для ее деятельности расчетами среднего арифметического...Уж не на Лубянке находятся эти заведения? Или пл. Дзержинского?
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27.06.2022 14:09 Відповісти
Да понятно,что писалось это не детьми и не музыкантами.Но не подписываться же в самом деле-"С приветом от фсб"
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27.06.2022 14:14 Відповісти
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28.06.2022 19:55 Відповісти
На кой хрен нам это надо? То что кацапы @бнутые на всю голову известно столетиями.
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27.06.2022 14:09 Відповісти
НІ!
Де хто і зараз шукає "ХАРОШИХ РЮСЬКІХ".
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27.06.2022 14:30 Відповісти
Ці істоти не мають права на існування
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27.06.2022 14:11 Відповісти
Видно,что Арахламию там читают внимательно
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27.06.2022 14:11 Відповісти
Або це Арахамія читає їх...
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27.06.2022 18:08 Відповісти
Та всі це перепостили навіть Цензор. А могли б і ігнорувати відверту фігню.
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28.06.2022 09:42 Відповісти
одним словом - дебіли
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27.06.2022 14:11 Відповісти
Вирощують вибл...дків,на голову наших нащадків. Кацапи неповинні лишати потомство
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27.06.2022 14:12 Відповісти
Прям дети писали? В конце еще не хватает ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
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27.06.2022 14:13 Відповісти
Мені несутєво що знищуватиме кацапів! Суттєво,аби їх небуло
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27.06.2022 14:14 Відповісти
"какая разница на каком языке и под каким памятником"

малоросс Зеленский (избранное)
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27.06.2022 14:15 Відповісти
Нелюди у всій своїй красі
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27.06.2022 14:17 Відповісти
І навіть після цього підтвердженого в ЗМІ аморального і анті гуманного відношення росіян до Українців, серед самих Українців знайдуться несповна розуму щоб зараз не кажучи після війни (а вона закінчиться перемогою Українського народу) казати привселюдно щось на кшталт такого: " у нас одна багатовікова спадщина, велікая російська культура, братья навекі".
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27.06.2022 14:17 Відповісти
Хто небудь, чим небудь затикніть погане патякало Арахімії. Цей довбень вже наговорив, в нормальній країні, на пожиттєве або смертну кару під час війни.
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27.06.2022 14:17 Відповісти
нам для Гааги навіть збирати нічого не треба..вони самі все надають, тварюки. Ще й пишаються..цинізм зашкалює
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27.06.2022 14:17 Відповісти
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.

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27.06.2022 14:19 Відповісти
ага, світоч мислі - новодворська, ще одна бувша хароша русская...
Будь-який народ можна зробити бидлом і злодієм уміючи. В історії усіх народів були часи, за які нащадкам стидно. Але правителі бачили нездатність бидла до великих справ і тому допомагали своїм народам ставати кращими і сильнішими. Шукали кращих і брали собі на службу. В раші - наверх прориваються негідники.
росіяни, що виїхали в Європу чи Америку ведуть себе значно краще ніж ті, що осталися вдома. Повно їхніх відео в ютюб. І закони поважають і не серуть сусідам. Бо знають що відплата буде невідворотня.
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27.06.2022 15:11 Відповісти
для мене це не новина, ще з часів 1-ї Чеченської війни я зрозумів, що росіяни гірше(кращі!)) нацистів/фашистів
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27.06.2022 14:23 Відповісти
Тут є одна, але принципова різниця.
Якщо німці проголосили себе вищою нацією, елітою Білої раси - то в них принаймні були для цього підстави. Бо це - нація воїнів, інженерів, поетів і філософів. Нація Ґете, Шіллера, Ніцше, ...ну ви зрозуміли.
"Нацизм" кацапів - це "вялічіє" смердючого ґалькоґоліка, який в оббльованій майці та обписюганених треніках рачкує біля під'їзду і дурним ревінням визвіряється на нормальних сусідів - "ва-а-ааа! уроды! чмо! антелигенты вонючие! ********! варня-я-яяя!.."
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27.06.2022 16:13 Відповісти
орков надо убивать. Как они нас, так и мы их... Без жалости и сомнений. Это уже многовековая истина
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27.06.2022 14:35 Відповісти
Фрик-шоу...
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27.06.2022 14:35 Відповісти
Заклик до всіх: будь ласка, припиніть порівнювати цю клоаку із Третім Райхом! "Схожі", блть, як свиня на коня.
І так, росія безумовно заслуговує на остаточне вирішення кацапського питання у стилі діда Адольфа. Тобто - старий добрий геноссе Геноцид. Усі способи тут придатні, від газових камер і масових розстрілів (промисловий масштаб) до спалення живцем усього населення дярєвні в придатному для цього хліву.
Бо це навіть не просто якісь там негри або ще які дикуни - ті хоч і об'єктивно не дотягують до білої чи азійської раси, але най живуть. Кацапи - небезпечні унтерменші, які загрожують існуванню усіх націй і рас. А отже, не мають права на біологічне існування. І з ними треба вчинити так само, як із зараженими поголів'ям свиней.
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27.06.2022 14:36 Відповісти
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27.06.2022 14:50 Відповісти
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27.06.2022 14:51 Відповісти
Нічого нового. Де наші кібервійска? Відправте їм фото з трупами їхніх «героїв».
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27.06.2022 15:02 Відповісти
этот ху..ий режим на оккупированных территориях Украины делает тоже самое, одна юнармия чего стоит.
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27.06.2022 15:15 Відповісти
колобарантка радуется рашке в мариуполе..какие мазохисты
https://www.youtube.com/watch?v=iU7DjpX7FkM&pp=wgIGCgQQAhgB
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27.06.2022 15:32 Відповісти
треба їм туди додати фото,
щоб точно знали за що дякують,

за вбивства дітей в Україні і за мародерство орків
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27.06.2022 15:34 Відповісти
так есть было видео гдето шшо трехлеткам в яслях застегивают про совок гагарина и кпсс..у него на лице какой то шо он и говорить не может а на башке пилотка..или тот кринж на 9 мая..
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27.06.2022 15:34 Відповісти
Тю, а славнозвісна зайва хромосома. Чим не "генетичне превосходство руського". Що правда це більше ознака генетичного каліцтва, але для русні згадіца..
Взагалі яка різниця, на сьогодні вони це саме мерзотне, що залишилося в цевілізованому світі. Навіщо розбиратися чому? Достатньо факту.
Про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014.
Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивілізованим людством.
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27.06.2022 15:43 Відповісти
Такі маленькі, а вже ділди:

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27.06.2022 15:54 Відповісти
Страна **@нутых...
Подлежат тотальному уничтожению, как раковая опухоль на теле Земли!
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27.06.2022 18:11 Відповісти
І хто їм дав ту тісячу - звістно хто - кращий друг *********** - абхазька абізяна.
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28.06.2022 16:03 Відповісти
 
 