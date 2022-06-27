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Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди в Києві. Перевірили 420 закладів, вночі з них працювали два.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Києва, за результатами відпрацювання чоловікам призовного віку вручені повістки, затримано осіб з наркотиками та ще відносно 73 порушників складено адміністративні протоколи.

"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", - повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський.

Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки

Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 02
Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 03
Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток 04

Також читайте: У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Оце молодці. Жовтий скотч...щоб свої не стрелили? Кошового і другого мордатого впіймали?
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27.06.2022 14:33
+20
Нормас так приємне з корисним б'єднали
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27.06.2022 14:32
+18
Не хвилюйся. Більшість там вже побували. Згодом ще поїдуть. А піТарасів теж треба комусь ловити...
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27.06.2022 14:48
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Нормас так приємне з корисним б'єднали
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27.06.2022 14:32 Відповісти
шоб гибнуть вместо муссоров и штабных крыс на каком очновании
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27.06.2022 15:07 Відповісти
Конституцию Украины знать надо,гнида...
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27.06.2022 15:34 Відповісти
мусорье взялося за любимое дело ?

какого хера эти рыла не на фронте, а с автоматами шарятся по закрытым заведениям ? читают пусть закон внимательно скоты, во время комендантского часа запрещено находиться НА УЛИЦЕ !!! а не в помещении

тот, кто отдал этот приказ однозначно вражеский агент и сделал это за взятку !
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27.06.2022 21:57 Відповісти
Cash Cash
Так какого эти рыла не на фронте,а сидят по ночным клубам и думают как бы понабухиваться до поросячего визга,да и трахнуть кого-нибудь попутно.А потом,еще вылазят в интернет и расказывают о своих правах и Конституции.А в Конституции сказано,что надо не пьяную рожу,обнаглевшую выставлять в ночных клубах,а защищать свою землю.
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28.06.2022 22:54 Відповісти
Я свинопсячу погано розумію. Ти щось сказало про те як ********* чпекатися в дупцю?
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27.06.2022 15:42 Відповісти
ти як кцп, про дупи. чи ти теж мухосранське пздло? свіжий акк, чорний рот. точно свнсбка
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27.06.2022 15:59 Відповісти
На йух збігай, а краще зроби вигляд, що тебе людожери шукають.
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27.06.2022 16:24 Відповісти
о, СВИНОСОБАКА. УМИРАТЬ ЗА ХЙЛО ОТКАЗЫВАЕТСЯ
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27.06.2022 15:58 Відповісти
Чом би й ні...
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27.06.2022 14:33 Відповісти
Оце молодці. Жовтий скотч...щоб свої не стрелили? Кошового і другого мордатого впіймали?
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27.06.2022 14:33 Відповісти
Лысый дома полирует лысину , а юзика не видно с начала войны
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27.06.2022 15:58 Відповісти
Та як в вже доїбали з цим лисим, зєлєю і сином пороха. Останні двоє явно частіше бували на першій лінії ніж більшість тих, хто таке пише.

"- Тато, а чому ти сидів вдома, поки вся країна воювала?
- Та я чекав, поки лисий з кварталу піде. А він не пішов. А так би я звісно як наваляв би оркам"
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27.06.2022 16:02 Відповісти
отлично подлизываешь, издалека
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27.06.2022 16:37 Відповісти
Ага, з домбабве. А ти де? Хату захищаєш, тільки з неї не виходиш?

Мені вже тошно чуть про єврєєв, зєлю і т.д. Я за зєлю не голосував і воюю не за нього, а за свою країну і родину.

А в тилу воно збс розказувати. Надивився я там, поки на два дні приїхав, на уставших ат вайни осіб чоловічої статі, які тиняються по вулицях в шортах з пивком. Аргументація "хай син пороха воює" в них така ж як і в тебе
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27.06.2022 17:16 Відповісти
Тогда почему зеленгский разоружал армию?
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27.06.2022 19:46 Відповісти
Якщо зєля руйнував армію, то що тепер, чоловікам тепер ставати на захист свого? Якщо лисий поц з кварталу очканув та забив болта на захист держави, то що, тепер всім стати очкунами і здриснути з землі своїх предків без бою?
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27.06.2022 20:58 Відповісти
Як би ти ходив то знав би ситуацію з центрами комплектації. А так питання за лисого я вважаю доречним. І його неодноразові перетини кордону.
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27.06.2022 16:39 Відповісти
Якби хтось знав знав ситуацію з центрами комплектування, то не задавав би дрних питань про скотч та лисого з кварталу.
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27.06.2022 16:50 Відповісти
А яка там ***** ситуація? Прийшов і в той же день вже був на ппд. По тому, що я піджак. Було б бажання. А відмовки про "не взяли", то для своєї совісті залиш. Хто дуже хотів, тих взяли. Роботи вистачає.
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27.06.2022 17:18 Відповісти
Піджаків важкувато зараз прилаштувати. Важче ніж в березні, зараз всім давай молодого і з досвідом.
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27.06.2022 17:25 Відповісти
ти , довбень, президент НІКОЛИ не був на першій лінії , ти взагалі розумієш що таке "перша" лінія, тобто НУЛЬ ?? чи так, ********* тільки ?

ахахахахахаха
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27.06.2022 22:00 Відповісти
Мені здаеться це повнний дібілізм, лишній привід показати по парашному тв їх наративи. Типу ловят на вулиці, вручають повістки - типу як наказання, армия не вмотивована ітд.
Парашні ублюдки 4 місяці росказують що ніхто не хоче до арміі і на вулицях відловлюють.
Класний запис для зомбоящика, та ще напишуть кадри зняті самими "карательнимы батальйонами"
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27.06.2022 17:10 Відповісти
Залюбки вислухаю дієві пропозиції по проведенню облікових дій, розшуку та виклику військовозобов'язаних до ТЦК.
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27.06.2022 18:06 Відповісти
По гей-клубам рейди були?
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27.06.2022 14:34 Відповісти
Давай адреса
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27.06.2022 14:46 Відповісти
Волнуєшся?
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27.06.2022 14:46 Відповісти
То у вас гєї. У нас справжні бойові пі...ри! До них краще в полон москалям не потрапляти😠
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27.06.2022 15:19 Відповісти
А чому ті бички зі зброєю самі не на фронті?
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27.06.2022 14:38 Відповісти
А ти чого не на фронті?
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27.06.2022 14:41 Відповісти
Не хвилюйся. Більшість там вже побували. Згодом ще поїдуть. А піТарасів теж треба комусь ловити...
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27.06.2022 14:48 Відповісти
Мо тому що їх заборонено мобілізувати? Нєт, не думав? Доречі патрулька Миколаєва при потребі нарівні з ЗСУ билася. Є підрозділи поліції яки на передовій деруться. Так шо твоє питання недоречне від слова "взагалі", бо ніхто не залишить тил без поліції, ДСНС, та інших тилових силовиків.
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27.06.2022 14:53 Відповісти
Не підкажете, відповідно до якого закону не підлягають мобілізації під час воєнного стану радники міністрів внутрішніх справ?
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27.06.2022 17:17 Відповісти
ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
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27.06.2022 17:47 Відповісти
ПІДТРИМУЮ!
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27.06.2022 14:41 Відповісти
І що потім із цим планктоном робити? Воно ж ані строкову не служило, ані навіть НВП в школі не проходило. 100% що не знає, де в калаша ствол, а де приклад...
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27.06.2022 14:41 Відповісти
Ну це легко виправляється. Місяць - два підготовки і вже боєць. Там особливої науки немає. Тим більше мотивація є жорстка - або ти вчишся добре це робити, або довго на фронті не протягнеш.
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27.06.2022 14:45 Відповісти
Так, це дуже легко у виконанні пані Малярши - 5-7 днів і ти Рембо.
А ось Борис Джонсон пропонує навчання в ВБ кожні 120 днів.
Не бачиш різницю, вгодований воєнкоме?
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27.06.2022 17:23 Відповісти
Вопервых поход в военкомат и проход там комиссии, не означает что на фронт заберут. Просто эти люди уже будут в резерве. И в случае надобности отправят на учебку или в подразделение в короткий срок, человек уже готов. А не явится, то после вручения повестки и росписи за нее, уже человек будет нести ответственность и вариант "а я знать незнаю про вызов" уже не прокатит. И на фронте много кто надо - повара,юристы, инженеры и слесаря, я думаю любому роль найдут при необходимости.
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27.06.2022 14:51 Відповісти
Так і є. Знайдемо всім по навикам роботу. Мо мене хто в цьому довбаному військоматі замінить та я нарешті в справжню частину потраплю.
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27.06.2022 14:57 Відповісти
а как это за негорешают не спросив согласия.. выкинул бумажку и все.этонезаконный фейк..узрпация власти да и все..опдтирачки разносить пртив воли человека..кому он там шо обязан..
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27.06.2022 15:09 Відповісти
ишак тупорылый-учи конституцию Украины.
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27.06.2022 15:36 Відповісти
Воно їсти наварить, наварить та нагодує увесь взвод. Воно нюхати та курити тільки навчилось та дрипотіти на танцюльках. О таке воно юріст та інженер. Таке мурло там буде тільки заважати та підставляти, а можливо стрільне тобі в спину.
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27.06.2022 15:32 Відповісти
Яка дика маячня.
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27.06.2022 15:46 Відповісти
Навчать. Можливо. Якщо ************. А в ЗСУ та НГУ чимало посад де автомат і нафіг не використовується.
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27.06.2022 14:54 Відповісти
Корисніше штрафанути гульбанщиків косарів на п'ять та віддати волотерам гроші.
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27.06.2022 14:43 Відповісти
За порушення режиму комендантської години передбачено не 5, а від 17000 до 34000. Якщо не помиляюсь. А от що з власниками клубів зробили?
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27.06.2022 18:40 Відповісти
Бухать можно хоть круглые сутки, но тихо и дома.
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27.06.2022 14:46 Відповісти
В цей час хлопці на передовій в поту, в крові! Тобі видно легенько живеться під кондьором?????
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27.06.2022 15:54 Відповісти
Странник Виртуальный d2c4d836

А ви, я дивлюсь, вже у Америці подбухіваєте? Вам же ще 50+, синок школяр.
А зять с дочкою теж виїхали державу боронити?
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27.06.2022 17:39 Відповісти
219 повесток! Батальон "Конче-Заспа"???
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27.06.2022 14:45 Відповісти
Швидше Конче-Змився)
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27.06.2022 17:45 Відповісти
Якась совдепівських маячня,як можуть ті заклади взагалі працювати.
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27.06.2022 14:45 Відповісти
А це питання. І як на мене треба на ці заклади навісити добрячі штрафи, а вилучені таким чином кошти доправити на потреби ЗСУ.
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27.06.2022 14:48 Відповісти
Странник Виртуальный d2c4d836

Гарно як, борцун з коронавірусом перевзувся і боронить державу у США.
Зате іншим пропонує йти на фронт. П о ц р и й о т.
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27.06.2022 17:40 Відповісти
Нічний клуб котрий порушив комендантську годину має бути закритий й втратити ліцензію.... хоча вони якби допомогають з призовом 🤣 питання....
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27.06.2022 14:49 Відповісти
Така собі замануха)))
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27.06.2022 15:30 Відповісти
ну а в армии они разве что окопы.. ну там наркоши через одного.. как им оржие давать
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27.06.2022 14:51 Відповісти
мент берет напялил как у беркута
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27.06.2022 14:52 Відповісти
Те, кто позволяет себе шляться по ночным клубам в военное время, являются моральными уродами. Этим крысам нет места в рядах защитников Украины. Оштрафовать тысяч на пятьдесят, может тогда мозги на место встанут.
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27.06.2022 14:54 Відповісти
а нафуя тут кожного тижня в военкомат ходишь та фуя
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27.06.2022 15:04 Відповісти
Ета шо ж такоє. Ні по городу на тачкє нє поганять, ні в клюбє нє оторвацца, ні торчкануть по тіхому
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Єщо і ат нєпанятнай вайни устал
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27.06.2022 16:05 Відповісти
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27.06.2022 15:50 Відповісти
Где рояль?
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27.06.2022 16:09 Відповісти
Так онде зліва))))
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27.06.2022 17:50 Відповісти
Работали только два. Ой как смешно
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27.06.2022 16:08 Відповісти
ну ну наркоманів та алкоголіків на фронті ще бракувало що мало зрадників?
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27.06.2022 16:15 Відповісти
От нахера нам такі воякі???? Чому армію України роблять якоюсь сбродною??? Їм що, праці не знайшлось??? Що ми будемо на полі бою робити з такими???? Трварі мусорські!!! Дайте нам хлопців при мозгах, гандони ви в погонах!!! Вас 120тис. в Україні, захищаєте ОП та їх приспішників. Давайте частину на поле бою!!!
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27.06.2022 16:41 Відповісти
1. Які вояки потрібні чи не потрібні армії, вирішувати в самій армії. 2. ТЦК та СП роблять покладену на них роботу. А саме в частині обліку військовозобов'язаних. Для цього їх необхідно викликати до ТЦК для проходження комісії (без неї ніяк, а проходити мають раз на 5 років мінімум), уточнення данних про склад сім'ї (мо хто дітей вже встиг накліпати, чи опікунство над кимось взяти тощо), професії, навики місце проживання і бажання служити (так, так, так, це теж питають). 3. Після всіх цих дій, вже мобілізаційні відділення вирішують кого і куди призивати чи ні. На підставі заявок від частин та установ. І да, заявки приходять не лише на рембів та шварців, досить значну частину складають вакансії з суто цивільними професіями, як то бухгалтера, арматурника, токаря, водії, та інші різноманітні не бойові посади. 4. Поліцейські також воюють на передку, так шо мімо.
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27.06.2022 17:01 Відповісти
Товариш русіш воєнком, перелогінтесь! Українською буде Прізвище, а не хФамілія.
А оце вам пишуть з фронту

фінн парнішка@ohiAnnablya

максимально ненавиджу воєнкомати. треба воєнкомати ротіровать механізовані роти придавши їм тих, кого вони призвали.
Ігнорують людей з досвідом та мотивацією, гребуть аватарство.

Всратослав Довбославович Барабуля @Aizek01625936

Взагалі треба розігнати цю ***** не потрібну й корумповану структуру, а воєнкомів - показово постріляти. В умовах ******** війни військкомат - не більше ніж місце скупчення цілей, ідеальна ціль для блєдіни
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27.06.2022 17:31 Відповісти
Пряма із гарящєго танка пішут? Таку муйню лише ідіот та невіглас, який нібуя не знає про роботу ТЦК міг написати.
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27.06.2022 17:53 Відповісти
Раніше до війни поза 300тис. повідали, більше ніж ЗСУ.
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28.06.2022 19:21 Відповісти
И это в каждом городе такая хрень,особенно по квартирам ночью бухают. музыка херачит до 2 ночи, звонишь в полицию, а они _ ну вы ж понимаете у нас много вызовов,мы не можем ко всем приехать, хотя должны бляха муха. тут до рашистов 30 км, а народ гуляет как перед концом света и всё одни и те же рожи,бригада алкашей непризывных.
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27.06.2022 17:34 Відповісти
Підтримуємо такі дії! Так треба у всіх містах робити!
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27.06.2022 18:26 Відповісти
Треба визнати, що кількість поліцейських в містах наразі зашкалює. Їдеш по місту і кожну хвилину бачіш, когось зупиняють, підрізають з мигалками кожного дідуся, жінку за найдрібніші порушення накшталт невключений поворотник, або непрацюючий стоп сигнал. Фактично це стара ДПС
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27.06.2022 18:27 Відповісти
Прикольно-ТОЛСТОЖОПЫЕ МУСОРА -повестки выписывают первым попавшимся на дороге!!А ,что САМИМ МЕШАЕТ ПОЙТИ НА ФРОНТ??!!!Актуально-В Украине появились новые робин гуды-МЕНТЫ-у БОГАТЫХ ЗАБИРАЮТ и БЕДНЫМ ОТДАЮТ -ПОВЕСТКИ НА ФРОНТ
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28.06.2022 01:26 Відповісти
1. Поліція не виписує повістки. Не має на те повноважень. 2. Повістки виписують представники ТЦК та СП. Вони уповноважені на це і це їх пряма робота - викликати людей до ТЦК та СП для проведення облікових дій. 3. Поліція тут якраз для того, щоб не допустити видачі повістки кому попало, бо лише поліція уповноважена перевіряти документи. Представники ТЦК та СП мають право викликати лише тіх, хто територіально проживає в їх районі. Тобто поліція дивиться документ і вказує хто по віку та реєстрації є клієнтом відповідного ТЦК. 4. Це повістки не на фронт, а лишень виклик до ТЦК для проведення облікових дій.
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28.06.2022 06:41 Відповісти
Вони вже давно не МУСОРА, а поліцейські.
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28.06.2022 17:25 Відповісти
Служить в нашей армии -ето честь, а не накпзание. А мусора - очень похожи на беркут. Татаровские обоссанние черти.
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28.06.2022 08:27 Відповісти
Не впевнений що з цих мажорів щось путне в армії вийде, але не все ж їм лише солоденького.
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28.06.2022 17:22 Відповісти
Дурь какая, ЗСУ шо свалка какая то?
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28.06.2022 19:56 Відповісти
 
 