Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди в Києві. Перевірили 420 закладів, вночі з них працювали два.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Києва, за результатами відпрацювання чоловікам призовного віку вручені повістки, затримано осіб з наркотиками та ще відносно 73 порушників складено адміністративні протоколи.
"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", - повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський.
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какого хера эти рыла не на фронте, а с автоматами шарятся по закрытым заведениям ? читают пусть закон внимательно скоты, во время комендантского часа запрещено находиться НА УЛИЦЕ !!! а не в помещении
тот, кто отдал этот приказ однозначно вражеский агент и сделал это за взятку !
Так какого эти рыла не на фронте,а сидят по ночным клубам и думают как бы понабухиваться до поросячего визга,да и трахнуть кого-нибудь попутно.А потом,еще вылазят в интернет и расказывают о своих правах и Конституции.А в Конституции сказано,что надо не пьяную рожу,обнаглевшую выставлять в ночных клубах,а защищать свою землю.
"- Тато, а чому ти сидів вдома, поки вся країна воювала?
- Та я чекав, поки лисий з кварталу піде. А він не пішов. А так би я звісно як наваляв би оркам"
Мені вже тошно чуть про єврєєв, зєлю і т.д. Я за зєлю не голосував і воюю не за нього, а за свою країну і родину.
А в тилу воно збс розказувати. Надивився я там, поки на два дні приїхав, на уставших ат вайни осіб чоловічої статі, які тиняються по вулицях в шортах з пивком. Аргументація "хай син пороха воює" в них така ж як і в тебе
ахахахахахаха
Парашні ублюдки 4 місяці росказують що ніхто не хоче до арміі і на вулицях відловлюють.
Класний запис для зомбоящика, та ще напишуть кадри зняті самими "карательнимы батальйонами"
А ось Борис Джонсон пропонує навчання в ВБ кожні 120 днів.
Не бачиш різницю, вгодований воєнкоме?
А ви, я дивлюсь, вже у Америці подбухіваєте? Вам же ще 50+, синок школяр.
А зять с дочкою теж виїхали державу боронити?
Гарно як, борцун з коронавірусом перевзувся і боронить державу у США.
Зате іншим пропонує йти на фронт. П о ц р и й о т.
А оце вам пишуть з фронту
фінн парнішка@ohiAnnablya
максимально ненавиджу воєнкомати. треба воєнкомати ротіровать механізовані роти придавши їм тих, кого вони призвали.
Ігнорують людей з досвідом та мотивацією, гребуть аватарство.
Всратослав Довбославович Барабуля @Aizek01625936
Взагалі треба розігнати цю ***** не потрібну й корумповану структуру, а воєнкомів - показово постріляти. В умовах ******** війни військкомат - не більше ніж місце скупчення цілей, ідеальна ціль для блєдіни