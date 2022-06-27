Президентка Молдови Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президентка Молдови Майя Санду відвідала Бородянку, Бучу, Ірпінь, щоб побачити наслідки російської окупації українських територій.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"До Київської області приїхала президент Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", - написав він у телеграм-каналі.
Своєю чергою Санду у твіттері пізніше написала, що "втратила мову через рівень насильства і руйнувань", які побачила.
"Я сьогодні в Україні. Відвідала міста Бородянка, Буча та Ірпінь. Втратила мову через рівень насильства та руйнувань, які ми побачили. Це неймовірна трагедія, і ми від щирого серця бажаємо сміливим самовідданим українським людям миру, свободи та процвітання і життя за їхнім власним вибором", - написала Санду.
Як повідомлялося, президентка Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, прибула з робочим візитом до Києва.
Будь ласка, зачекайте...
я ещё добавлю что этот загон Приднестроьвский давно бы здох если бы Украина и Молдова разом перекрыла все ходы и выходы!!
но к сожалению и при Януковиче и при Порошенко и при нашем продажном Додоне это не было зделанно
и сепары свободно катались в Одессу и не только
кроме того получают до сих пор бесплатно от паРаши газ и долг уже 8 млрд долларов и плешивый всеми средствами пытаться навесить этот долг сепаров на всех молдаван
весь бюджет сепарского Приднестровья это рыбницкий металлургический и Кучурган кач грэс
если Молдова перестанет покупать электроэнергию и не будет выдавать лицензию на экспорт метала - сепары вымрут с голоду
еще хочу отметить что когда Кремль попробовал устроить мобилизацию русин для отправки воевать в Украину и рассчитывали как минимум на 15 тыс голов - то в военкомат пришли два алкаша!!
остальные покрывались кто куда
либо в Одескую область либо в Молдову
вот такие там вояки!!!
Чувак вище (з биком на трикольорі) записує пафосні монологи ... а задниця-то гола: ні промисловості, ні армії. Мобілізація в Придністрянщині дійсно була провалена : українці проти українців воювати не пішли. Тирасполь має достатньо сил для самозахисту.
Хай би "герої" з трикольорами спробували знову штурмувати Бендери, Тирасполь, чи Рибницю, - то й повторили би для себе 1992 рік...
в самом начале войны все с всех южных районов беженцев массово заезжали в Молдову
молловане из встречали на границе кто чем мог и кормили и одевали и забирали к себе домой или возили бесплатно в центры по приемки
и до сих пор в Молдове более ста тыс беженцев которых молдоване приютили и делятся последним куском хлеба
Санду сама следила за тем что бы каждый баженец мог пристроиться куда нибудь и был накормлен и по ее распоряжению были организованы центр в во в ёж районах Молдовы
а так же Молдова отправляла гуманитарную помощь из того что имеем
так же через молдавские таможни ездят тысячи грузовиков с Украины с зерном в сторону ЕС
Мы помогаем чем можем ибо самим не очень сладко
чемты ещё не доволен???