Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
26 червня близько 20:30 російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
" У результаті обстрілу частково зруйнований приватний будинок та господарські споруди. Є загиблі та поранені. Поліцейські зібрали докази та задокументували воєнні злочини РФ", - йдеться у повідомленні.
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