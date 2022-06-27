Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

26 червня близько 20:30 російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

" У результаті обстрілу частково зруйнований приватний будинок та господарські споруди. Є загиблі та поранені. Поліцейські зібрали докази та задокументували воєнні злочини РФ", - йдеться у повідомленні.

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