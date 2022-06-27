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Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

26 червня близько 20:30 російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція 01

" У результаті обстрілу частково зруйнований приватний будинок та господарські споруди. Є загиблі та поранені. Поліцейські зібрали докази та задокументували воєнні злочини РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду на Харківщині, 2 людини загинули, 1 зазнала поранення


Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція 02
Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція 03
Окупанти завдали удару по Чугуєву. Є загиблі, - Нацполіція 04
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27.06.2022 14:49 Відповісти
Сейчас проще назвать город по которому не нанесли удары. С десяток хоть наберется?
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27.06.2022 14:51 Відповісти
Ужгород ***** не бомбив бо там його посіпака орбан гандон мешкає
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27.06.2022 15:20 Відповісти
Бо головний редактор на фронті. Вибачте вже якось.
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27.06.2022 15:22 Відповісти
І де десятки тисяч переглядів, сотні коментарів, натовп журнашлюг київських і політиків? А тю, точно, це ж не жива дєвачка і рашистка придавлена новобудовою в Києві!
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27.06.2022 18:32 Відповісти
 
 