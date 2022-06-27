Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, 26 червня військові країни-агресора вчергове здійснили ракетний обстріл території смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонщини. Снаряд впав на територію приватного домоволодіння, його зруйновано. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

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Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.