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Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, 26 червня військові країни-агресора вчергове здійснили ракетний обстріл території смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонщини. Снаряд впав на територію приватного домоволодіння, його зруйновано. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

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Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Зафіксовано ракетний удар по селищу, - Офіс Генпрокурора 02

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.
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Ублюдочна лівацька помийка "Українська правда" викотила величезну статтю про те, що Денисова ніби вигадувала всі ці історії про російські згвалтування. Російські гвалтівники аплодують.
УП, перейменуйтесь вже в Вісник терористів.
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27.06.2022 15:54 Відповісти
На УПячку можна і потрібно подавати до суду.Це чисто русняве замолення..
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27.06.2022 15:55 Відповісти
Там багато замовних матеріалів, в інтересах зелохів. Чого тільки вартує убогий репортаж хлопчика- журнашлюха УП з Кривого Рогу про неймовірну підтримку зеленського....фуу блювати хотілося.
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27.06.2022 18:48 Відповісти
А в коментарях там купа вати і рашистів і інших упоротих пролетарів....гидота а не видання.
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27.06.2022 18:44 Відповісти
Херсонщину треба звільняти найпершою!
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27.06.2022 18:45 Відповісти
 
 