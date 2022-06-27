Росіяни вивозять українське зерно з окупованих територій через Крим, - ВВС. КАРТА

З’являється все більше доказів того, що російські війська в окупованих районах України систематично викрадають зерно та інші продукти у місцевих фермерів.

Журналісти BBC поспілкувалися з фермерами та проаналізували супутникові знімки та дані про доставку, щоб відстежити, куди йде зерно, передає Цензор.НЕТ.

BBC намагалася зв'язатися з понад 200 фермерами, чия земля зараз знаходиться на окупованій Росією території. Один з них звинувачує РФ у крадіжці зерна в промислових масштабах.

У нього викрали зерновози, на яких були GPS-трекери. Журналісти дізналися, що їх погнали до окупованого Криму, а потім до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюють лише три українські порти, разом вони здатні відвантажувати менше третини від довоєнного об’єму агропродукції, - АМПУ

"Дуже важко відстежити окремі вантажі вкраденого зерна, але є багато доказів того, що більша частина його спочатку йде до Криму. У двох ключових точках входу - Чонгар і Армянськ є супутникові знімки, на яких можна побачити скупчення транспортних засобів, які можна використовувати для перевезення зерна та іншої продукції", - йдеться у матеріалі.

Такий рівень автомобільного руху до Криму є незвичайним.

Частину об’єму перевезень можна пояснити тим, що порожні вантажівки повертаються з окупованих районів і доставляють припаси російським військам. Але журналіти переконані, що багато вантажівок перевозять зерно та інше продовольство, викрадені в українських фермерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голодні ігри" Росії відповідальні за глобальну продовольчу кризу, - Мішель

"Вони везуть зерно спочатку в анексований Крим, звідки везуть у Керч чи Севастополь [порти], потім вантажать українське зерно на російські кораблі і йдуть у Керченську протоку. У Керченській протоці [між Кримом і Росією], вони перевозять українське зерно з невеликих суден на балкери, де його змішують із зерном з Росії - або в деяких випадках припливають у цю територію просто для того, щоб зробити вигляд, що вони завантажуються російським зерном", - каже експерт Інституту Чорного моря Андрій Клименко.

Він додає, що потім зерно експортується з російськими сертифікатами. Кораблі часто прямують до Сирії чи Туреччини.

При цьому в Туреччині вже заявили, що розслідували заяви про відвантаження українського зерна і поки не знайшли жодних доказів.

Супутникові знімки із зернового терміналу "Авліта" в порту Севастополь на заході Криму демонструють високий рівень активності протягом червня, а жовтий матеріал відповідає кольору зерна, який завантажується на низку суден.

Читайте також: G7 закликає Росію забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі, - заява

BBC відстежує дев’ять кораблів, які подорожують між Кримом і портами Туреччини та Сирії з квітня. Судна вимикали бортові трекери при вході в Чорне море або рухаючись навколо Керченської протоки поблизу Криму.

ВВС також дістала документи російської окупаційної влади з переліком господарств, куди їм планується передавати зерно.

Окреме розслідування BBC Russian та BBC Ukrainian показало, що в деяких випадках росіяни змушують українських аграріїв продавати зерно за цінами, значно нижчими за ринкові, і підписують документи, які підтверджують, що воно було придбано "законно".

Фермери припускають, що тактика змінилася, оскільки росіяни усвідомлюють, що якщо вони нічого не платять, майбутній урожай може бути саботований. Фермери кажуть, що вони змушені змиритися з низькими цінами, оскільки у них немає альтернативи і їм потрібно купувати паливо та платити працівникам.

Читайте: Велика Британія взялася за ДНК-аналіз українського зерна, - Sky News