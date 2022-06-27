Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежа, яка виникла внаслідок влучення російської ракети в будівлю ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, охопила площу понад 10 тис. кв. м.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.





"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.





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До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.







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