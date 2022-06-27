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Площа пожежі у ТРЦ у Кременчуку перевищила 10 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Пожежа, яка виникла внаслідок влучення російської ракети в будівлю ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, охопила площу понад 10 тис. кв. м.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.
Топ коментарі
+37 Серьога Харківський
показати весь коментар27.06.2022 18:36
+28 Oresta Bartka
показати весь коментар27.06.2022 18:37
+17 Серьога Харківський
показати весь коментар27.06.2022 18:35
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Будь ласка, зачекайте...
Коли це чмо зелене зрозуміє, що воно який-не-який президент, що його слова сприймаються ворогом і за бездумне базікання українці платитимуть життями!
Колись ударимо коли буде вже майже пізно і країна підійде до краю своєї могили.
Якби били люто у відповідь по території РФ у 2014-15му можливо росіяни подумали б тричі перш ніж напасти у 2022-му.
повідомлю , що в Ізраїлі вже майже 80 років військовий стан, прикинь ...
Просто російські ви*лядки знищують не військові об'єкти, а торгові центри, магазини, школи, лікарні ... Це характерно саме для орків...
Що цей день прийде
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку вся його родина.
Бо путєн разозлітся!
Да Зеля?
Може, й не можна таке казати... Але від цієї новини аж теліпає і трусить.
Побачим..
Ще раз кажу, наш торговий центр всіх евакуйовує в бомбосховище з великим виходом.
А ці проігнорували заходи безпеки. Тепер українці загинули.