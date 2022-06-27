Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з подальшим горінням. Станом на 20:50 продовжується гасіння пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).
Всього загинуло 11 осіб. Інформація уточнюється.
На місці залучено 383 особи, 57 од. техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в т.ч. 4 психолога), 41 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб 5 од. техніки, ШМД 27 осіб 9 од. техніки та КП "Благоустрій" 10 осіб 2 од. техніки.
На місці працює Міністр МВС та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з Головою Служби.
Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
Це ГЕНОЦИД 😠
Одужання пораненим.
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!