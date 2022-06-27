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війна (56389) Кременчук (218) обстріл (21042) жертви (1249) ДСНС (4458)

Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з подальшим горінням. Станом на 20:50 продовжується гасіння пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).

Всього загинуло 11 осіб. Інформація уточнюється.

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На місці залучено 383 особи, 57 од. техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в т.ч. 4 психолога), 41 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб 5 од. техніки, ШМД 27 осіб 9 од. техніки та КП "Благоустрій" 10 осіб 2 од. техніки.

На місці працює Міністр МВС та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з Головою Служби.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 01
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 02
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 03
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 04
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 05
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 06
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 07
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 08
Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС 09
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Топ коментарі
+17
*****!
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!
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27.06.2022 22:09
+9
Россия уже на официальном уровне называет ракетные удары по ТЦ в Кременчуге (https://t.me/insiderUKR/35535) "провокацией, похожей на Бучу"
Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
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27.06.2022 22:01
+9
Русофашистам вже не вірить весь цивілізований світ , так як так цинічно брехати, знищуючи украінську націю , можуть тільки терористи із кацапстану !!
Це ГЕНОЦИД 😠
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27.06.2022 22:07
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Россия уже на официальном уровне называет ракетные удары по ТЦ в Кременчуге (https://t.me/insiderUKR/35535) "провокацией, похожей на Бучу"
Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
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27.06.2022 22:01 Відповісти
пишуть чєл 300 було на момент вибуху, але багато вспіли вибігти
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27.06.2022 22:02 Відповісти
Ваші б слова та до Бога! Там рахунок на сотні іде,на превеликий жаль...
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27.06.2022 22:07 Відповісти
гадаю так, але не 1000
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27.06.2022 22:10 Відповісти
відос он дивився ексклюзивний ходять шукають своїх. тьотка куму свою касиршу не може знайти.
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27.06.2022 22:13 Відповісти
Єва, Комфі, аптека, Сільпо, поряд стоять мпршрутки на всі напрямки... Та там тільки персоналу було(
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27.06.2022 22:24 Відповісти
так кто врет? сколько погибших?
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27.06.2022 22:26 Відповісти
Поки зо ніхто не бреше. Хавали не розібрані, інфлрмація про знайдених на цей час.
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27.06.2022 22:52 Відповісти
Русофашистам вже не вірить весь цивілізований світ , так як так цинічно брехати, знищуючи украінську націю , можуть тільки терористи із кацапстану !!
Це ГЕНОЦИД 😠
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27.06.2022 22:07 Відповісти
Миру не то,что не верит ему похер ведь своя рубашка ближе к телу
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27.06.2022 22:13 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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27.06.2022 22:07 Відповісти
А завтра якась соня лукашова напише, що загинула лише одна людина і то не від ракети, а аід інфаркту. А УП радісно надрукує матеріал.
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27.06.2022 22:08 Відповісти
21 сторіччя, недолюди отримали від західних КБ (вкрали) технології виготовлення ракет і просто ними гатять по мирних, щоб залякати, захопити нас в рабство. Гинуть жінки і діти, знищується інфрастуктура...а дехто ще бажає зберегти обличчя слуги чорту пуйлу? Ми не здамося кацапи, будемо битися до останньої вашої потвори.
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27.06.2022 22:09 Відповісти
*****!
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!
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27.06.2022 22:09 Відповісти
я тебе скажу больше, они еще и вискарь каждый день бухают , на кайенах и мерсах передвигаются, а доставка по адресам жратву им из ресторанов привозит по 3-4 раза на день , они на асфальте столько бабла напилили что им лет на 100 хватит.
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27.06.2022 22:19 Відповісти
Так головне ж антоніна там засвітився чи лась...
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27.06.2022 22:24 Відповісти
ви ще не бачили "бійців" закарпатського фронту. Вони там як "термінатори", останній писк військової моди. А якщо без цих всіх емоцій то це просто катастрофа. Армія на фронті не екіпірована а можновладці та їх васали хизуються як моделі на подіумі. Як тоді ***** ворога перемогти, яка мотивація у бійців під Лисичанськом що побачать таке??? скоти добвані зелені і скоти ті хти вибрав цих ублюдків, будьти ви прокляті навіки віків
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28.06.2022 09:22 Відповісти
поки 13 загиблих
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27.06.2022 23:15 Відповісти
 
 