Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з подальшим горінням. Станом на 20:50 продовжується гасіння пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).

Всього загинуло 11 осіб. Інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ розпочала розслідування обстрілу ТРЦ в Кременчуці: "Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ"

На місці залучено 383 особи, 57 од. техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в т.ч. 4 психолога), 41 од. техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб 5 од. техніки, ШМД 27 осіб 9 од. техніки та КП "Благоустрій" 10 осіб 2 од. техніки.



На місці працює Міністр МВС та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з Головою Служби.

Додатково направлено 90 осіб та 20 од. техніки (МРЦ ШР (м. Київ), ГУ ДСНС Черкаської, Кіровоградської областей та МОГ ДСНС України)", - йдеться у повідомленні.

















