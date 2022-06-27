Рашисти обстріляли з артилерії Гірськ на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Увечері 27 червня рашисти обстріляли з артилерії Чернігівщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Сьогодні, 27 червня 2022 року, з 19.20 до 19.35 у районі населеного пункту Гірськ Чернігівської області зафіксовано 15 вибухів (виходів) та 15 вибухів (приходів). Обстріл здійснювався зі ствольної артилерії з території Російської Федерації.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Зафіксовано дві вирви від приходів та пошкоджені стіни адмінбудівлі, вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

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