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Рашисти обстріляли з артилерії Гірськ на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Увечері 27 червня рашисти обстріляли з артилерії Чернігівщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

Рашисти обстріляли з артилерії Гірськ на Чернігівщині, - ОК Північ 01

"Сьогодні, 27 червня 2022 року, з 19.20 до 19.35 у районі населеного пункту Гірськ Чернігівської області зафіксовано 15 вибухів (виходів) та 15 вибухів (приходів). Обстріл здійснювався зі ствольної артилерії з території Російської Федерації.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Зафіксовано дві вирви від приходів та пошкоджені стіни адмінбудівлі, вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Де наша відповідь ? Боневтік заборонив давати відсіч ворогові ..
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27.06.2022 22:25 Відповісти
не задавайте тупых вопросов. Нечем и некому.
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27.06.2022 22:30 Відповісти
спроси у Порошка. Где завод по производству снарядов, на которые он потратил кучу миллионов долларов?
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27.06.2022 23:11 Відповісти
https://ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3343726-sostkinskij-zavod-impuls-budet-vypuskat-**********-dla-avtomaticeskih-granatometov.html

Так вроде вае ок вот зелёные даже решили гранатомёты выпускать после боеприпасов Пороха)
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28.06.2022 00:55 Відповісти
Вадим 275afc74 оптикай рашист.
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28.06.2022 05:04 Відповісти
бачить Бог і буде день таке буде на Тверській......
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27.06.2022 22:39 Відповісти
....Вирвивській.
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27.06.2022 23:01 Відповісти
 
 