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Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 13.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"️13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 20:50 відомо про 11 загиблих та 59 травмованих у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 01
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 02
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 03
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 04
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 05
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 06
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 07
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 08
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 09
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА 10
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Топ коментарі
+11
який жах...Всім родичам загиблих найщиріші співчуття...
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27.06.2022 23:01
+6
Бубочка кричала що тисячі людей.
Артиста зі сцени виведеш, а сцену з артиста ніяк...
Земля пухом загиблим громадянам Кременчука .
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27.06.2022 22:53
+6
Бубочка майстер розмовно-примітивного жанру, а оскільки шапіто-95 з нього не вийде ніколи, то на публіку буде завжди молоти якусь хірню.
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27.06.2022 22:56
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Бубочка кричала що тисячі людей.
Артиста зі сцени виведеш, а сцену з артиста ніяк...
Земля пухом загиблим громадянам Кременчука .
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27.06.2022 22:53 Відповісти
Бубочка майстер розмовно-примітивного жанру, а оскільки шапіто-95 з нього не вийде ніколи, то на публіку буде завжди молоти якусь хірню.
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27.06.2022 22:56 Відповісти
не тисячі але значимо; під завалами ще, а хтось згорів вщент у вогні і буде зниклим безвісти рахуватись
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27.06.2022 22:58 Відповісти
Ти щось надто сильно з цього засумував, не здається?
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27.06.2022 23:11 Відповісти
Сообщалось, что в торговом центре могло быть до 1000 посетителей, а не про 1000 жертв. Научись воспринимать инфу на русском языке, букварь почитай, чмошник тупенький. Или в Ольгино уже безграмотных бомжей набирают из-за урезанного пайка? Бедняжка.
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27.06.2022 23:32 Відповісти
Бубочка тут ні причім. Нічого все валити з хворої голови на здорову. Іде війна на виживання з страшною ордою, при чому без правил. А ви українці таки не второпали що йде війна і хочете ходити по ТРЦ та розважатися. Їй Богу ви що варяти? У вас що в голові бомки? Учить вас раша розуму учить а вам все по барабану. Я дивлюся що до поки не згине більше 50% етнічних українців ви не почнете рипатися йти у бій і перестанете тікати від ворога за кордон. Вам тепер тепловізор треба броник для бою. А ви попробуйте в гімнастерці та з власними очима.
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28.06.2022 00:31 Відповісти
Під час вєтнамо-американської війни одна рота американських військ відмовилася йти в атаку бо перед боєм завезли не ту марку улюбленого морозива. Ви співгромадяни нагадуєте мені цих американців. Не дали побувати на концерті в ТРЦ то й не піду воювати
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28.06.2022 00:35 Відповісти
Цим підерасам сподобалось зі своєї території і Білорусі обстрілювати нас, а протиставити крім ППО нам реально нічого(
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27.06.2022 22:53 Відповісти
був свист і вибух ..не так як калібр летів , той гуде як Су-25 ..калібр по горизонталі летить а ця з неба прилетіла як метиорит
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27.06.2022 22:56 Відповісти
Знайомі з Кременчука геть зовсім інші цифри називають..
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27.06.2022 23:00 Відповісти
Ці цифри офіційні. Ті що точно підтверджені. При такому полумʼї скільки згоріло повністю ще невідомо. Окрім того заваливсядах. Під завалами скільки людей невідомо взагалі. Той центр був одним з найкрупніших в Кременчуці. Там завжди відвідувачів багато було. До того ж приліт був можна сказати майже в час пік. Так що нажаль сподіватися на те що кількість жертв буде мала не доводиться. В тому пеклі вижити шансів майже не було.
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27.06.2022 23:21 Відповісти
який жах...Всім родичам загиблих найщиріші співчуття...
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27.06.2022 23:01 Відповісти
Ну і? Завтра знову кудись прилетить, когось вб'є...так і будемо терпіти? Влада економіку на воєнні рельси не ставить, а виклянченої зброї явно не достатньо і вона не для тих цілей. Нам потрібно міняти владу терміново! На 'яструбів'! І переносити війну на територію рф, а світ хай далі сцить ядерної війни! Топлять нас- потягнем всіх за собою!!!
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27.06.2022 23:13 Відповісти
Так не терпи. Автомат в руки и в Курскую область. Хотя погоди, ты же оттуда и пишешь, верно? Или из какого другого Мухосранска. Потому что кто еще во время войны будет призывать к бунту?
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27.06.2022 23:33 Відповісти
Надо срочно запускать все механизмы признания лепрозория страной-террористом, даже не спонсором терроризма, а террористом, прутина - террористом №1, за голову которого следует назначить награду и ту же самое - относительно остальных военных преступников. Надо срочно запускать процедуру военного трибунала и глядя на следствие и трибунал по малазийскому самолету, пора себе сказать, что такого позора больше не должно быть в принципе, особенно по срокам с размахом заседаний в полгода. Это - не правосудие, а пародия на него и как теперь понятно - поощрение на совершение того же самого.

Кроме того, надо вспомнить то, как все начиналось в феврале и какие голоса звучали с Запада о том, что санкции не должны затронуть население мордора, а должны коснуться руководства страны. Ничего подобного! Это население-террорист и в это надо внести ясность. Никакого «великого народа», как это изображал Макрон, нет в принципе.

Это - ублюдочное, кровожадное стадо и об этом говорили классики их словесности, так что мы ничего нового здесь не откроем. Это стадо всегда если не само совершало запредельные преступления, то уж точно - хотело бы эти заняться, завидуя убийствам, пыткам, грабежам и насилию, которые творят их соотечественники. Все «великие» исторический фигуры мордора - кровавые маньяки и выжившие из ума деграданты. Там просто нет ничего другого и не могло быть в принципе. То, что мы сейчас видим, это - естественный вид населения мордора и потому все оно - пособник терроризма.

Но все последние ужасы вытворяются из воздушного пространства беларуси и потому их полупрезидент и недофюрер тоже обязан получить клеймо террориста. Все его военно-политическое руководство должно получить то же самое, плюс - клеймо военных преступников. Безмолвное население - тоже преступники через соучастие в форме пособничества.

И все дальнейшие действия, включая санкции, должны дойти до мозга костей всех, начиная от прутина и луки, до последнего селянина, который считает, что его это не касается. Коснется, еще и как! А когда будут надрывно выть: «За что нас?», просто отвечать - за это, за молчаливое согласие, за соучастие. За вас это дерьмо никто не уберет и если вы с ним сжились, вы - такое же самое дерьмо, хоть чем себя не украшайте.

То есть, вот этот кусок суши, в границах мордора и Беларуси, должен стать однозначным, террористическим лепрозорием. Тем более, что сам Лука только что сказал о том, что они заканчивают работы по созданию единого государства. Прелестно, вот пускай оно и будет государством-террористом, с военными преступниками во главе. Но эти вопросы надо поднимать и двигать вперед, чтобы каждый, кто пожелает купить их нефть и газ или калийные удобрения, знал, что он решил торговать с террористами и военными преступниками, со всеми вытекающими последствиями.

Но есть еще один важный вывод. За такие вещи их надо наказывать жестко и неотвратимо так, чтобы у них волосы в жилах дыбом становились. Такие варианты имеются, просто спецназу ГУР надо поставить несколько скорректированные задания и бавовна может оказаться куда более чувствительной, чем это было раньше. Плюс к тому, мы видим, как они теперь обстреливают нас не пересекая границу, а почему? Да потому, что здесь у них возникли проблемы и если уж приходится падать, то хоть не на нашу территорию. А раз так, то это - тоже можно поправить, если подойти к вопросу творчески.

Понятно, что мы не имеем права на что-то там указывать, но если ко дну пойдет очередная их посудина, которые мы уже можем доставать, то почему нет? Или на мысе Тарханкут у них там натыкано масса всякого железа, может пора? Ведь если до вышек Бойко долетело, то может быть и там пора устроить утренник? Понятно что сейчас методично дожаривают мясо на Змеином, но там уже давно формализована Чернобаевка и потому намек могут не понять, а вот чтобы прилетело в яркое место, это - самое оно. В идеале, надо бы в очередной раз заглянуть на КП вновь назначенного командующего северной группировкой противника и даже пусть - банально, как обычно - был КП и нет КП, не если бы кто-то кинул клич и наполнил фонд материального поощрения для команды, которая притащит его в качестве языка, то…

В общем - есть разные варианты, и они должны показать врагу, что бесследно такие вещи не пройдут. Тем более, что это - террористы и военные преступники. И потом, сдается мне, что деду пора в чемодан…
anti-colorados
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27.06.2022 23:13 Відповісти
щоб ви повиздихали, сцуки москальські!!!!
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27.06.2022 23:56 Відповісти
.что попало в видео, в какие минуты, под каким углом - это вопросы к оператору...он наводит камеру
обычно для подъезда пожарных авто обеспечивают свободные подъезды и доступ к пожарным гидрантам...
пожарники - это не толстые дядьки, лихо, не глядя, играющие домино и в духовом оркестре...и в лр тоже..
объснение всему простое - обстреливают мосты и ж/д пути..так было и в краматорске, тоже тысяча людей на вокзале рядом с ж\д
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28.06.2022 06:28 Відповісти
А пояснення просте, в Україні ВВС не знає куди прилетить москальська ракета і не може як у Луганську приїхати на місце за пів-години до "укропского абстрела", і стояти з налаштованими камерами. Тому відео зняте значно пізніше коли вцілілі машини роз'їхалися, а інші, що заважали, були прибрані рятувальниками.
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28.06.2022 10:52 Відповісти
 
 