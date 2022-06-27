Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 13.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"️13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано", - йдеться у повідомленні.

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