Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих зросла до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 13.
Про це повідомляє у Телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"️13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар27.06.2022 23:01
+6 valera ivolgov
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+6 Bodalux
показати весь коментар27.06.2022 22:56
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Будь ласка, зачекайте...
Артиста зі сцени виведеш, а сцену з артиста ніяк...
Земля пухом загиблим громадянам Кременчука .
Кроме того, надо вспомнить то, как все начиналось в феврале и какие голоса звучали с Запада о том, что санкции не должны затронуть население мордора, а должны коснуться руководства страны. Ничего подобного! Это население-террорист и в это надо внести ясность. Никакого «великого народа», как это изображал Макрон, нет в принципе.
Это - ублюдочное, кровожадное стадо и об этом говорили классики их словесности, так что мы ничего нового здесь не откроем. Это стадо всегда если не само совершало запредельные преступления, то уж точно - хотело бы эти заняться, завидуя убийствам, пыткам, грабежам и насилию, которые творят их соотечественники. Все «великие» исторический фигуры мордора - кровавые маньяки и выжившие из ума деграданты. Там просто нет ничего другого и не могло быть в принципе. То, что мы сейчас видим, это - естественный вид населения мордора и потому все оно - пособник терроризма.
Но все последние ужасы вытворяются из воздушного пространства беларуси и потому их полупрезидент и недофюрер тоже обязан получить клеймо террориста. Все его военно-политическое руководство должно получить то же самое, плюс - клеймо военных преступников. Безмолвное население - тоже преступники через соучастие в форме пособничества.
И все дальнейшие действия, включая санкции, должны дойти до мозга костей всех, начиная от прутина и луки, до последнего селянина, который считает, что его это не касается. Коснется, еще и как! А когда будут надрывно выть: «За что нас?», просто отвечать - за это, за молчаливое согласие, за соучастие. За вас это дерьмо никто не уберет и если вы с ним сжились, вы - такое же самое дерьмо, хоть чем себя не украшайте.
То есть, вот этот кусок суши, в границах мордора и Беларуси, должен стать однозначным, террористическим лепрозорием. Тем более, что сам Лука только что сказал о том, что они заканчивают работы по созданию единого государства. Прелестно, вот пускай оно и будет государством-террористом, с военными преступниками во главе. Но эти вопросы надо поднимать и двигать вперед, чтобы каждый, кто пожелает купить их нефть и газ или калийные удобрения, знал, что он решил торговать с террористами и военными преступниками, со всеми вытекающими последствиями.
Но есть еще один важный вывод. За такие вещи их надо наказывать жестко и неотвратимо так, чтобы у них волосы в жилах дыбом становились. Такие варианты имеются, просто спецназу ГУР надо поставить несколько скорректированные задания и бавовна может оказаться куда более чувствительной, чем это было раньше. Плюс к тому, мы видим, как они теперь обстреливают нас не пересекая границу, а почему? Да потому, что здесь у них возникли проблемы и если уж приходится падать, то хоть не на нашу территорию. А раз так, то это - тоже можно поправить, если подойти к вопросу творчески.
Понятно, что мы не имеем права на что-то там указывать, но если ко дну пойдет очередная их посудина, которые мы уже можем доставать, то почему нет? Или на мысе Тарханкут у них там натыкано масса всякого железа, может пора? Ведь если до вышек Бойко долетело, то может быть и там пора устроить утренник? Понятно что сейчас методично дожаривают мясо на Змеином, но там уже давно формализована Чернобаевка и потому намек могут не понять, а вот чтобы прилетело в яркое место, это - самое оно. В идеале, надо бы в очередной раз заглянуть на КП вновь назначенного командующего северной группировкой противника и даже пусть - банально, как обычно - был КП и нет КП, не если бы кто-то кинул клич и наполнил фонд материального поощрения для команды, которая притащит его в качестве языка, то…
В общем - есть разные варианты, и они должны показать врагу, что бесследно такие вещи не пройдут. Тем более, что это - террористы и военные преступники. И потом, сдается мне, что деду пора в чемодан…
anti-colorados
обычно для подъезда пожарных авто обеспечивают свободные подъезды и доступ к пожарным гидрантам...
пожарники - это не толстые дядьки, лихо, не глядя, играющие домино и в духовом оркестре...и в лр тоже..
объснение всему простое - обстреливают мосты и ж/д пути..так было и в краматорске, тоже тысяча людей на вокзале рядом с ж\д