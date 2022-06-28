Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанськ", - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Луганщина стає суцільною руїною. Через постійні обстріли окупантів пошкодження населених пунктів катастрофічні. Лисичанськ тримає оборону.
Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворог наступав у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх, почав закріплюватися південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.
Зараз ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії Лисичанська та Верхньокам’янки. Авіаційних ударів зазнала Миколаївка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рашисти знову гатили по трьох вже зруйнованих мостах, що ведуть до окупованого Сєвєродонецька, по промзоні міста: влучили вкотре в "Склопластик" та цегляний завод.
"Учора росіяни умисно відкрили вогонь по натовпу лисичан, які зібралися, аби набрати води з підвезеної цистерни. Вісім людей загинули, 21 особа з пораненнями перебувають в лікарнях. З встановлених загиблих у Лисичанську: Григоренко В., Пєсчанська І.М., 1983 р.н., Чернявський С.М., 1958 р.н., неповнолітній Карпенко Д.С., 2007 р.н., Мірошнік М.Г., 2002 р.н., Мірошнік О.М., 1974 р.н., Якунін О.О., 1954 р.н., Салієнко Л.М., 1982 р.н., Шишинкова А.З., 1950 р.н. (26.06).
Саме місто за останню добу росіяни нищили як могли, руйнування жахливі: палав продовольчий ринок, обстріляно всі мости, що ведуть до міста, в тому числі пішохідні, пошкоджено житлові будинки, завод, насосні станції, автотунель.", - повідомив Гайдай.
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после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
Ликвидация проводилась в несколько этапов. Сначала бомбардировщики были выведены из состояния боевой готовности, а затем распилены. Весной 2002 года завершился первый этап уничтожения Ту-22М, в ходе которого было ликвидировано 8 Ту-22М3.
В ноябре 2002 года начался следующий этап уничтожения Ту-22М - были разрезаны 29 самолетов Ту-22М2/М3, базировавшихся на военных аэродромах в Полтаве (12 Ту-22М3) и Николаеве (17 Ту-22М2 и 2 Ту-22М3). Также в Озерном были уничтожены 225 крылатых ракет Х-22.
В 2003 году Ту-22М3 был окончательно снят с вооружения ВВС Украины.
Ту-22К в Озерном
27 января 2006 года на авиабазе Полтава было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины. В церемонии уничтожения последнего украинского дальнего бомбардировщика приняли участие посол США в Украине Джон Хербст, а также представители Министерства обороны США во главе с заместителем помощника министра обороны Дагом Ингландом.
Про перемовини Гайдай ніколи не казав. Виконує свою роботу задовільно.
люди на таке не здатні !
Кацапи - не люди , а дикі зомбі , алкашня і наркозалежні істоти , яких
потрібно нещадно , безжалісно вбивати !!