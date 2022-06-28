УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4562 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 430 26
Лисичанськ (273) Луганщина (4416) обстріл (21057) Гайдай_ЛОГА (905)

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанськ", - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Луганщина стає суцільною руїною. Через постійні обстріли окупантів пошкодження населених пунктів катастрофічні. Лисичанськ тримає оборону.

Як інфоррмує Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 01

"Ворог наступав у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, мав частковий успіх, почав закріплюватися південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

Зараз ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії Лисичанська та Верхньокам’янки. Авіаційних ударів зазнала Миколаївка", - йдеться у повідомленні.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просуваються до Лисичанська, але не змогли повністю його відрізати, - Інститут вивчення війни


Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 03
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 04

Зазначається, що рашисти знову гатили по трьох вже зруйнованих мостах, що ведуть до окупованого Сєвєродонецька, по промзоні міста: влучили вкотре в "Склопластик" та цегляний завод.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 05

"Учора росіяни умисно відкрили вогонь по натовпу лисичан, які зібралися, аби набрати води з підвезеної цистерни. Вісім людей загинули, 21 особа з пораненнями перебувають в лікарнях. З встановлених загиблих у Лисичанську: Григоренко В., Пєсчанська І.М., 1983 р.н., Чернявський С.М., 1958 р.н., неповнолітній Карпенко Д.С., 2007 р.н., Мірошнік М.Г., 2002 р.н., Мірошнік О.М., 1974 р.н., Якунін О.О., 1954 р.н., Салієнко Л.М., 1982 р.н., Шишинкова А.З., 1950 р.н. (26.06).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

Саме місто за останню добу росіяни нищили як могли, руйнування жахливі: палав продовольчий ринок, обстріляно всі мости, що ведуть до міста, в тому числі пішохідні, пошкоджено житлові будинки, завод, насосні станції, автотунель.", - повідомив  Гайдай.

Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 06


Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ОВА Гайдай багато зробив для оборони Луганщини, його дії часто допомагали воїнам, - командир батальйону "Свобода" Кузик


Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 08
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 09
Росіяни штурмують Лисичанськ та намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ, - Гайдай 10
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8


после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
показати весь коментар
28.06.2022 08:39
+5
Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
показати весь коментар
28.06.2022 08:43
+4
А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
показати весь коментар
28.06.2022 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Частина фото із Сєвєродонецька. Наприклад, ГІАП.
показати весь коментар
28.06.2022 08:38 Відповісти


после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
показати весь коментар
28.06.2022 08:39 Відповісти
Зеля там 3-й зайвий
показати весь коментар
28.06.2022 08:51 Відповісти
у нее на фото эпилепсия?
показати весь коментар
28.06.2022 08:57 Відповісти
А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
показати весь коментар
28.06.2022 08:41 Відповісти
это просто вопрос времени
показати весь коментар
28.06.2022 08:42 Відповісти
Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
показати весь коментар
28.06.2022 08:43 Відповісти
1000 %!
показати весь коментар
28.06.2022 08:50 Відповісти
Цікаві факти...тільки нажаль вже всі за це забули..

Ликвидация проводилась в несколько этапов. Сначала бомбардировщики были выведены из состояния боевой готовности, а затем распилены. Весной 2002 года завершился первый этап уничтожения Ту-22М, в ходе которого было ликвидировано 8 Ту-22М3.

В ноябре 2002 года начался следующий этап уничтожения Ту-22М - были разрезаны 29 самолетов Ту-22М2/М3, базировавшихся на военных аэродромах в Полтаве (12 Ту-22М3) и Николаеве (17 Ту-22М2 и 2 Ту-22М3). Также в Озерном были уничтожены 225 крылатых ракет Х-22.

В 2003 году Ту-22М3 был окончательно снят с вооружения ВВС Украины.



Ту-22К в Озерном

27 января 2006 года на авиабазе Полтава было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины. В церемонии уничтожения последнего украинского дальнего бомбардировщика приняли участие посол США в Украине Джон Хербст, а также представители Министерства обороны США во главе с заместителем помощника министра обороны Дагом Ингландом.
показати весь коментар
28.06.2022 09:10 Відповісти
не снят с вооружения, а распилен, а деньги грантов осели в карманах организоторов, то есть рыжего и жополизов. Когда говорят "снят с вооружения", то подразумевается что на его место приходит более улучшенный аналог.
показати весь коментар
28.06.2022 09:18 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2022 09:44 Відповісти
Ви також забули. Можливо ви до цих фактів ще й умови оприлюдните? Чи вам би сподобалося жити в "узкам мірє" вже з 2002, під санкційним тиском США та Європи? Знаєте, що дійсно цікаво : вгадаєте, за часів кого армія найбільш постраждала?
показати весь коментар
28.06.2022 09:44 Відповісти
Ага, при Кучмі кацапню навіть до Тузли не підпустили...
показати весь коментар
28.06.2022 16:22 Відповісти
Гайдай работает исключительно на врага. В его коментах только звучит -все пропало сопротивление безполезно, только ненужные жертвы, пора сдаваться и садится за стол переговоров. Он же был членом елдаковской сдавальческой комиссии в Минске
показати весь коментар
28.06.2022 08:58 Відповісти
Від Лисичанська дійсно треба відходити. Стратегічно агломерація Сєвєродонецьк-Лисичанськ вже втрачена (тимчасово). Тактичні бої ведуться лише з метою нанесення уражень супротивнику. І є сумніви, що у такому вогневому мішку це ураження є максимально ефективним.
Про перемовини Гайдай ніколи не казав. Виконує свою роботу задовільно.
показати весь коментар
28.06.2022 10:56 Відповісти
Дивлячись на ці страшні руіни наших міст і сіл , вбивства та викрадення - усвідомлюєш , що
люди на таке не здатні !

Кацапи - не люди , а дикі зомбі , алкашня і наркозалежні істоти , яких
потрібно нещадно , безжалісно вбивати !!
показати весь коментар
28.06.2022 09:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.06.2022 10:17 Відповісти
 
 