"Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла", - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку

Російські пропагандисти у соцмережах активно поширюють інформацію про те, що вчорашнього удару по Кременчуку нібито було завдано по нафтопереробному заводу, а жертви в ТЦ - нібито "вигадані", або "підкинути у вигляді заздалегідь законсервованих тіл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Звісно, цинізм російської пропаганди зашкалює, адже будь-які жертви з боку мирного населення Росія свідомо намагається подати, як вигадку з української сторони. Втім, всім вже добре відомо, що ніхто у світі подібним недолугим "виправданням" не вірить.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.