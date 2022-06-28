УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4562 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
10 627 24
пропаганда (2566) СБУ (10027) Черкащина (646)

СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Троє жителів Черкащини відкрито підтримували збройну агресію РФ, ще одна жінка закликала всіх повідомляти, що російська армія нібито не руйнує, а звільняє українські міста.

Про це повідомило управління СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

"3-є чоловіків відкрито пропагували прокремлівські погляди та підтримували збройну агресію рф. Вони героїзували російських загарбників та захоплювалися так званими "досягненнями" росармії. Натомість, українських захисників називали "бадерва", "укропи", "предані нацики" та "фашисти". Також, відкрито підтримували окупацію міст України та агресію рф вважали виключно визвольною "військовою спецоперацією"", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки зібрали три радіостанції військового зразка. В СБУ вважають, що вони збиралися перехоплювати хвилі ЗСУ і збирати дані про дислокацію військових частин на території регіону.

Читайте: "Українці підкидають у ТЦ Кременчука заздалегідь законсервовані тіла", - російська пропаганда повідомила свою версію удару по Кременчуку

Ще одна жінка, як розповіли у спецслужбі, виявилася прихильницею політики Путіна.

"У соцмережі "Однокласники" на власній сторінці вона неодноразово у своїх репостах та публікаціях підтримувала злочинні дії окупантів та захоплювалась наказами путіна. Також, пропагандистка розповсюджувала відео із закликами повідомляти всім про те, що насправді окупанти не стріляють по мирних містах, вони їх звільняють. Також жінка зазначала, що факти звірств та знищення мирного населення військовими рф – це перебільшення та спотворення подій повномасштабного вторгнення росії в Україну", - йдеться в повідомленні СБУ.

Також читайте: Кіберфахівці СБУ заблокували вже майже 500 пропагандистських Youtube каналів і декілька тисяч акаунтів в соцмережах. ВIДЕО

Пропагандистам повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Жінці, яка діяла самостійно, загрожує до 3 років за ґратами, а чоловікам, які діяли в групі - від 5 до 8 років позбавлення волі.

СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів 01
СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів 02
СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів 03
СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів 04
СБУ викрила на Черкащині чотирьох проросійських пропагандистів 05

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Ні хлопці з дівчатами , таким Хероям і зрадникам , потрібно давати не
три роки , а ПОЖИТТЄВЕ !!
показати весь коментар
28.06.2022 09:43
+13
На єдиному ЗЄ-телемарафоні хай пошукають медведчуковських пропагандонів.
показати весь коментар
28.06.2022 09:37
+12
Це не українці. Це кацапи, совдепівські офіцери, яких совдепія розселила в Україні, Прибалтиці в 70 десятих та на початку 80.
показати весь коментар
28.06.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На єдиному ЗЄ-телемарафоні хай пошукають медведчуковських пропагандонів.
показати весь коментар
28.06.2022 09:37 Відповісти
Ага, наприклад очкастий Тигран Мартиросян швиденько перевзувся. На жоповському каналі Наш аж слюною бризгав за руський мир. Зараз воно відає протилежне.
показати весь коментар
28.06.2022 11:20 Відповісти
Свежак. Перевальськ, линири
показати весь коментар
28.06.2022 09:37 Відповісти
Говорят , что раша прямо через украинские банки оплачивает деятельность колаборантов и наводчиков.
может пора и Новинского потрясти ?
показати весь коментар
28.06.2022 09:39 Відповісти
Ні хлопці з дівчатами , таким Хероям і зрадникам , потрібно давати не
три роки , а ПОЖИТТЄВЕ !!
показати весь коментар
28.06.2022 09:43 Відповісти
Разорвать мразей на части ‼️ГНИДЫ ХУЖЕ РАШИСТОВ ‼️
показати весь коментар
28.06.2022 09:57 Відповісти
Так , такі дії мають бути кваліфіковані по 111 статті УК України :

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm
показати весь коментар
28.06.2022 11:06 Відповісти
Ні, спочатку давати добрячої *****, а потім уже пожиттєве.

Хоча таких треба відправляти не в тюрму, а на хімію в Черкаси, як писав Лесь! Щоб хоч якийсь толк був від них. Чи у Жовті Води на рудники...
показати весь коментар
28.06.2022 11:07 Відповісти
Навіщо тюрьма? Валіза - і туди....
показати весь коментар
28.06.2022 09:47 Відповісти
Какая вализа, нахер? Веревка, кусок мыла ( мы ж не звери) и мицна гилляка!
показати весь коментар
28.06.2022 10:11 Відповісти
А дійсно чому на Марафоне пропагандістов які на пряму віщають не ариштують.
показати весь коментар
28.06.2022 09:53 Відповісти
Тому ж, чому Баканова не звільняють - медведчуковські пропагандони працюють на ЗЄ.
показати весь коментар
28.06.2022 09:59 Відповісти
Це не українці. Це кацапи, совдепівські офіцери, яких совдепія розселила в Україні, Прибалтиці в 70 десятих та на початку 80.
показати весь коментар
28.06.2022 09:55 Відповісти
І ніхто з сусідів їм рила ні разу не начистив???
показати весь коментар
28.06.2022 09:55 Відповісти
За результатами травневого соц.опитування КМІС після всіх жахіть війни 2% громадян України добре ставляться до РФ, це десь півмільйона голів. Цих виродків у нас близько 500 000 .
показати весь коментар
28.06.2022 09:55 Відповісти
Ну і яке покарання??? може ще умовно чи ще краще штраффф?? не будете карати таких зявлятимуться нові ,бо безкарність породжує вседозволеність
показати весь коментар
28.06.2022 10:01 Відповісти
Ага. Може ще Баканова почати питати, де він був в лютому? Ти шо???!!!
показати весь коментар
28.06.2022 10:02 Відповісти
так умовно чи штраф і буде
показати весь коментар
28.06.2022 10:49 Відповісти
Як була СБУ "служба брелков Украины", так і залишилась. За цих чотирьох навіженних мабуть начальство орден Богдана Хмельницького отримає?
показати весь коментар
28.06.2022 10:03 Відповісти
відрубати всим голови
показати весь коментар
28.06.2022 10:16 Відповісти
Зачем вы это публикуете? В качестве достижений лейтенанта Бакланова? Можно ведь по тихому прикопать (нет пропагандона -нет проблем) или если вы такие гуманисты - гнать ************** - пропагандонов поджопниками аж до границе с кацапстаном. Пусть живут с бурятами в Забайкалье.
показати весь коментар
28.06.2022 10:31 Відповісти
Тварюк під арешт конфіскація всього майна їх і їх родини.
показати весь коментар
28.06.2022 20:39 Відповісти
 
 