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обстріл (21057) Нацполіція (13922) Донецька область (5690)

25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК "С-300", "Градами" та "Ураганами", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 30 житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські вилучили докази злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Красногорівка, Селидове, смт Очеретине, села Ласточкине, Нетайлове, Опитне, Первомайське. Загалом зафіксовано 25 російських ударів. Окупанти використовували зокрема й запальні снаряди.

Зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів – оселі громадян, автовокзал, дві шахти, коксохімічний завод, адмінбудівлі, залізниця, лінії електропередач, складські приміщення, конюшня, гаражний кооператив", - йдеться у повідомленні.

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25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 01
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 02
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 03
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 04
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 05

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25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 06
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 07
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 08
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 09
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 10
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 11
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 12
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 13
25 російських ударів за добу. Окупанти вдарили по Донеччині ракетами ЗРК С-300, Градами та Ураганами, - Нацполіція 14
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Топ коментарі
+6
Надеемся что они это делают от нехватки других ракет
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28.06.2022 11:44
+4
c300 єто разве не пво?
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28.06.2022 11:33
+3
нацполу тре вже вивчити що с300 це ппо. бо вже третя така новина останным часом
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28.06.2022 11:38
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c300 єто разве не пво?
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28.06.2022 11:33 Відповісти
ПВО. Тем не менее, ракета, это болванка взрывчатки с двигателем. Любой ракетой можно стрелять по целям на поверхности. ЛЮБОЙ!
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28.06.2022 11:41 Відповісти
Надеемся что они это делают от нехватки других ракет
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28.06.2022 11:44 Відповісти
Якщо пам'ятаю,після повної готовності термін використання неперевищував 24 години
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28.06.2022 11:53 Відповісти
Ракета дуже потужна 600кг вибухівки,маса,кинетика,кумулятивний струмінь
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28.06.2022 11:57 Відповісти
Ты - идиот. Зенитная ракета не может наводиться на цель 0 высоты.
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28.06.2022 12:05 Відповісти
Допустим, не любой.
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28.06.2022 12:09 Відповісти
А хіба там не передбачена самоліквідація, в разі невлучення у повітряну ціль, щоб не нанести шкоду на своїй території?
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28.06.2022 20:29 Відповісти
предусмотрена
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29.06.2022 09:27 Відповісти
С300? Похоже в новости ошибка.
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28.06.2022 11:35 Відповісти
нацполу тре вже вивчити що с300 це ппо. бо вже третя така новина останным часом
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28.06.2022 11:38 Відповісти
Вони,надто кваліфіковані й хизуються л,пами! Постійно. Зерівень!!!
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28.06.2022 11:59 Відповісти
Наши комплексы С-300 вели огонь по земле для самозащиты. Такая функция есть. Ударная мощь сопоставима с ракетой Урагана.
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28.06.2022 12:10 Відповісти
Уж не Монастырский ли лично готовил этот материал?
Ракетами зрк С-300 нанесли удар........
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28.06.2022 11:40 Відповісти
ПроФФФесори - хватить уже про удари С-300 писати - СОРОМНО - не перший раз так пишете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 11:53 Відповісти
Я вас удивлю, но С-300 может обстрелять землю на дистанции до 25-30 км. Просто зачем это оркам, ради тренировки разве.
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28.06.2022 12:12 Відповісти
Путем нажатия соответствующих кнопочек.
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28.06.2022 12:14 Відповісти
Параметри усіх модифікацій комплексів С- 300 як по аеродинамічних так і балістичних цілях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300

Для наземних стаціонарних цілей ці комплекси не призначені оскільки їх радари здатні виявляти цілі , що рухаються, на висоті від 25 метрів
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28.06.2022 12:28 Відповісти
 
 