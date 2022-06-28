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затримання (4143) обстріл (21057) СБУ (10030)

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки повідомила про підозри більше 760 російським громадянам, причетним до ведення агресивної війни, військових злочинів і підривної діяльності проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Так, днями контррозвідники СБУ викрили і затримали агента рф, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 01

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 02

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У Києві контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. У Донецькій області затримано російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ в районі Бахмуту.

СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 03

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У Запорізькій області за матеріалами військової контррозвідки СБУ до 15 років ув’язнення засуджено бойовика терористичної організації "днр", який воював проти України", - йдеться у повідомленні.


СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині 04
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Топ коментарі
+34
набагато краще так
виявили-допросили-ростріляли/або повісили/--а то підозра підозра...
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28.06.2022 12:39
+10
Подоляка і Ленку скімбрію чому не затримали?
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28.06.2022 12:43
+10
У військовий час найвища міра -СТРАТА !!!
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28.06.2022 12:49
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набагато краще так
виявили-допросили-ростріляли/або повісили/--а то підозра підозра...
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28.06.2022 12:39 Відповісти
tak - zastrelili pri popitke k begstvu. krapka.
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28.06.2022 12:43 Відповісти
почему , при задержании , их для профилактики , долго не пиз...ят ногами ?
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28.06.2022 13:32 Відповісти
ih shvabrami nado obrabativat
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28.06.2022 13:35 Відповісти
На кол ********* всех после допроса, А то ща кормить, улюлюкать с ними...
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28.06.2022 13:45 Відповісти
Подоляка і Ленку скімбрію чому не затримали?
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28.06.2022 12:43 Відповісти
А тому що фейк)))
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28.06.2022 12:48 Відповісти
А хто завадив би її затримати 2014-2019, якщо б це була правда?
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03.07.2022 01:24 Відповісти
У військовий час найвища міра -СТРАТА !!!
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28.06.2022 12:49 Відповісти
Завести а сортир і замочити без піару!
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28.06.2022 12:53 Відповісти
А куди звертатись, якщо по сусідству зняли хату підозрілі особи?
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28.06.2022 12:54 Відповісти
На гарячу лінію СБУ.
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28.06.2022 16:41 Відповісти
максимум -нічний домашній арешт
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28.06.2022 12:57 Відповісти
Цікаво, чим їх спокушають, рублями чи фальшивими долларами
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28.06.2022 12:58 Відповісти
А може засудити і привселюдно стратити. на когось подіє
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28.06.2022 13:02 Відповісти
чего эту ******* не повесить?
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28.06.2022 13:15 Відповісти
Мрази ватные! Очи повыкалывать,гандонам
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28.06.2022 13:19 Відповісти
У воєнний час такі справи має вести військово-польовий суд за максимально вкороченою процедурою. З огляду на те, що агресор ігнорує жанівську конвенцію про військовополонених, до громадян єрефії може застосовуватися смертна кара.
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28.06.2022 13:23 Відповісти
слабеньке покарання за співучасть у масових вбивствах(корегуванні),
тому багато любителів бабла параши
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28.06.2022 13:40 Відповісти
А при затриманні бошку звернути!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:40 Відповісти
штемп на станке стругал шото и его приняли..а увольнение..откпускные аванс и заяву кто писатьбудет..
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28.06.2022 14:43 Відповісти
Ампутировать обе ноги и пускай бегает.
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28.06.2022 15:09 Відповісти
уже 8 років у Росії відродили древній обряд нехрещених - інститут аманатства. Його гуру є голова слідкому рашки, староста групи путіна в універі. Чим побільше їх затримувати і на обмін.
Один із блогерів сокрушався, що багато колаборації. Статистику вже можна повідомляти і хто з колаборантів урожденний рузге ? І хто з них лаптепітек ?
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28.06.2022 15:10 Відповісти
в общую камеру в сизо и сказать зэкам за что они попали ---- и будет самый гуманный и справедливый суд этим подонкам . даже животные своих детенышей защищают . а эти твари на наших детей ракеты наводят
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28.06.2022 18:44 Відповісти
Да, не будет толку с этими корректировщиками до тех пор, пока не начнут их истреблять. Ну что вы с ними цацкаетесь, война, сколько людей из-за этих уродов-наводчиков гибнет, а вы какие-то ещё сроки им даёте. В военное время, это совершенно не приемлемо,- расстрел и точка!!!
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28.06.2022 22:43 Відповісти
 
 