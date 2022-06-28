СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки повідомила про підозри більше 760 російським громадянам, причетним до ведення агресивної війни, військових злочинів і підривної діяльності проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

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"Так, днями контррозвідники СБУ викрили і затримали агента рф, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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У Києві контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. У Донецькій області затримано російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ в районі Бахмуту.

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У Запорізькій області за матеріалами військової контррозвідки СБУ до 15 років ув’язнення засуджено бойовика терористичної організації "днр", який воював проти України", - йдеться у повідомленні.









